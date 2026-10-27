Обновлены правила подготовки медиков в интернатуре
В частности, правила изложены в новой редакции.
Так, говорится, что подготовка медицинских кадров в интернатуре за счет государственного бюджета осуществляется в рамках государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим медицинским образованием.
Подготовка медицинских кадров в интернатуре сверх установленного количества государственного образовательного заказа осуществляется на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение.
Зачисление медицинских кадров в интернатуру и формирование групп по специальностям осуществляются на основании приказа первого руководителя организации высшего или послевузовского образования (ОВПО), реализующей образовательные программы интегрированного медицинского образования в области здравоохранения не позднее 28 августа текущего года с предоставлением информации в уполномоченный орган в области здравоохранения до 1 сентября текущего года.
Организация учебного процесса осуществляется на основе академического календаря, расписания учебных занятий и образовательных программ.
Обучающимся в интернатуре по государственному образовательному заказу выплачивается стипендия.
Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится под руководством наставников.
Академические отпуска предоставляются врачам-интернам на основании заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью от 6 до 12 месяцев по болезни, повестки о призыве на воинскую службу, рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижения им возраста трех лет.
Порядок предоставления академических отпусков обучающимся определяется ОВПО.
Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится на клинических базах, базах санитарно-эпидемиологической практики, в клиниках организаций образования в области здравоохранения и университетских больницах по индивидуальному плану, типовых учебных планов и образовательной программы.
Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом в интернатуре:
- курирует пациентов в организациях, оказывающих доврачебную медицинскую помощь, квалифицированную медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь, медико-социальную помощь;
- участвует в назначении и выполнении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий;
- ведет документацию и проводит санитарно-просветительную работу среди населения;
- участвует в составлении отчетов о деятельности отделения;
- участвует в профилактических осмотрах, диспансеризации, присутствует на консилиумах;
- участвует в клинических обходах пациентов;
- участвует в дежурстве не менее четырех раз в месяц в медицинских организациях (не учитывается при расчете учебной нагрузки обучающегося в интернатуре);
- участвует в работе клинических и клинико-анатомических конференций;
- присутствует на патологоанатомических вскрытиях.
Указывается, что обучающиеся выпускного курса, не выполнившие требования индивидуального учебного плана, остаются на повторный год обучения без прохождения летнего семестра.
Врачам-интернам предоставляются каникулы между академическими периодами (семестрами или учебным годом). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее семи недель, за исключением выпускного курса.
Государственный контроль за качеством образовательной программы осуществляется в форме итоговой государственной аттестации.
Оценка знаний и навыков обучающихся в интернатуре осуществляется в форме текущего и рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Формы текущего и рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации определяются ОВПО.
Итоговая аттестация обучающихся по программам медицинского образования осуществляется согласно государственному общеобязательному стандарту образования.
Врачи-интерны за время обучения согласно государственному общеобязательному стандарту:
- выполняют индивидуальный план работы;
- сдают предусмотренные программой экзамены, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию по соответствующим дисциплинам;
- представляют подробный отчет о проведенной работе.
Врачу-интерну, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании государственного образца.
Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года.