Оказание военно-медицинской помощи, в том числе бывшим сотрудникам: уточнены правила

Приказом министра обороны от 19 октября 2026 года внесены изменения в правила военно-медицинского обеспечения в Вооруженных Силах Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что оказание военно-медицинской помощи военнослужащим за счет государства осуществляется в военных госпиталях, военных лазаретах, военных поликлиниках, медицинских ротах (взводах, отделениях) и медицинских пунктах воинских частей (подразделений) и учреждений.

Оказание военно-медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях за счет государства членам семей военнослужащих по контракту, а также гражданам РК, уволенным с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья, получившим заболевание в связи с исполнением обязанностей воинской службы, а также имеющим выслугу 20 и более лет осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Оказание военно-медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях военнослужащим зарубежных государств, временно прибывающим в РК (участники учений, соревнований, обучающиеся, командированные), осуществляется в рамках подписанного между сторонами соглашения (договора, контракта).

Госпитализация в военные госпитали (лазареты) членов семей военнослужащих по контракту, а также граждан РК, уволенных с воинской службы, осуществляется для оказания:

медицинской помощи в стационарных условиях в плановой форме в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования за счет средств фонда социального медицинского страхования в рамках договора – по направлению поликлинического отделения госпиталя (лазарета) либо организации первичной медико-санитарной помощи или организации здравоохранения посредством портала бюро госпитализации;

дополнительного объема медицинской помощи за счет средств, выделенных военно-медицинским учреждениям – по направлению поликлинического отделения госпиталя (лазарета) либо при непосредственном обращении.

Руководство военно-медицинского учреждения самостоятельно принимает решение о плановой госпитализации указанных категорий граждан РК при наличии медицинских показаний, в пределах 20% от объема плановой госпитализации для следующих категорий:

граждан РК, уволенных с воинской службы:

в связи с заболеванием, приведшим к инвалидности;

принимавших участие в боевых действиях на территории других государств;

принимавших участие в миротворческих операциях;

награжденных орденом (орденами) РК или бывшего Союза Советских Социалистических Республик;

имеющих выслугу 20 и более лет в календарном исчислении;

членов семей военнослужащих по контракту:

супруга, являющаяся многодетной матерью;

супруг (супруга), являющийся лицом с инвалидностью;

супруг (супруга), непосредственно осуществляющий уход за ребенком (детьми) с инвалидностью.

Указывается, что при поступлении (обращении) пациентов с инфекционными заболеваниями, пищевым, острым профессиональным отравлением, необычной реакцией на прививку, военно-медицинские учреждения в течение трех часов сообщают по средствам связи в территориальные подразделения санитарно-эпидемиологических учреждений Вооруженных сил РК по месту регистрации заболевания, и в течение 12 часов направляют извещение по форме 034/у.

При поступлении (обращении) пациентов с особо опасной инфекцией дополнительно информируются территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При групповом и массовом поступлении (обращении) пациентов с инфекционными заболеваниями и пищевыми отравлениями, а также пациентов с травмами, отравлениями и другими воздействиями внешних причин, военно-медицинские учреждения в течение трех часов извещают ГВМУ, органы военной полиции, а также командира (начальника) воинской части и учреждения, из которой, минуя воинскую часть и учреждение поступил пациент.

На военнослужащих, поступивших в стационар с травмами, отравлениями и другими воздействиями внешних причин, в течение пяти рабочих дней воинская часть и учреждение представляет справку об увечье (ранении, травме, контузии) по форме, определяемой Правилами военно-врачебной экспертизы.

Оказание стоматологической помощи членам семей военнослужащих по контракту, а также гражданам РК, уволенным с воинской службы, осуществляется в рамках дополнительного объема медицинской помощи за счет средств, выделенных военно-медицинским учреждениям.

Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях членам семей военнослужащих по контракту, а также гражданам РК, уволенным с воинской службы, осуществляется в случаях их прикрепления в военно-медицинские учреждения.

При оказании первичной медико-санитарной помощи лекарственное обеспечение членов семей военнослужащих по контракту, а также граждан РК, уволенных с воинской службы, осуществляется в соответствии с приказом министра здравоохранения от 5 августа 2021 года "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)".

Оказание консультативно-диагностической помощи в амбулаторных условиях членам семей военнослужащих по контракту, а также гражданам РК, уволенным с воинской службы, военно-медицинскими учреждениями осуществляется за счет средств фонда социального медицинского страхования в рамках договора.

Также говорится, что гражданам РК, уволенным с воинской службы, имеющим выслугу 25 и более лет (военные пенсионеры) за счет государства предоставляется санаторно-курортное лечение при наличии показаний по перечню заболеваний.

Ежегодно в Департаментах по делам обороны столицы, областей и городов республиканского значения составляется список военных пенсионеров, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, с учетом результатов стационарного или амбулаторного лечения, данных динамического наблюдения.

Список военных пенсионеров, нуждающихся в санаторно-курортном лечении на предстоящий год, не позднее 25 декабря предоставляется в ГВМУ.

