Можно ли повторно задержать человека по одному делу, разъяснили в Конституционном суде

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции статей 128 и 131 УПК, регулирующих основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, сообщает Zakon.kz.

По мнению заявителя, повторно задерживать человека по тому же делу нельзя, если срок предыдущего содержания под стражей уже истек, а суд отказал в его продлении из-за нарушения сроков следователем. Он полагает, что такое повторное задержание без новых обстоятельств нарушает право на свободу.

В Конституционном суде отметили, что задержание и содержание под стражей допускаются только на законных основаниях и с соблюдением процессуальных гарантий. Содержание под стражей по истечении санкционированного судом срока без соответствующего судебного решения недопустимо.

При этом пояснили, что УПК разграничивает правовые последствия отказа суда в санкционировании содержания под стражей и освобождения лица по истечении установленного срока.

В первом случае повторное применение меры пресечения допускается при наличии новых обстоятельств. Требования об их установлении, а также о зачете времени предыдущего задержания и содержания под стражей направлены на предотвращение необоснованного и несоразмерного ограничения свободы.

Вместе с тем доводы в обращении сводились к несогласию с оценкой следственным судьей обстоятельств повторного задержания и принятыми судебными актами.

В итоге Конституционный суд указал на обязанность органов прокуратуры и судов обеспечивать исследование и правовую оценку фактических обстоятельств уголовного дела, проверку обоснованности подозрения и пересмотр судебных решений в случае установленных правовых несоответствий.