Аудиторское заключение по налогам: изменились требования к оформлению
Поправками уточнено понятие:
- аудиторское заключение по налогам – заключение, составленное по результатам аудита по налогам.
Установлено требование заверять заключение личной печатью аудитора-исполнителя и печатью аудиторской организации. Документ, как и ранее, подписывается аудитором и утверждается подписью руководителя организации.
Помимо этого, утверждена новая форма аудиторского заключения.
Так, переработана структура разделов и перенумерованы сведения об аудируемом субъекте и результатах аудита. Исключены отдельные поля, в частности сведения о свидетельстве налогоплательщика, регистрации в качестве электронного налогоплательщика и регистрационных данных терминалов оплаты.
Кроме того, обновлены таблицы для отражения результатов аудита, в том числе расчета налогооблагаемого дохода, перенесенных убытков и корректировок.
Приказ вводится в действие с 3 ноября.