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Право

Аудиторское заключение по налогам: изменились требования к оформлению

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 08:57 Фото: freepik
Министр финансов приказом от 20 октября 2026 года внес изменения в Правила проведения аудита по налогам и предоставления аудиторского заключения по налогам, сообщает Zakon.kz.

Поправками уточнено понятие:

  • аудиторское заключение по налогам – заключение, составленное по результатам аудита по налогам.

Установлено требование заверять заключение личной печатью аудитора-исполнителя и печатью аудиторской организации. Документ, как и ранее, подписывается аудитором и утверждается подписью руководителя организации.

Помимо этого, утверждена новая форма аудиторского заключения.

Так, переработана структура разделов и перенумерованы сведения об аудируемом субъекте и результатах аудита. Исключены отдельные поля, в частности сведения о свидетельстве налогоплательщика, регистрации в качестве электронного налогоплательщика и регистрационных данных терминалов оплаты.

Кроме того, обновлены таблицы для отражения результатов аудита, в том числе расчета налогооблагаемого дохода, перенесенных убытков и корректировок.

Приказ вводится в действие с 3 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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