Аудиторское заключение по налогам: изменились требования к оформлению

Министр финансов приказом от 20 октября 2026 года внес изменения в Правила проведения аудита по налогам и предоставления аудиторского заключения по налогам, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено понятие:

аудиторское заключение по налогам – заключение, составленное по результатам аудита по налогам.

Установлено требование заверять заключение личной печатью аудитора-исполнителя и печатью аудиторской организации. Документ, как и ранее, подписывается аудитором и утверждается подписью руководителя организации.

Помимо этого, утверждена новая форма аудиторского заключения.

Так, переработана структура разделов и перенумерованы сведения об аудируемом субъекте и результатах аудита. Исключены отдельные поля, в частности сведения о свидетельстве налогоплательщика, регистрации в качестве электронного налогоплательщика и регистрационных данных терминалов оплаты.

Кроме того, обновлены таблицы для отражения результатов аудита, в том числе расчета налогооблагаемого дохода, перенесенных убытков и корректировок.

Приказ вводится в действие с 3 ноября.