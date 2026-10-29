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Право

Уплата НДС методом зачета: перечень импортных товаров расширят

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 10:19 Фото: freepik
Министерство промышленности и строительства разработало проект изменений в постановление правительства об утверждении перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, сообщает Zakon.kz.

Документом предусматривается внесение дополнений в перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.

Реализация проекта ПП РК направлена на создание благоприятной среды для привлечения крупных инвестиционных проектов и снижения зависимости недропользователей от зарубежных аналитических центров (Канады, Австралии, ЮАР, РФ) и прекращения оттока валютных средств за рубеж на проведение анализов керна и проб, говорится в пояснении.

Расширение перечня обеспечит ввоз технологического оборудования, не производимого в стране и являющегося ключевым элементом при строительстве лаборатории, с уплатой налога на добавленную стоимость методом зачета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
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