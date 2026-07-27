Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности: что изменилось

Министр финансов приказом от 17 июля 2026 года внес изменения в Правила оказания госуслуги "Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что государственная услуга "Выдача лицензии на осуществление аудиторской деятельности" оказывается Комитетом внутреннего государственного аудита МФ РК через веб-порталы "цифрового правительства" egov.kz, elicense.kz.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной формах через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также через веб-портал оплата осуществляется через платежный шлюз "цифрового правительства" (ПШЦП).

Уполномоченный орган, определяющий порядок оказания государственной услуги, направляет информацию о порядке оказания государственных услуг, а также внесенных изменениях или дополнениях в подзаконные нормативные правовые акты оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", в том числе в Единый контакт-центр.

В случае сбоя цифровой системы, содержащей необходимые сведения для оказания государственной услуги, услугодатель в течение одного рабочего дня уведомляет оператора цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте sd@nitec.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления, или уникальный идентификационный номер заявления, номера и кода административного документа, или уникальный идентификационный номер разрешительного документа, индивидуальный идентификационный номер, или бизнес-идентификационный номер услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Приказ вводится в действие с 4 августа 2026 года.