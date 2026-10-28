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Право

Определена биофармацевтическая продукция для нужд государства

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, анализы, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 10:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра здравоохранения от 19 октября 2026 года определена биофармацевтическая продукция, предназначенная для обеспечения потребности государства, сообщает Zakon.kz.

Биофармацевтическая продукция, предназначенная для обеспечения потребности государства

1. Вакцина чумная живая сухая.

2. Диагностикум эритроцитарный чумной антигенный сухой.

3. Диагностикум эритроцитарный чумной антигенный, в комплекте с ингредиентами.

4. Диагностикум эритроцитарный чумной иммуноглобулиновый, сухой.

5. Диагностикум эритроцитарный чумной иммуноглобулиновый, в комплекте с ингредиентами.

6. Ингредиенты к чумным эритроцитарным диагностикумам.

7. Диагностикум эритроцитарный чумной липополисахаридный антигенный, сухой.

8. Диагностикум эритроцитарный холерный Огава иммуноглобулиновый, сухой.

9. Ингредиенты к диагностикуму эритроцитарному холерному Огава иммуноглобулиновому, сухому.

10. Диагностикум эритроцитарный холерный О-139 антигенный, сухой.

11. Диагностикум эритроцитарный "О"-холерный иммуноглобулиновый, сухой.

12. Диагностикум эритроцитарный "О"-холерный иммуноглобулиновый, сухой в комплекте с ингредиентами.

13. Ингредиенты к диагностикуму эритроцитарному "О"-холерному иммуноглобулиновому, сухому.

14. Диагностикум эритроцитарный холерный антигенный, сухой.

15. Диагностикум эритроцитарный туляремийный иммуноглобулиновый, сухой.

16. Ингредиенты к туляремийному эритроцитарному иммуноглобулиновому диагностикуму.

17. Диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный, сухой.

18. Диагностикум эритроцитарный листериозный антигенный, сухой.

19. Диагностикум эритроцитарный лептоспирозный антигенный, сухой.

20. Диагностикум эритроцитарный сибиреязвенный антигенный, сухой.

21. Диагностикум эритроцитарный сибиреязвенный иммуноглобулиновый, сухой.

22. Диагностикум эритроцитарный пастереллезный антигенный, сухой.

23. Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный (энтероколитика) антигенный, сухой.

24. Диагностикум эритроцитарный иерсиниозный (Y. kristensenii) антигенный, сухой.

25. Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный, сухой.

26. Диагностикум эритроцитарный бруцеллезный антигенный, сухой.

27. Диагностикум эритроцитарный бруцеллезный иммуноглобулиновый, сухой.

28. Диагностикум бруцеллезный антигенный для реакции агглютинации (РА), жидкий.

29. Сыворотка кроличья диагностическая холерная О-139 для реакции агглютинации (РА), жидкая.

30. Сыворотка моноспецифическая агглютинирующая бруцеллезная антиабортус и антимелитензис.

31 Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный поливалентный антигенный, сухой.

32. Диагностикум эритроцитарный шигеллезный поливалентный антигенный, сухой.

33. Бактериофаг диагностический чумной Л-413 "С", сухой и жидкий.

34. Бактериофаг диагностический чумной Покровской, жидкий и сухой.

35. Бактериофаг диагностический псевдотуберкулезный, жидкий и сухой.

36. Бактериофаг диагностический сибиреязвенный "А", сухой и жидкий.

37. Бактериофаги диагностические холерные классический и Эльтор, сухие и жидкие.

38. Кровь гемолизированная, жидкая.

39. Бактериологическая транспортная система для посева крови при бруцеллезе, жидкая во флаконах по 2 мл №5.

40. Набор реагентов для выявления ДНК сибирской язвы методом ПЦР в режиме реального времени "NSCEDI Anthrax qPCR".

41. Набор реагентов для выявления ДНК Rickettsia Spotted fever group (SFG) методом ПЦР в режиме реального времени "NSCEDI Rickettsia SFG qPCR".

42. Набор реагентов для одновременного выявления ДНК B. anthracis, Y. pestis и F. tularensis методом ПЦР в режиме реального времени "NSCEDI MULTI-qPCR".

43. Набор реагентов для выявления РНК вируса клещевого энцефалита методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени "NSCEDI TBE virus RT-qPCR".

44. Набор реагентов "Plague qPCR" для выявления ДНК Y. pestis методом полимеразной цепной реакции реального времени (ПЦР-РВ).

Приказ вводится в действие с 7 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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