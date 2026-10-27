Обеспечить режим безопасности на МЦПС "Хоргос" намерены Казахстан и Китай

Подготовлен проект закона о ратификации Соглашения между правительством РК и правительством Китая об обеспечении режима безопасности и правопорядка на территории Международного Центра приграничного сотрудничества "Хоргос", сообщает Zakon.kz.

Цель соглашения – создание эффективного правового механизма взаимодействия компетентных органов Казахстана и Китая для обеспечения режима безопасности и правопорядка на территории Международного Центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

В частности, соглашение предусматривает, что компетентные органы государств в пределах своих полномочий взаимодействуют в предупреждении, выявлении, пресечении и расследовании любых противоправных действий, в том числе влекущих нанесение ущерба национальной безопасности государства любой стороны на территории Центра в отношении их граждан, граждан третьих государств, лиц без гражданства, зарегистрированных на территориях государств, а также юридических лиц и организаций без образования юридического лица (для китайской стороны) и их собственности, находящихся на территории Центра, а также в установлении местонахождения либо задержании разыскиваемых лиц.

В случае необходимости компетентные органы государств по письменному запросу инициируют консультации по вопросам поддержания общественного порядка, управления дорожным движением, обслуживания и контроля инфраструктурных сооружений на территории Центра.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.