Отбор военных пенсионеров для направления на санаторно-курортное лечение осуществляется комиссией, созданной в Департаментах по делам обороны столицы, областей, городов республиканского значения.

Военным пенсионерам, направляемым на санаторно-курортное лечение, выдается:

направление на санаторно-курортное лечение по форме;

санаторно-курортная карта по форме 069/у;

Санитарно-эпидемиологический контроль и надзор за питанием военнослужащих включает:

гигиеническую оценку количественной и качественной адекватности питания;

контроль за выполнением санитарных правил и норм при получении, транспортировании, хранении, приготовлении и реализации продуктов и готовой пищи;

контроль за состоянием здоровья работников объектов продовольственной службы.

Санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору подлежат также предприятия общественного питания любой формы собственности, расположенные на территории воинских частей и учреждений Министерства обороны в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

При контроле за фактическим состоянием питания военнослужащих учитываются питание по основным и дополнительным нормам продовольственных пайков, сухих и бортовых пайков, питание военнослужащих, занятых на работах в условиях воздействия неблагоприятных факторов военного труда, питание личного состава подразделений, расположенных отдельно от своей воинской части, а также военнослужащих, содержащихся на гауптвахте.

Предусмотрено, что выявленных инфекционных больных и пациентов, подозрительных на инфекционное заболевание, помещают в изолятор медицинских рот и пунктов. В воинских частях, где нет штатного изолятора, инфекционных больных изолируют в заранее предусмотренном помещении. Не допускается амбулаторное лечение инфекционных больных (бессимптомных носителей) из числа военнослужащих срочной воинской службы, курсантов, кадетов, и нахождение их в воинском коллективе.

Разновидность режимно-ограничительных мероприятий представляют санитарно-карантинные мероприятия на транспортных средствах ВС РК и на военных зарубежных транспортных средствах, прибывающих на территорию РК.

Указывается, что профилактическая дезинфекция проводится систематически независимо от эпидемической обстановки. Профилактической дезинфекции подвергаются уборные, помойные ямы, мусоросборники, бани (санитарные пропускники), караульные помещения, казармы, столовые, помещения медицинских подразделений и учреждений, питьевая вода, канализационные стоки, продовольственные склады, транспорт и другие объекты, накопление патогенных возбудителей в которых представляет угрозу для личного состава.

Она проводится дезинфектором, в том числе внештатным, с привлечением личного состава подразделений и лиц суточного наряда. Личный состав части, привлекаемый к проведению дезинфекционных мероприятий, ежегодно проходят инструктаж по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой помощи при отравлении дезинфицирующими средствами.

Прививки по эпидемическим показаниям проводятся в природных очагах и с учетом эпидемической ситуации.

К проведению профилактических прививок допускаются специалисты с высшим и средним медицинским образованием, обученные правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития поствакцинальных реакций и осложнений, имеющие разрешение к проведению прививок.

Решение о массовом применении средств экстренной профилактики в сложных эпидемических ситуациях принимается военно-медицинской службой (отдела) видов, родов войск, региональных командований, после согласования с ГВМУ.

Применение средств экстренной профилактики отдельным военнослужащим или небольшим группам военнослужащих определяется начальником военно-медицинской службы части по согласованию со специалистами санитарно-эпидемиологических и лечебно-профилактических учреждений.

О применении средств экстренной профилактики делаются отметки в медицинских книжках и прививочных картах военнослужащих с указанием даты, наименования, дозы препарата и в каких целях применялись данные средства.

Экспертиза временной нетрудоспособности военнослужащих в военно-медицинских подразделениях предусматривает предоставление временного освобождения от исполнения обязанностей воинской службы, либо частичного или полного освобождения от занятий и работ более шести суток в соответствии с пунктом 322 Устава внутренней службы.

Предоставление военнослужащим временного освобождения от исполнения обязанностей воинской службы, либо частичного или полного освобождения от занятий и работ по болезни на более длительный срок осуществляется в соответствии с Правилами военно-врачебной экспертизы.

В ВС РК военно-врачебная экспертиза проводится для определения:

категории годности граждан РК к воинской службе, а также к воинским сборам или в учетных целях по состоянию здоровья;

причинной связи заболеваний, увечий (ранений, травм, контузий) и гибели (смерти) у граждан РК в связи с прохождением (исполнением обязанностей) ими воинской службы, службы в воинских сборах;

степени тяжести увечий, не повлекших инвалидности, полученных военнослужащими при исполнении обязанностей воинской службы;

психофизиологических качеств личности граждан РК, поступающих в государственную авиацию и авиационного персонала.

Порядок проведения военно-врачебной экспертизы, а также состав и полномочия комиссии военно-врачебной экспертизы определяются Правилами военно-врачебной экспертизы.

Планирование дополнительного и неформального образования медицинских и фармацевтических кадров военно-медицинских (медицинских) подразделений осуществляется ГВМУ на основании поступивших заявок из воинских частей и учреждений.

Направление медицинских и фармацевтических кадров в зарубежные военные учебные заведения для обучения по программам дополнительного и неформального образования осуществляется в рамках подписанного между сторонами соглашения (договора, контракта).

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2026 года.