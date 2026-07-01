Присвоение ПИН-кода на нефтепродукты: внесены изменения

Приказом министра финансов от 23 июня 2026 года внесены изменения в Правила присвоения персональных идентификационных номеров-кодов, сообщает Zakon.kz.

Так, с 12 июля 2026 года часть документа вводится в новой редакции.

В частности, говорится, что прием заявки через Государственную корпорацию осуществляется в порядке "электронной" очереди по месту регистрации услугополучателя без ускоренного обслуживания, возможно бронирование электронной очереди.

Сведения о документе, удостоверяющем личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации) работник Государственной корпорации получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

При предоставлении заявки через Государственную корпорацию услугополучателю выдается расписка со штрих-кодом, присвоенным цифровой системой мониторинга, о приеме соответствующих документов от заявителя, в которой указывается перечень принятых документов, фамилия, имя и отчество работника, принявшего заявление, дата и время подачи заявления, а также дата выдачи готовых документов.

Заявка, принятая Государственной корпорацией, направляется услугодателю через курьерскую или почтовую связь, либо посредством цифровой системы. При этом день принятия Государственной корпорацией заявки на бумажном носителе не входит в срок оказания государственных услуг.

Структурное подразделение услугодателя, ответственное за прием заявок, в день поступления заявок осуществляет прием и регистрацию.

Работник, ответственный за обработку документов, вводит заявки и обрабатывает в цифровой системе "Контроль за производством и оборотом подакцизной продукции и отдельных видов нефтепродуктов" в течение одного рабочего дня с даты получения документов и результат государственной услуги направляет в Государственную корпорацию через курьерскую, почтовую связь, или посредством цифровой системы, не позднее времени, установленного графиком работы услуг Государственной корпорации и цифровых объектов.

В Государственной корпорации выдача готовых документов осуществляется в соответствии с графиком ее работы при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации), (либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством РК, в котором указываются соответствующие полномочия представителя).

Государственная корпорация обеспечивает хранение документов в течение одного месяца, после чего передает их услугодателю для дальнейшего хранения.

При обращении услугополучателя по истечении одного месяца по запросу Государственной корпорации услугодатель в течение одного рабочего дня направляет готовые документы в Государственную корпорацию для выдачи услугополучателю.

Услугодатель отказывает в присвоении ПИН-кода в следующих случаях:

отсутствия регистрационного учета в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, согласно статье 104 Налогового кодекса РК;

наличия присвоенного ПИН-кода на вид нефтепродукта.

Приказ вводится в действие с 11 июля 2026 года за исключением ряда абзацев.