#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Право

Типовые штаты колледжей: внесены изменения

Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 09:26 Фото: primeminister.kz
Приказом и.о. министра просвещения от 20 октября 2026 года внесены изменения в Типовые штаты работников государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при определении штатных единиц в организациях технического и профессионального, послесреднего образования за основу берется количество обучающихся по списочному составу на 1 сентября учебного года.

При внедрении в учебный процесс системы онлайн-обучения или при подготовке специалистов по областям применения информационной системы дополнительно устанавливается штатная единица должности заместителя директора по информационным технологиям независимо от количества обучающихся.

При количестве обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования не менее 150 человек по одной или нескольким специальностям, а по специальностям технического и технологического профиля – не менее 120 человек дополнительно устанавливаются штатные единицы заведующего отделением по соответствующей группе специальностей.

Также говорится, что в организациях технического и профессионального, послесреднего образования штатная единица должности воспитателя по общежитию дополнительно вводится на каждые 75 обучающихся и каждые 25 детей-сирот, проживающих в общежитии.

В организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, устанавливается штатная единица должности педагога группы/класса предшкольной подготовки.

С 1 января 2027 года вводится пункт в следующей редакции:

В организациях образования, имеющих в своем составе классы работающей молодежи, штатные единицы работников данной организации устанавливаются с учетом количества классов укомплектованных работающей молодежью.

При установлении руководящего и учебно-вспомогательного персонала учитывается количество обучающихся учебно-консультационных пунктов, занимающихся в других зданиях и помещениях, предоставляемых другими организациями.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года, за исключением ряда абзацев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель
10:36, 24 апреля 2025
В типовые штаты работников государственных школ внесли изменения
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
11:54, 16 октября 2025
Образовательные программы в колледжах: внесены изменения
обучение подростка
09:45, 21 апреля 2026
Спецучреждения для подростков: внесены изменения в правила
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Алексей Гуцуляк посетил празднование чемпионства &quot;Ордабасы&quot;
11:05, Сегодня
Алексей Гуцуляк посетил празднование чемпионства "Ордабасы"
Джастин Бэйли
10:51, Сегодня
"Встреча бомбардиров КХЛ": лига представила яркой вывеской матч "Динамо" Минск - "Барыс"
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
10:36, Сегодня
Анна Данилина уступила на турнире в Японии олимпийским чемпионкам
Дархан Кызайбаев и Андрей Мартин в раздевалке
10:19, Сегодня
Появились новости о будущем главного тренера "Ордабасы" Андрея Мартина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: