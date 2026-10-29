Можно ли повторно задержать человека по одному делу, разъяснили в Конституционном суде
По мнению заявителя, повторно задерживать человека по тому же делу нельзя, если срок предыдущего содержания под стражей уже истек, а суд отказал в его продлении из-за нарушения сроков следователем. Он полагает, что такое повторное задержание без новых обстоятельств нарушает право на свободу.
В Конституционном суде отметили, что задержание и содержание под стражей допускаются только на законных основаниях и с соблюдением процессуальных гарантий. Содержание под стражей по истечении санкционированного судом срока без соответствующего судебного решения недопустимо.
При этом пояснили, что УПК разграничивает правовые последствия отказа суда в санкционировании содержания под стражей и освобождения лица по истечении установленного срока.
В первом случае повторное применение меры пресечения допускается при наличии новых обстоятельств. Требования об их установлении, а также о зачете времени предыдущего задержания и содержания под стражей направлены на предотвращение необоснованного и несоразмерного ограничения свободы.
Вместе с тем доводы в обращении сводились к несогласию с оценкой следственным судьей обстоятельств повторного задержания и принятыми судебными актами.
В итоге Конституционный суд указал на обязанность органов прокуратуры и судов обеспечивать исследование и правовую оценку фактических обстоятельств уголовного дела, проверку обоснованности подозрения и пересмотр судебных решений в случае установленных правовых несоответствий.