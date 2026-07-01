#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Присвоение ПИН-кода на нефтепродукты: внесены изменения

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 11:25 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 23 июня 2026 года внесены изменения в Правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 июля 2026 года часть документа вводится в новой редакции.

В частности, говорится, что прием заявки через Государственную корпорацию осуществляется в порядке "электронной" очереди по месту регистрации услугополучателя без ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации) работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

При предоставлении заявки через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка со штрих-кодом, присвоенным цифровой системой мониторинга, о приеме соответствующих документов от заявителя, в которой указывается перечень принятых документов, фамилия, имя и отчество работника, принявшего заявление, дата и время подачи заявления, а также дата выдачи готовых документов.

Заявка, принятая Государственной корпорацией, направляется услугодателю через курьерскую или почтовую связь, либо посредством цифровой системы. При этом день принятия Государственной корпорацией заявки на бумажном носителе не входит в срок оказания государственных услуг.

Структурное подразделение услугодателя, ответственное за прием заявок, в день поступления заявок осуществляет прием и регистрацию.

Работник, ответственный за обработку документов, вводит заявки и обрабатывает в цифровой системе "Контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов" в течение одного рабочего дня с даты получения документов и результат государственной услуги направляет в Государственную корпорацию через курьерскую, почтовую связь, или посредством цифровой системы, не позднее времени, установленного графиком работы услуг Государственной корпорации и цифровых объектов.

В Государственной корпорации выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком ее работы при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации), (либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством РК, в котором указываются соответствующие полномочия представителя).

Государственная корпорация обеспечивает хранение документов в течение одного месяца, после чего передает их услугодателю для дальнейшего хранения.

При обращении услугополучателя по истечении одного месяца по запросу Государственной корпорации услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в Государственную корпорацию для выдачи услугополучателю.

Услугодатель отказывает в присвоении ПИН-кода в следующих случаях:

  • отсутствия регистрационного учета в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, согласно статье 104 Налогового кодекса РК;
  • наличия присвоенного ПИН-кода на вид нефтепродукта.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года за исключением ряда абзацев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
табличка с адресом на доме
12:10, 10 апреля 2026
Присвоение адреса объектам недвижимости: внесены изменения
награждение спортсменов
10:57, 09 июля 2025
Присвоение звания "Лучший" спортсменам и тренерам: внесены изменения
Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля
10:50, 13 апреля 2026
Проведение таможенного досмотра и осмотра: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский футбольный функционер назначен делегатом на матч Лиги Европы
11:59, Сегодня
Казахстанский футбольный функционер назначен делегатом на матч Лиги Европы
Назначена бригада судей на матч &quot;Астана&quot; - &quot;Женис&quot; в КПЛ
11:40, Сегодня
Назначена бригада судей на матч "Астана" - "Женис" в КПЛ
Алихан Тагаев
11:32, Сегодня
Казахстанский борец Алихан Тагаев вышел в финал чемпионата Азии
Елена Рыбакина
11:23, Сегодня
Tennis Letter высоко оценил тяжёлую победу Елены Рыбакиной на "Уимблдоне"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: