Уточнены правила работы игорных заведений

Приказом министра туризма и спорта от 16 октября 2026 года внесены изменения в Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, отказывают в допуске к участию в азартных играх физическим лицам, которым установлен запрет на участие в азартных играх в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона.

Указывается, что в казино и залы игровых автоматов, размещенные на отдельных территориях, на которых подлежат размещению казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы (кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов), в которые допускаются только иностранные граждане, лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей, допускаются только указанные лица.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2026 года.