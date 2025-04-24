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Право

В типовые штаты работников государственных школ внесли изменения

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 10:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра просвещения от 16 апреля 2025 года внесены изменения в Типовые штаты работников государственных организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что в организациях образования при необходимости дополнительно устанавливаются штатные единицы должностей, соответствующие профилю обучения и воспитания детей (воспитанников, обучающихся), а также в зависимости от проводимых кружковых, спортивных и лечебных мероприятий: заместителя директора по профильному обучению, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-профориентатор, социолог-аналитик, аккомпаниатор, художественный руководитель, костюмер, художник, киномеханик, работник сцены, настройщик музыкальных инструментов, мастер производственного обучения, инструктор по физической культуре и труду, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, архивариус, экономист и другие.

Приказ вводится в действие со 4 мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что у педагогов школ появилась новая должность – педагог-профориентатор. Новая должность вводится для системной координации работы по ранней профориентации детей для осознанного выбора будущей профессии.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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