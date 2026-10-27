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Право

В Казахстане присвоение ПИН-кодов на алкоголь переводят в цифровой формат

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 15:28 Фото: pexels
Приказом министра финансов от 19 октября 2026 года внесены изменения в Правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов на производимые и импортируемые этиловый спирт и алкогольную продукцию (кроме пивоваренной продукции), сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, персональные идентификационные номера-кода присваиваются производителям и импортерам этилового спирта и вина наливом, алкогольной продукции (кроме пивоваренной продукции), производимого в Казахстане или ввозимого на территорию РК.

Заявления и результаты государственной услуги будут оформляться через цифровую систему на портале Qoldau.kz вместо обращения в "Правительство для граждан".

Срок рассмотрения заявления – 2 рабочих дня со дня поступления.

Заявление на этиловый спирт и вино наливом необходимо подать минимум за 3 рабочих дня до начала производства или импорта.

При техническом сбое системы услугодатель должен обратиться в службу поддержки в течение 30 минут.

Предусмотрено, что услугодатель отказывает в присвоении персональных идентификационных номеров-кодов в следующих случаях:

  • отсутствия постановки на регистрационной учет в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, по месту нахождения объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением
  • наличия присвоенного персонального идентификационного номера-кода на этиловый спирт или вина наливом, алкогольную продукцию (кроме пивоваренной продукции).

При получении отказа в присвоении персонального идентификационного номера-кода в указанные случаях услугополучатель может подать заявление на присвоение персонального идентификационного номера-кода повторно.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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