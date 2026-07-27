Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности: что изменилось
Так, уточняется, что государственная услуга "Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности" оказывается Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК через веб-порталы "цифрового правительства" egov.kz, elicense.kz.
Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной формах через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через веб-портал оплата осуществляется через платежный шлюз "цифрового правительства" (ПШЦП).
Уполномоченный орган, определяющий порядок оказания государственной услуги, направляет информацию о порядке оказания государственных услуг, а также внесенных изменениях или дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", в том числе в Единый контакт-центр.
В случае сбоя цифровой системы, содержащей необходимые сведения для оказания государственной услуги, услугодатель в течение одного рабочего дня уведомляет оператора цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте sd@nitec.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления, или уникальный идентификационный номер заявления, номера и кода административного документа, или уникальный идентификационный номер разрешительного документа, индивидуальный идентификационный номер, или бизнес-идентификационный номер услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.
Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".
Приказ вводится в действие с 4 августа 2026 года.