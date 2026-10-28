В Казахстане продлят запрет на вывоз сжиженного газа еще на полгода

Подготовлен проект приказа министра энергетики РК "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается введение с 14 ноября 2026 года сроком на шесть месяцев запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом с предусмотренными проектом исключениями.

В Минэнерго отметили, что мера является продолжением запрета, одобренного Межведомственной комиссией, и направлена на обеспечение внутреннего рынка республики сжиженным нефтяным газом.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.

C 14 мая 2026 года в Казахстане введен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта на недропользование;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском и Кашаганском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК;

вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа продлевается с 2025 года.