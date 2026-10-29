Изменилось распределение функций между органами управления образованием

И.о. министра просвещения приказом от 19 октября 2026 года внес поправки в приказ о распределении функций между органами управления образованием (управления образования областей, городов республиканского значения, столицы, а также подконтрольные им отделы образования), сообщает Zakon.kz.

Заголовок документа изложен в новой редакции: "О распределении функций между органами управления образованием (управления образования столицы, областей, городов республиканского значения, а также подотчетные и подконтрольные им отделы образования, располагаемые в районах, городах), применяемого при формировании схем управления административно-территориальной единицей".

Обновлены функции управления образования столицы и городов республиканского значения.

Управления образования областей осуществляют следующие функции:

реализуют государственную политику в области образования на территории соответствующей области;

обеспечивают качество предоставления технического и профессионального, послесреднего образования;

обеспечивают обучение детей с особыми образовательными потребностями, создание им специальных условий для получения образования в организациях образования с учетом принципов универсального дизайна и разумного приспособления;

обеспечивают обучение одаренных детей, а также детей, проходящих углубленную допризывную подготовку, в специализированных организациях образования;

организуют заказ и обеспечение организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, бланками документов государственного образца об образовании и осуществляют контроль за их использованием;

вносят в местный исполнительный орган области предложения о создании, реорганизации и ликвидации государственных организаций образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования для детей, а также по согласованию с уполномоченным органом в области образования - государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, детско-юношеских спортивных школ;

обеспечивают каждые пять лет обследование состояния на аварийность государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования (за исключением организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы), находящихся в эксплуатации более тридцати лет, а также обследование на сейсмоустойчивость государственных организаций, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, расположенных в сейсмоопасных регионах;

вносят на утверждение местного исполнительного органа области государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием;

размещают государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским образованием с учетом предложений региональных палат предпринимателей и заинтересованных организаций;

вносят на утверждение местного исполнительного органа области государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием;

осуществляют материально-техническое обеспечение государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, а также специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы (за исключением организаций образования в учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы);

обеспечивают строительство, реконструкцию государственного объекта организаций образования за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов в соответствии с законодательством РК;

направляют средства на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования областного и районного масштабов из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом управления организации образования, в размере не менее двух процентов от бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ и размещение государственного образовательного заказа на среднее образование;

ежегодно до 1 августа обеспечивают приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов на бумажных и электронных носителях для государственных организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, а также специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы на основе государственного заказа;

обеспечивают организацию и проведение олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам областного масштаба, конкурсов исполнителей и конкурсов профессионального мастерства областного масштаба, соревнований по начальной военной подготовке областного масштаба;

обеспечивают участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в олимпиадах по общеобразовательным предметам, конкурсах научных проектов республиканского уровня по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования;

обеспечивают участие обучающихся, являющихся региональными победителями, в конкурсах исполнителей, спортивных соревнованиях республиканского уровня, а также конкурсах профессионального мастерства республиканского и международного уровней по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования;

организуют в установленном законодательством РК порядке медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников организаций образования;

обеспечивают качество предоставления дополнительного образования для детей, осуществляемого на областном уровне;

обеспечивают качество переподготовки кадров и повышения квалификации педагогов государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного образования;

обеспечивают обследование психического здоровья детей и подростков, оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи;

обеспечивают реабилитацию и социальную адаптацию детей и подростков с проблемами в развитии;

осуществляют в установленном законодательством РК порядке государственное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

содействуют трудоустройству лиц, окончивших на основе государственного образовательного заказа организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

ежегодно до 15 апреля представляют в уполномоченные органы в области образования и здравоохра нения заявки о потребности в кадрах в сельской местности с последующим трудоустройством согласно представленным заявкам;

осуществляют образовательный мониторинг;

ежегодно в установленные сроки обеспечивают сбор данных статистических наблюдений в цифровых объектах уполномоченного органа в области образования;

обеспечивают функционирование центров адаптации несовершеннолетних и центров поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах;

обеспечивают условия лицам, содержащимся в центрах адаптации несовершеннолетних и центрах поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах;

оказывают содействие попечительским советам;

осуществляют качественное кадровое обеспечение государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования;

выдают разрешение на обучение в форме экстерната в организациях образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта;

обеспечивают материально-техническую базу областных методических кабинетов (центров);

обеспечивают качество подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена по дуальному обучению;

выплачивают победителям конкурса - государственным организациям технического и профессионального, послесреднего образования грант «Лучшая организация технического и профессионального, послесреднего образования»;

обеспечивают методическое руководство психологической службой в организациях образования, в том числе расположенных в районах (городах областного значения);

проводят ротацию первых руководителей государственных организаций образования, реализующих специализированные общеобразовательные и специальные учебные программы, а также образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с правилами проведения ротации первых руководителей государственных организаций образования;

осуществляют в интересах местного государственного управления в области образования иные функции, возлагаемые на местные исполнительные органы законами РК.

Также документом актуализированы функции управления образования столицы и городов республиканского значения и отделов образования районов (городов).

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

