Правила признания строительного объекта аварийным утвердили в Казахстане
Согласно Строительному кодексу, устанавливается следующий порядок, включающий основания, процедуры и сроки признания строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
- порядок принятия уполномоченным государственным органом или местным исполнительным органом решения о создании межведомственной комиссии в целях проведения оценки фактического состояния строительного объекта или территории, на которой расположен такой строительный объект, порядок формирования указанной комиссии, порядок проведения ее заседаний и порядок оформления ее решений;
- порядок проведения обследования строительного объекта или территории, на которой расположен такой строительный объект, порядок оценки фактического состояния таких строительных объектов или территории;
- порядок уведомления собственника строительного объекта, собственников помещений в нем (квартир или нежилых помещений), лица, владеющего строительным объектом, помещением в нем (квартирой или нежилым помещением) на ином законном основании, о рассмотрении вопроса о признании такого строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- порядок и сроки принятия решения о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Для проведения оценки фактического состояния строительного объекта и (или) территории, на которой расположен такой строительный объект, уполномоченный государственный орган и (или) местный исполнительный орган принимает решение о создании межведомственной комиссии.
Межведомственная комиссия формируется из представителей уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, местного исполнительного органа, а также при необходимости представителей уполномоченных органов в сфере гражданской защиты, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных государственных органов в пределах их компетенции.
Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее сроков, установленных в решении о ее создании. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов комиссии.
Межведомственная комиссия рассматривает результаты обследования строительного объекта и (или) территории, экспертные заключения, иные материалы, необходимые для оценки фактического состояния строительного объекта, заслушивает представителей заинтересованных лиц, при необходимости осуществляет осмотр строительного объекта и (или) территории.
Как проводится обследование строительного объекта
Обследование строительного объекта и (или) территории, на которой расположен такой строительный объект, проводится в целях определения его фактического технического состояния, уровня физического износа, надежности, устойчивости и безопасности для жизни и здоровья людей.
Обследование проводят в случаях:
- обнаружения дефектов и повреждений несущих конструкций и соединений, создающих угрозу разрушения;
- последствий пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;
- истечения нормативных сроков эксплуатации строительного объекта;
- необходимости определения возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции либо экономической целесообразности капитального ремонта;
- консервации либо приостановления строительства объекта незавершенного строительства сроком более шести месяцев;
- изменения конструктивной схемы, функционального назначения или условий эксплуатации строительного объекта;
- иных случаев, установленных государственными нормативными документами в области строительства.
Обследование включает:
- предварительное обследование с проведением визуального осмотра для выявления аварийных участков, дефектов и повреждений;
- детальное инструментальное обследование с применением расчетов, измерений и иных методов оценки;
- анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации (при наличии);
- при необходимости — проведение мониторинга, лабораторных исследований и иных видов работ, предусмотренных государственными нормативными документами.
Оценка фактического состояния строительного объекта осуществляется на основе сопоставления фактических показателей состояния конструкций, инженерных систем и грунтового основания с требованиями проектной документации и нормативных документов и проводится по категориям технического состояния, установленным государственными нормативными документами.
В рамках оценки фактического состояния строительного объекта определяется категория его технического состояния:
- исправное состояние;
- работоспособное состояние;
- состояние ограниченного повреждения;
- состояние значительного повреждения;
- состояние на грани обрушения.
По результатам обследования составляется техническое заключение, содержащее выводы о фактическом состоянии строительного объекта, допустимости его дальнейшей эксплуатации, необходимости проведения реконструкции либо невозможности восстановления эксплуатационной пригодности.
Как производится уведомление собственника о признании объекта аварийным
Уведомление о рассмотрении вопроса о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется уполномоченным государственным органом или местным исполнительным органом после формирования межведомственной комиссии и назначения даты ее заседания.
Уведомление направляется собственнику строительного объекта, собственникам помещений в нем (квартир и (или) нежилых помещений), лицам, владеющим строительным объектом или помещением в нем на ином законном основании, а также иным заинтересованным лицам, сведения о которых имеются в официальных реестрах.
Уведомление содержит:
- наименование уполномоченного органа или местного исполнительного органа;
- сведения о строительном объекте (адрес, кадастровый номер);
- дату, время и место заседания межведомственной комиссии;
- цель заседания — рассмотрение вопроса о фактическом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции или сноса строительного объекта;
- предупреждение об ответственности за неявку и последствиях принятого решения;
- сроки и способы получения дополнительной информации.
Уведомление направляется по крайней мере за десять календарных дней до даты заседания межведомственной комиссии. Срок уведомления устанавливается уполномоченным органом с учетом принципа достаточного времени для подготовки и представления замечаний и документов заинтересованными лицами, но не может составлять менее пяти календарных дней. Аналогичные минимальные сроки уведомления предусмотрены жилищным законодательством при проведении собраний собственников объектов кондоминиума.
Уведомление осуществляется одним из следующих способов:
- вручение под подпись;
- отправка почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- направление в форме электронного документа через официальные государственные информационные системы;
- опубликование на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа с указанием возможности получения электронного уведомления.
Решение о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является административным актом и оформляется в письменной форме с мотивированным обоснованием.
В решении указываются:
- наименование уполномоченного государственного органа или местного исполнительного органа;
- сведения о строительном объекте;
- вывод о фактическом состоянии объекта;
- указание на выбранный тип правового регулирования (снос либо реконструкция);
- установленные сроки и этапы выполнения соответствующих мероприятий;
- обязанности собственника или законного владельца по реализации решения;
- порядок и сроки обжалования принятого решения.
Административный акт о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции вступает в силу с момента его официального опубликования на интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа либо с момента вручения адресату, если иной срок не указан в самом акте.
Приказ вводится в действие с 1 июля.
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