Правительство обновило ряд функций и полномочий Министерства финансов

Постановлением правительства от 31 октября 2026 года внесены изменения в Положение о Министерстве финансов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что если министерству законами республики предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в доход республиканского бюджета.

Также уточняются полномочия министерства:

права:

запрашивать, получать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке от государственных органов, их должностных лиц и иных лиц, компетентных органов иностранного государства и передавать им необходимую информацию и материалы;

давать разъяснения и комментарии по применению действующего законодательства РК по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

привлекать специалистов соответствующих государственных органов, консультантов и независимых экспертов из числа физических и юридических лиц РК и других государств для проведения экспертиз, проверок и консультаций, разработки программ обучения, методических материалов, программного и цифрового обеспечения, создания цифровых систем с соблюдением требований по защите государственной, служебной, коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны;

осуществлять повышение квалификации и подготовку государственных служащих Министерства;

поощрять работников, налагать дисциплинарные взыскания, привлекать работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РК и законодательством республики о государственной службе;

осуществлять иные права, предусмотренные законами РК;

удостоверять посредством электронной цифровой подписи цифровой системы налогового органа решения, принимаемые в соответствии с Налоговым кодексом РК;

применять средство биометрической идентификации в цифровых системах налоговых органов при налоговом администрировании;

обязанности:

требовать от физических и юридических лиц, дочерних компаний, расположенных за пределами республики, в случаях, определенных законодательством, представления необходимых документов, отчетностей по установленным формам;

взаимодействовать с другими государственными органами, международными организациями, участниками внешнеэкономической и иной деятельности в порядке, определенном законами РК, а также на основании совместных актов с соответствующими государственными органами либо по согласованию с ними;

представлять по запросу соответствующего уполномоченного органа сведения из собственных цифровых систем в порядке, определенном законодательством РК;

Ряд функций изложены в новой редакции:

обеспечение национальной безопасности при обеспечении соблюдения бюджетного законодательства РК и осуществлении межведомственной координации деятельности по обеспечению финансовой безопасности;

разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации форм свидетельств об аккредитации профессиональной аудиторской организации, профессиональной организации бухгалтеров, организации по профессиональной сертификации бухгалтеров;

определение порядка сертификации должностных лиц администраторов бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению республиканского бюджета, бюджета столицы, области, города республиканского значения, районного (города областного значения) бюджета, уполномоченных на ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности;

разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере цифровизации и утверждение нормативных правовых актов об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, за исключением квалификационных требований и перечня документов к лицензируемым видам деятельности в сфере игорного бизнеса;

выработка предложений по совершенствованию бюджетного законодательства Республики Казахстан;

осуществление согласования национальных проектов, планов развития столицы, областей, городов республиканского значения в части обеспеченности объемами бюджетного финансирования;

утверждение формы уведомления и сведений, предусмотренных частью первой пункта 9 статьи 56 Налогового кодекса РК, порядка и сроков их представления, а также порядка формирования базы данных о лицах и структурных подразделениях юридических лиц, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства;

размещение на своем интернет-ресурсе реестра лиц и структурных подразделений юридических лиц, получивших и расходовавших деньги и (или) иное имущество, полученные от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства;

определение организаций с участием государства, для которых аудит обязателен, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

разработка и утверждение по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере цифровизации нормативного правового акта об утверждении квалификационных требований при лицензировании аудиторской деятельности и перечня документов, подтверждающих соответствие им;

разработка и утверждение порядка выписки счета-фактуры и его формы;

утверждение форм заявлений и иных документов, предусмотренных налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан;

разработка и утверждение требований к системе учета товаров с использованием цифровой системы и порядка ее применения при реализации товаров на территории свободной (специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза для целей таможенного контроля;

рассмотрение жалоб налогоплательщиков (налоговых агентов) или декларантов либо лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, на уведомление о результатах проверки и (или) уведомление об устранении нарушений в порядке и сроки, установленные налоговым и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан;

обеспечение условий для развития и внедрения современных цифровых технологий в производственные процессы системы Министерства;

определение порядка составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности по республиканскому бюджету или бюджету столицы, областному бюджету, бюджету города республиканского значения;

разработка и утверждение правил составления прогнозной консолидированной финансовой отчетности по бюджету столицы, областному бюджету, бюджету города республиканского значения по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;

разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере цифровизации и утверждение нормативных правовых актов об утверждении разрешительных требований, перечня документов, подтверждающих соответствие им;

разработка и утверждение порядка взаимодействия цифровой системы органа государственных доходов и цифровых систем перевозчиков при предоставлении предварительной информации, включая технические требования к цифровым системам перевозчиков;

разработка и утверждение правил доступа, получения и использования лицами информации, содержащейся в цифровых системах органов государственных доходов, а также состава и порядка предоставления такой информации;

разработка и утверждение правил регистрации в качестве пользователя цифровой системы органов государственных доходов;

разработка и утверждение правил взаимодействия по представлению в органы государственных доходов органами внутренних дел сведений о налогоплательщиках, которым выданы разрешения трудовому иммигранту, а также уполномоченным государственным органом сведений о прибывших иностранных гражданах, сроков и формы их представления;

