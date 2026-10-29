Уплата НДС методом зачета: перечень импортных товаров расширят

Министерство промышленности и строительства разработало проект изменений в постановление правительства об утверждении перечня импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета, сообщает Zakon.kz.

Документом предусматривается внесение дополнений в перечень импортируемых товаров, по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета.

Реализация проекта ПП РК направлена на создание благоприятной среды для привлечения крупных инвестиционных проектов и снижения зависимости недропользователей от зарубежных аналитических центров (Канады, Австралии, ЮАР, РФ) и прекращения оттока валютных средств за рубеж на проведение анализов керна и проб, говорится в пояснении.

Расширение перечня обеспечит ввоз технологического оборудования, не производимого в стране и являющегося ключевым элементом при строительстве лаборатории, с уплатой налога на добавленную стоимость методом зачета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.