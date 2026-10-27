#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+6°
$
451.05
504.95
5.6
Право

Обеспечить режим безопасности на МЦПС "Хоргос" намерены Казахстан и Китай

Хоргос, Международный Центр Приграничного Сотрудничества, МЦПС, беспошлинная торговля между Китаем и Казахстаном, торговые отношения Китая и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 09:40 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект закона о ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Китая об обеспечении режима безопасности и правопорядка на территории Международного Центра приграничного сотрудничества "Хоргос", сообщает Zakon.kz.

Цель соглашения – создание эффективного правового механизма взаимодействия компетентных органов Казахстана и Китая для обеспечения режима безопасности и правопорядка на территории Международного Центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

В частности, соглашение предусматривает, что компетентные органы государств в пределах своих полномочий взаимодействуют в предупреждении, выявлении, пресечении и расследовании любых противоправных действий, в том числе влекущих нанесение ущерба национальной безопасности государства любой стороны на территории Центра в отношении их граждан, граждан третьих государств, лиц без гражданства, зарегистрированных на территориях государств, а также юридических лиц и организаций без образования юридического лица (для китайской стороны) и их собственности, находящихся на территории Центра, а также в установлении местонахождения либо задержании разыскиваемых лиц.

В случае необходимости компетентные органы государств по письменному запросу инициируют консультации по вопросам поддержания общественного порядка, управления дорожным движением, обслуживания и контроля инфраструктурных сооружений на территории Центра.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Какие документы нужны для въезда и выезда из МЦПС &quot;Хоргос&quot;: важная информация для граждан Казахстана
13:55, 14 января 2025
Какие документы нужны для въезда и выезда из МЦПС "Хоргос": важная информация для граждан Казахстана
Центр "Хоргос" не будет работать с 9 февраля
17:55, 05 февраля 2024
Центр "Хоргос" на границе Казахстана с Китаем не будет работать с 9 февраля
МЦПС Хорогос
11:02, 02 февраля 2026
Важное объявление по "Хоргосу" сделали казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владислава Кухта на награждении после победы на чемпионате Европы-2026
09:17, Сегодня
"У меня нет ни на кого обид": чемпионка Европы по боксу, экс-казахстанка Владислава Кухта
Дастан Сатпаев может оказаться под руководством Стивена Джеррарда в &quot;Бёрнли&quot;
09:16, Сегодня
Дастан Сатпаев может оказаться под руководством Стивена Джеррарда в "Бёрнли"
Голкипер &quot;Тараза&quot; Алишер Сулеймен с мячом в руках
08:52, Сегодня
Голкипер "Тараза" Алишер Сулеймен решил завершить карьеру в 23 года
Софья Берульцева радуется удачной атаке
08:34, Сегодня
Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам не состоятся в этом году
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: