Сколько медиков требуется Казахстану
Фото: Zakon.kz
И.о. министра здравоохранения приказом от 1 октября 2026 года утвердил потребность в кадрах в области здравоохранения и объем приема на обучение по медицинским специальностям, сообщает Zakon.kz.
В частности, в Казахстане существует потребность в кадрах в области здравоохранения по следующим специальностям:
- Акушерство и гинекология (взрослая, детская) для всех уровней – 1834 специалиста;
- Акушерство и гинекология для амбулаторно-поликлинических организаций и организаций, расположенных в сельских населенных пунктах – 801 специалист;
- Общая врачебная практика для амбулаторно-поликлинических организаций и организаций, расположенных в сельских населенных пунктах – 642 специалиста;
- Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская) – 1043 специалиста;
- Общая хирургия – 941 специалист;
- Офтальмология (взрослая, детская) – 861;
- Неврология (взрослая, детская) – 731;
- Травматология-ортопедия (взрослая, детская) – 573;
- Инфекционные болезни (взрослые, детские) – 408;
- Кардиология (взрослая, детская) – 485;
- Онкология взрослая – 432;
- Неонатология – 353;
- Оториноларингология (взрослая, детская) – 351;
- Психиатрия (взрослая, детская) – 301;
- Эндокринология (взрослая, детская) – 276;
- Урология и андрология (взрослая, детская) – 215 и т.д.
Полный перечень специалистов можно посмотреть по ссылке.
Также документом установлен объем приема на подготовку специалистов на 2026-2027 учебный год:
- с высшим медицинским образованием;
- с послевузовским медицинским образованием в интернатуре;
- с послевузовским медицинским образованием в резидентуре;
- с послевузовским медицинским образованием в магистратуре;
- с послевузовским медицинским образованием в докторантуре.
Приказ вводится в действие с 23 октября.
Мы писали, что Минздрав утвердил правила учета кадровых ресурсов.
Также мы сообщали, что в Казахстане приняты правила определения потребности в кадрах в области здравоохранения.
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