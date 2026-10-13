Сколько медиков требуется Казахстану

И.о. министра здравоохранения приказом от 1 октября 2026 года утвердил потребность в кадрах в области здравоохранения и объем приема на обучение по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Казахстане существует потребность в кадрах в области здравоохранения по следующим специальностям:

Акушерство и гинекология (взрослая, детская) для всех уровней – 1834 специалиста;

специалиста; Акушерство и гинекология для амбулаторно-поликлинических организаций и организаций, расположенных в сельских населенных пунктах – 801 специалист;

специалист; Общая врачебная практика для амбулаторно-поликлинических организаций и организаций, расположенных в сельских населенных пунктах – 642 специалиста;

специалиста; Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) – 1043 специалиста;

специалиста; Общая хирургия – 941 специалист;

специалист; Офтальмология (взрослая, детская) – 861 ;

; Неврология (взрослая, детская) – 731 ;

; Травматология-ортопедия (взрослая, детская) – 573 ;

; Инфекционные болезни (взрослые, детские) – 408 ;

; Кардиология (взрослая, детская) – 485 ;

; Онкология взрослая – 432 ;

; Неонатология – 353 ;

; Оториноларингология (взрослая, детская) – 351 ;

; Психиатрия (взрослая, детская) – 301 ;

; Эндокринология (взрослая, детская) – 276 ;

; Урология и андрология (взрослая, детская) – 215 и т.д.

Полный перечень специалистов можно посмотреть по ссылке.

Также документом установлен объем приема на подготовку специалистов на 2026-2027 учебный год:

с высшим медицинским образованием;

с послевузовским медицинским образованием в интернатуре;

с послевузовским медицинским образованием в резидентуре;

с послевузовским медицинским образованием в магистратуре;

с послевузовским медицинским образованием в докторантуре.

Приказ вводится в действие с 23 октября.

Мы писали, что Минздрав утвердил правила учета кадровых ресурсов.

Также мы сообщали, что в Казахстане приняты правила определения потребности в кадрах в области здравоохранения.