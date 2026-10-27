Обновлены правила подготовки медиков в интернатуре

Министр здравоохранения приказом от 20 октября 2026 года внес изменения в Правила подготовки медицинских кадров в интернатуре, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что подготовка медицинских кадров в интернатуре за счет государственного бюджета осуществляется в рамках государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим медицинским образованием.

Подготовка медицинских кадров в интернатуре сверх установленного количества государственного образовательного заказа осуществляется на договорной основе с полным возмещением затрат на обучение.

Зачисление медицинских кадров в интернатуру и формирование групп по специальностям осуществляются на основании приказа первого руководителя организации высшего или послевузовского образования (ОВПО), реализующей образовательные программы интегрированного медицинского образования в области здравоохранения не позднее 28 августа текущего года с предоставлением информации в уполномоченный орган в области здравоохранения до 1 сентября текущего года.

Организация учебного процесса осуществляется на основе академического календаря, расписания учебных занятий и образовательных программ.

Обучающимся в интернатуре по государственному образовательному заказу выплачивается стипендия.

Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится под руководством наставников.

Академические отпуска предоставляются врачам-интернам на основании заключения врачебно-консультативной комиссии при амбулаторно-поликлинической организации продолжительностью от 6 до 12 месяцев по болезни, повестки о призыве на воинскую службу, рождения, усыновления (удочерения) ребенка до достижения им возраста трех лет.

Порядок предоставления академических отпусков обучающимся определяется ОВПО.

Подготовка медицинских кадров в интернатуре проводится на клинических базах, базах санитарно-эпидемиологической практики, в клиниках организаций образования в области здравоохранения и университетских больницах по индивидуальному плану, типовых учебных планов и образовательной программы.

Обучающийся в соответствии с индивидуальным планом в интернатуре:

курирует пациентов в организациях, оказывающих доврачебную медицинскую помощь, квалифицированную медицинскую помощь, специализированную медицинскую помощь, медико-социальную помощь;

участвует в назначении и выполнении диагностических, лечебных и профилактических мероприятий;

ведет документацию и проводит санитарно-просветительную работу среди населения;

участвует в составлении отчетов о деятельности отделения;

участвует в профилактических осмотрах, диспансеризации, присутствует на консилиумах;

участвует в клинических обходах пациентов;

участвует в дежурстве не менее четырех раз в месяц в медицинских организациях (не учитывается при расчете учебной нагрузки обучающегося в интернатуре);

участвует в работе клинических и клинико-анатомических конференций;

присутствует на патологоанатомических вскрытиях.

Указывается, что обучающиеся выпускного курса, не выполнившие требования индивидуального учебного плана, остаются на повторный год обучения без прохождения летнего семестра.

Врачам-интернам предоставляются каникулы между академическими периодами (семестрами или учебным годом). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее семи недель, за исключением выпускного курса.

Государственный контроль за качеством образовательной программы осуществляется в форме итоговой государственной аттестации.

Оценка знаний и навыков обучающихся в интернатуре осуществляется в форме текущего и рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Формы текущего и рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации определяются ОВПО.

Итоговая аттестация обучающихся по программам медицинского образования осуществляется согласно государственному общеобязательному стандарту образования.

Врачи-интерны за время обучения согласно государственному общеобязательному стандарту:

выполняют индивидуальный план работы;

сдают предусмотренные программой экзамены, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию по соответствующим дисциплинам;

представляют подробный отчет о проведенной работе.

Врачу-интерну, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании государственного образца.

Приказ вводится в действие с 3 ноября 2026 года.