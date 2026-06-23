Выдача разрешения на вырубку деревьев: правила обновили

Министр промышленности и строительства приказом от 16 июня 2026 года утвердил в новой редакции Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на вырубку деревьев", сообщает Zakon.kz.

Государственную услугу по выдаче разрешения оказывают местные исполнительные органы городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения бесплатно.

Для получения разрешения нужно обратиться через веб-портал "электронного правительства" с заявлением.

Какие документы требуются:

при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");

заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы) (форма сведений);

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

план компенсационной посадки деревьев;

гарантийное письмо по компенсационной посадке деревьев с указанием даты завершения высадки саженцев;

договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы);

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне застройки (реконструкции) с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

план компенсационной посадки; гарантийное письмо компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;

договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

при благоустройстве территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");

материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на территории объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;

план компенсационной посадки деревьев;

гарантийное письмо по компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;

договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.

при произрастании деревьев и кустарников на землях общего пользования:

заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;

план компенсационной посадки деревьев;

гарантийное письмо по компенсационной посадке, с указанием даты завершения высадки саженцев.

сведения документов, удостоверяющих личность;

справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

сведения о лицензии, о лицензионном сборе;

предоставляются услугодателю из информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

В "личный кабинет" направляется статус о принятии заявления для оказания государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Правилами определены действия работников услугодателя в процессе оказания государственной услуги:

канцелярия услугодателя регистрирует заявление с документами в день их поступления.

ответственный исполнитель услугодателя рассматривает заявление с документами в течение 3 рабочих дней.

В случае представления услугополучателем неполного пакета документов ответственный исполнитель услугодателя в течение 2 рабочих дней с момента регистрации представленных документов готовит мотивированный отказ в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугодателя, и направляет его в «личный кабинет» услугополучателя.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов ответственный исполнитель услугодателя в течение 6 рабочих дней проверяет соответствие сведений, указанных в документах, необходимых для оказания государственной услуги, выезжает на место для точного определения количественного, породного состава, состояния и месторасположения деревьев в соответствии с реестром зеленых насаждений.

В оказании государственной услуги откажут по следующим основаниям:

установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным в Правилах;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

Также правилами определен порядок обжалования решений, действий либо бездействия услугодателя.

Приказ вводится в действие с 1 июля.

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