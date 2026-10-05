Выдача лицензии на аудиторскую деятельность: что изменилось

Министр финансов приказом от 30 сентября 2026 года внес изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что при обнаружении ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям, представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается срок не более трех рабочих дней для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок оказания соответствующего подвида государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

Кроме того, перечень основных требований к оказанию государственной услуги, изложен в новой редакции.

Согласно документу, госуслуга осуществляется через: веб-порталы "Цифрового правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz (портал).

На выдачу лицензии отводится 4 рабочих дня; на переоформление лицензии – 4 рабочих дня; на прекращение действия лицензии – 10 рабочих дней.

Государственная услуга оказывается на платной основе юридическим лицам.

При оказании государственной услуги в бюджет уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности:

лицензионный сбор при выдаче лицензии за право занятия аудиторской деятельностью составляет 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году);

в 2026 году); лицензионный сбор за переоформление лицензии – 10% от ставки при выдаче лицензии;

лицензионный сбор за прекращение действия лицензии не взимается.

Приказ вводится в действие с 3 декабря 2026 года.