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Право

Можно ли повторно задержать человека по одному делу, разъяснили в Конституционном суде

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 09:24 Фото: pixabay
В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции статей 128 и 131 УПК, регулирующих основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, сообщает Zakon.kz.

По мнению заявителя, повторно задерживать человека по тому же делу нельзя, если срок предыдущего содержания под стражей уже истек, а суд отказал в его продлении из-за нарушения сроков следователем. Он полагает, что такое повторное задержание без новых обстоятельств нарушает право на свободу.

В Конституционном суде отметили, что задержание и содержание под стражей допускаются только на законных основаниях и с соблюдением процессуальных гарантий. Содержание под стражей по истечении санкционированного судом срока без соответствующего судебного решения недопустимо.

При этом пояснили, что УПК разграничивает правовые последствия отказа суда в санкционировании содержания под стражей и освобождения лица по истечении установленного срока.

В первом случае повторное применение меры пресечения допускается при наличии новых обстоятельств. Требования об их установлении, а также о зачете времени предыдущего задержания и содержания под стражей направлены на предотвращение необоснованного и несоразмерного ограничения свободы.

Вместе с тем доводы в обращении сводились к несогласию с оценкой следственным судьей обстоятельств повторного задержания и принятыми судебными актами.

В итоге Конституционный суд указал на обязанность органов прокуратуры и судов обеспечивать исследование и правовую оценку фактических обстоятельств уголовного дела, проверку обоснованности подозрения и пересмотр судебных решений в случае установленных правовых несоответствий.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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