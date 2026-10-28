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Право

Разрешение на вырубку деревьев: правила выдачи изменились

Санитарная обрезка больных деревьев, обрезка сухостойных деревьев, обрезка сухих веток, сухие ветки, сухие деревья, вырубка деревьев, вырубка сухих деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:00 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности и строительства приказом от 20 октября 2026 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", сообщает Zakon.kz.

Госуслугу оказывают местные исполнительные органы городов Астана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения через веб-портал "цифрового правительства" бесплатно.

Срок оказания – 10 рабочих дней с момента обращения через портал.

Какие документы требуются:

при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией:

  • заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП;
  • электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");
  • заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы) (форма сведений);
  • материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;
  • план компенсационной посадки деревьев;
  • гарантийное письмо по компенсационной посадке деревьев с указанием даты завершения высадки саженцев;
  • договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций:

  • заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП;
  • заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы);
  • материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне застройки (реконструкции) с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;
  • план компенсационной посадки;
  • гарантийное письмо компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;
  • договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

при благоустройстве территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений:

  • заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП;
  • электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");
  • материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на территории объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;
  • план компенсационной посадки деревьев;
  • гарантийное письмо по компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;
  • договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

при произрастании деревьев и кустарников на землях общего пользования:

  • заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП;
  • план компенсационной посадки деревьев;
  • гарантийное письмо по компенсационной посадке, с указанием даты завершения высадки саженцев.

Сведения документов, удостоверяющих личность, справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, сведения о лицензии, о лицензионном сборе, предоставляются услугодателю из информационных систем через шлюз "цифрового правительства".

Услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах. Услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявления для оказания государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Поправками обновлен порядок действий работников услугодателя в процессе оказания государственной услуги.

Канцелярия услугодателя осуществляет регистрацию заявления с вышеперечисленными документами в день их поступления.

В случае обращения услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем;

Ответственный исполнитель услугодателя рассматривает заявление с документами в течение 3 рабочих дней.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

Повторное представление документов осуществляется после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления. При этом устанавливается 2 рабочих дня для устранения выявленных недостатков.

В случае устранения недостатков в установленный срок днем приема заявления и документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель в течение 2 рабочих дней отказывает в оказании государственной услуги посредством направления мотивированного отказа в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугодателя, и направляет его в "личный кабинет" услугополучателя.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов ответственный исполнитель услугодателя в течение 6 рабочих дней проверяет соответствие сведений, указанных в документах, необходимых для оказания государственной услуги, выезжает на место для точного определения количественного, породного состава, состояния и месторасположения деревьев в соответствии с реестром зеленых насаждений.

По итогам рассмотрения пакета документов принимают одно из решений:

  • выдача разрешения на вырубку деревьев;
  • мотивированный отказ в выдаче разрешения на вырубку деревьев в форме электронного документа.

Результат оказания государственной услуги, удостоверенный ЭЦП руководителя услугодателя, направляется в "личный кабинет" услугополучателю на портале в течение 1 рабочего дня.

Приказ вводится в действие с 26 декабря.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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