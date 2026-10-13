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Право

Сколько медиков требуется Казахстану

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 14:38 Фото: Zakon.kz
И.о. министра здравоохранения приказом от 1 октября 2026 года утвердил потребность в кадрах в области здравоохранения и объем приема на обучение по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Казахстане существует потребность в кадрах в области здравоохранения по следующим специальностям:

  • Акушерство и гинекология (взрослая, детская) для всех уровней – 1834 специалиста;
  • Акушерство и гинекология для амбулаторно-поликлинических организаций и организаций, расположенных в сельских населенных пунктах – 801 специалист;
  • Общая врачебная практика для амбулаторно-поликлинических организаций и организаций, расположенных в сельских населенных пунктах – 642 специалиста;
  • Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) – 1043 специалиста;
  • Общая хирургия – 941 специалист;
  • Офтальмология (взрослая, детская) – 861;
  • Неврология (взрослая, детская) – 731;
  • Травматология-ортопедия (взрослая, детская) – 573;
  • Инфекционные болезни (взрослые, детские) – 408;
  • Кардиология (взрослая, детская) – 485;
  • Онкология взрослая – 432;
  • Неонатология – 353;
  • Оториноларингология (взрослая, детская) – 351;
  • Психиатрия (взрослая, детская) – 301;
  • Эндокринология (взрослая, детская) – 276;
  • Урология и андрология (взрослая, детская) – 215 и т.д.

Полный перечень специалистов можно посмотреть по ссылке.

Также документом установлен объем приема на подготовку специалистов на 2026-2027 учебный год:

  • с высшим медицинским образованием;
  • с послевузовским медицинским образованием в интернатуре;
  • с послевузовским медицинским образованием в резидентуре;
  • с послевузовским медицинским образованием в магистратуре;
  • с послевузовским медицинским образованием в докторантуре.

Приказ вводится в действие с 23 октября.

Мы писали, что Минздрав утвердил правила учета кадровых ресурсов.

Также мы сообщали, что в Казахстане приняты правила определения потребности в кадрах в области здравоохранения.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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