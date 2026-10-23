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Право

Уточнены правила работы игорных заведений

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 14:46 Фото: unsplash
Приказом министра туризма и спорта от 16 октября 2026 года внесены изменения в Типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр или пари, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, отказывают в допуске к участию в азартных играх физическим лицам, которым установлен запрет на участие в азартных играх в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона.

Указывается, что в казино и залы игровых автоматов, размещенные на отдельных территориях, на которых подлежат размещению казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и тотализаторы (кассы букмекерских контор и (или) тотализаторов), в которые допускаются только иностранные граждане, лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей, допускаются только указанные лица.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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