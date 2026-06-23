Выдача разрешения на вырубку деревьев: правила обновили
Государственную услугу по выдаче разрешения оказывают местные исполнительные органы городов Астаны, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения бесплатно.
Для получения разрешения нужно обратиться через веб-портал "электронного правительства" с заявлением.
Какие документы требуются:
при обеспечении условий для осуществления строительной деятельности, строительно-монтажных работ, предусмотренных утвержденной и согласованной градостроительной документацией:
- заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;
- электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");
- заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы) (форма сведений);
- материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;
- план компенсационной посадки деревьев;
- гарантийное письмо по компенсационной посадке деревьев с указанием даты завершения высадки саженцев;
- договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.
при обслуживании объектов инженерного благоустройства, реконструкции и устройстве инженерных сетей, подземных и надземных коммуникаций:
- заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;
- заключение комплексной вневедомственной экспертизы (заключение государственной экологической экспертизы);
- материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на пятне застройки (реконструкции) с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;
- план компенсационной посадки; гарантийное письмо компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;
- договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.
при благоустройстве территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений:
- заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;
- электронная копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае отсутствия регистрации в государственной базе данных "Регистр недвижимости");
- материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых насаждений, произрастающие на территории объекта с указанием существующих деревьев, породного и количественного состава, их состояния;
- план компенсационной посадки деревьев;
- гарантийное письмо по компенсационной посадке с указанием даты завершения высадки саженцев;
- договор с организацией (специализированной) на компенсационное озеленение.
при произрастании деревьев и кустарников на землях общего пользования:
- заявление в форме электронного документа, подписанное ЭЦП услугополучателя;
- план компенсационной посадки деревьев;
- гарантийное письмо по компенсационной посадке, с указанием даты завершения высадки саженцев.
- сведения документов, удостоверяющих личность;
- справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- сведения о лицензии, о лицензионном сборе;
- предоставляются услугодателю из информационных систем через шлюз "электронного правительства".
Услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.
В "личный кабинет" направляется статус о принятии заявления для оказания государственной услуги с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.
Правилами определены действия работников услугодателя в процессе оказания государственной услуги:
- канцелярия услугодателя регистрирует заявление с документами в день их поступления.
- ответственный исполнитель услугодателя рассматривает заявление с документами в течение 3 рабочих дней.
В случае представления услугополучателем неполного пакета документов ответственный исполнитель услугодателя в течение 2 рабочих дней с момента регистрации представленных документов готовит мотивированный отказ в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугодателя, и направляет его в «личный кабинет» услугополучателя.
При предоставлении услугополучателем полного пакета документов ответственный исполнитель услугодателя в течение 6 рабочих дней проверяет соответствие сведений, указанных в документах, необходимых для оказания государственной услуги, выезжает на место для точного определения количественного, породного состава, состояния и месторасположения деревьев в соответствии с реестром зеленых насаждений.
В оказании государственной услуги откажут по следующим основаниям:
- установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;
- несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным в Правилах;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
- в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.
Также правилами определен порядок обжалования решений, действий либо бездействия услугодателя.
Приказ вводится в действие с 1 июля.
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