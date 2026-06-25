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Право

Правила признания строительного объекта аварийным утвердили в Казахстане

Снос здания, снос зданий, снос постройки, снос построек, незаконное строительство, незаконная постройка, незаконно построенные дома, незаконно построенные сооружения, здания под снос, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 12:17 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства приказом от 16 июня 2026 года утвердил Правила и основания признания строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, сообщает Zakon.kz.

Согласно Строительному кодексу, устанавливается следующий порядок, включающий основания, процедуры и сроки признания строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:

  • порядок принятия уполномоченным государственным органом или местным исполнительным органом решения о создании межведомственной комиссии в целях проведения оценки фактического состояния строительного объекта или территории, на которой расположен такой строительный объект, порядок формирования указанной комиссии, порядок проведения ее заседаний и порядок оформления ее решений;
  • порядок проведения обследования строительного объекта или территории, на которой расположен такой строительный объект, порядок оценки фактического состояния таких строительных объектов или территории;
  • порядок уведомления собственника строительного объекта, собственников помещений в нем (квартир или нежилых помещений), лица, владеющего строительным объектом, помещением в нем (квартирой или нежилым помещением) на ином законном основании, о рассмотрении вопроса о признании такого строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
  • порядок и сроки принятия решения о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Для проведения оценки фактического состояния строительного объекта и (или) территории, на которой расположен такой строительный объект, уполномоченный государственный орган и (или) местный исполнительный орган принимает решение о создании межведомственной комиссии.

Межведомственная комиссия формируется из представителей уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, местного исполнительного органа, а также при необходимости представителей уполномоченных органов в сфере гражданской защиты, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных государственных органов в пределах их компетенции.

Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не позднее сроков, установленных в решении о ее создании. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

Межведомственная комиссия рассматривает результаты обследования строительного объекта и (или) территории, экспертные заключения, иные материалы, необходимые для оценки фактического состояния строительного объекта, заслушивает представителей заинтересованных лиц, при необходимости осуществляет осмотр строительного объекта и (или) территории.

Как проводится обследование строительного объекта

Обследование строительного объекта и (или) территории, на которой расположен такой строительный объект, проводится в целях определения его фактического технического состояния, уровня физического износа, надежности, устойчивости и безопасности для жизни и здоровья людей.

Обследование проводят в случаях:

  • обнаружения дефектов и повреждений несущих конструкций и соединений, создающих угрозу разрушения;
  • последствий пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;
  • истечения нормативных сроков эксплуатации строительного объекта;
  • необходимости определения возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции либо экономической целесообразности капитального ремонта;
  • консервации либо приостановления строительства объекта незавершенного строительства сроком более шести месяцев;
  • изменения конструктивной схемы, функционального назначения или условий эксплуатации строительного объекта;
  • иных случаев, установленных государственными нормативными документами в области строительства.

Обследование включает:

  • предварительное обследование с проведением визуального осмотра для выявления аварийных участков, дефектов и повреждений;
  • детальное инструментальное обследование с применением расчетов, измерений и иных методов оценки;
  • анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации (при наличии);
  • при необходимости — проведение мониторинга, лабораторных исследований и иных видов работ, предусмотренных государственными нормативными документами.

Оценка фактического состояния строительного объекта осуществляется на основе сопоставления фактических показателей состояния конструкций, инженерных систем и грунтового основания с требованиями проектной документации и нормативных документов и проводится по категориям технического состояния, установленным государственными нормативными документами.

В рамках оценки фактического состояния строительного объекта определяется категория его технического состояния:

  • исправное состояние;
  • работоспособное состояние;
  • состояние ограниченного повреждения;
  • состояние значительного повреждения;
  • состояние на грани обрушения.

По результатам обследования составляется техническое заключение, содержащее выводы о фактическом состоянии строительного объекта, допустимости его дальнейшей эксплуатации, необходимости проведения реконструкции либо невозможности восстановления эксплуатационной пригодности.

Как производится уведомление собственника о признании объекта аварийным

Уведомление о рассмотрении вопроса о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется уполномоченным государственным органом или местным исполнительным органом после формирования межведомственной комиссии и назначения даты ее заседания.

Уведомление направляется собственнику строительного объекта, собственникам помещений в нем (квартир и (или) нежилых помещений), лицам, владеющим строительным объектом или помещением в нем на ином законном основании, а также иным заинтересованным лицам, сведения о которых имеются в официальных реестрах.

Уведомление содержит:

  • наименование уполномоченного органа или местного исполнительного органа;
  • сведения о строительном объекте (адрес, кадастровый номер);
  • дату, время и место заседания межведомственной комиссии;
  • цель заседания — рассмотрение вопроса о фактическом состоянии и возможности дальнейшей эксплуатации, реконструкции или сноса строительного объекта;
  • предупреждение об ответственности за неявку и последствиях принятого решения;
  • сроки и способы получения дополнительной информации.

Уведомление направляется по крайней мере за десять календарных дней до даты заседания межведомственной комиссии. Срок уведомления устанавливается уполномоченным органом с учетом принципа достаточного времени для подготовки и представления замечаний и документов заинтересованными лицами, но не может составлять менее пяти календарных дней. Аналогичные минимальные сроки уведомления предусмотрены жилищным законодательством при проведении собраний собственников объектов кондоминиума.

Уведомление осуществляется одним из следующих способов:

  • вручение под подпись;
  • отправка почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
  • направление в форме электронного документа через официальные государственные информационные системы;
  • опубликование на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа с указанием возможности получения электронного уведомления.

Решение о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является административным актом и оформляется в письменной форме с мотивированным обоснованием.

В решении указываются:

  • наименование уполномоченного государственного органа или местного исполнительного органа;
  • сведения о строительном объекте;
  • вывод о фактическом состоянии объекта;
  • указание на выбранный тип правового регулирования (снос либо реконструкция);
  • установленные сроки и этапы выполнения соответствующих мероприятий;
  • обязанности собственника или законного владельца по реализации решения;
  • порядок и сроки обжалования принятого решения.

Административный акт о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции вступает в силу с момента его официального опубликования на интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа либо с момента вручения адресату, если иной срок не указан в самом акте.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

Мы сообщали, что в правила утверждения генпланов населенных пунктов внесли изменения.

Также мы рассказывали, что в Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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