установление требований к трехкомпонентной интегрированной системе и ее учету, порядка ее установки и применения по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации и Национальным Банком РК;

определение по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации порядка включения (исключения) в (из) перечень (перечня) оператора фискальных данных, а также квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному оператору фискальных данных;

разработка и утверждение перечня товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" цифровой системы электронных счетов-фактур;

определение порядка применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия таможенного органа, декларанта, национального оператора цифровой системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении;

открытие, ведение и закрытие контрольных счетов наличности и счетов, предусмотренных бюджетным законодательством Республики Казахстан;

осуществление проверки представляемых государственными учреждениями индивидуальных планов финансирования по обязательствам и платежам, сводных планов поступлений и финансирования, сводных планов финансирования по обязательствам, справок о внесении изменений в индивидуальные планы финансирования, сводные планы поступлений и финансирования, сводный план финансирования по обязательствам, платежных поручений, счетов к оплате, гражданско-правовых сделок на соответствие бюджетному законодательству РК;

обеспечение в пределах своей компетенции Суверенитета, экономической и национальной безопасности Республики Казахстан;

разработка форм заявлений и иных документов, предусмотренных налоговым и таможенным законодательством Республики Казахстан;";

осуществление таможенными органами республики информирования о таможенном законодательстве РК путем опубликования нормативных правовых актов таможенного законодательства Республики Казахстан в средствах массовой информации, а также использования цифровых технологий;

разработка, создание, приобретение и эксплуатация цифровых систем, систем связи, систем передачи данных, технических средств таможенного контроля, а также средств защиты информации в соответствии с законодательством РК;

задержание и доставка в служебные помещения органов государственных доходов или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение, или подозреваемых в совершении правонарушения в сфере таможенного дела, в соответствии с законами РК;

обеспечение в пределах своей компетенции охраны таможенной границы Евразийского экономического союза и контроля за соблюдением таможенного законодательства республики и иного законодательства РК;

разработка и утверждение правил определения дохода от объектов интеллектуальной собственности и оказания услуг в сфере цифровизации, к которому применяется уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов, по согласованию с уполномоченным органом в сфере цифровизации;

применение положений международных договоров в порядке, установленном налоговым законодательством РК и соответствующим международным договором;

цифровизация деятельности Министерства, в том числе государственных функций и оказания государственных услуг, в соответствии с цифровым законодательством Республики Казахстан;

рассмотрение жалоб налогоплательщика и налогового агента на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством РК;

взаимодействие с центральными и местными государственными органами по осуществлению контроля за исполнением налогового законодательства РК;

использования средств республиканского и местных бюджетов, кредитов, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора по поручениям Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, депутатским запросам, а также по результатам мониторинга данных цифровых систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета;

размещение на интернет-ресурсе перечня товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля "Виртуальный склад" цифровой системы электронных счетов-фактур;

осуществление внепланового аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле;

рассмотрение обращений физических и юридических лиц в пределах компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

направление профессиональным организациям и публикация на казахском и русском языках на интернет-ресурсе уполномоченного органа, а также размещение в депозитарии финансовой отчетности решения о лишении квалификационного свидетельства "аудитор";

привлечение службы внутреннего аудита по согласованию с первым руководителем центрального государственного органа, акимом столицы, области, города республиканского значения для участия в проведении ежегодного аудита финансовой отчетности администраторов бюджетных программ, в том числе консолидированной финансовой отчетности, и государственных учреждений, за исключением Национального Банка РК;

разработка и согласование с координирующим органом в области маркировки и прослеживаемости товаров функциональных требований к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;";

разработка, согласование с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений, уполномоченным органом в сфере цифровизации и утверждение правил осуществления разрешительных процедур и правил осуществления деятельности или действий (операций), для которых Законом "О разрешениях и уведомлениях" введен разрешительный порядок;

формирование перечня соответствующих бюджетных программ (подпрограмм) в разрезе столицы, областей, городов республиканского значения с указанием сумм расходов на трехлетний период и направление его в центральный уполномоченный орган по бюджетной политике для включения в объемы целевых трансфертов общего характера;»;

предоставление информации об изменениях показателей утвержденного (уточненного) республиканского бюджета в Курултай РК в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 98 Бюджетного кодекса РК;

обеспечение координации работы администраторов бюджетных программ при рассмотрении годового отчета об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год в Курултае РК;

согласование перечня целей заимствований местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, определяемого центральным уполномоченным органом по бюджетной политике в области государственного и гарантированного государством долга;»;

согласование порядка планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, предусматривающих создание и развитие цифровых объектов, определяемого уполномоченным органом в сфере цифровизации;

согласование порядка корректировки утвержденных (уточненных) параметров государственных инвестиционных проектов, определяемого уполномоченным органом в сфере цифровизации, в связи с корректировкой технического задания по проектам создания и развития цифровых объектов и ряд других;

При этом уточняется, что министерство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством РК.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.