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Право

В Казахстане продлят запрет на вывоз сжиженного газа еще на полгода

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 16:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен проект приказа министра энергетики РК "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается введение с 14 ноября 2026 года сроком на шесть месяцев запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом с предусмотренными проектом исключениями.

В Минэнерго отметили, что мера является продолжением запрета, одобренного Межведомственной комиссией, и направлена на обеспечение внутреннего рынка республики сжиженным нефтяным газом.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.

C 14 мая 2026 года в Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

  • вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование;
  • вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском и Кашаганском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК;
  • вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа продлевается с 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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