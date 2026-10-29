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Право

Уточнены функции Министерства туризма и спорта

Министерство экологии и природных ресурсов РК, МЭПР РК, Министерство туризма и спорта РК, МТС РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 13:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 23 октября 2026 года внесены изменения в части определения лицензиаров по осуществлению лицензирования туристской операторской деятельности, сообщает Zakon.kz.

"Определить местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения лицензиарами по осуществлению лицензирования туристской операторской деятельности (туроператорская деятельность)", – говорится в документе.

Также уточняется в положении о Министерстве туризма и спорта, что ему запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями министерства.

Если министерству законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то полученные доходы направляются в республиканский бюджет, если иное не установлено законодательством республики.

При этом дополнены функции министерства:

  • обеспечивает своевременное принятие подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг, а также устраняет противоречия и пробелы в них;
  • утверждает правила трудового распорядка государственных служащих на основе типовых правил трудового распорядка государственных служащих, утвержденных уполномоченным органом по делам государственной службы;
  • утверждает квалификационные требования к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований;

Часть функций изложены в новой редакции:

  • утверждает правила уплаты туристского взноса для иностранных граждан;
  • ведет цифровой реестр лицензиара;
  • формирует потребность рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах по согласованию с местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения;

Кроме того, дополнены полномочия руководителя аппарата министерства:

  • организует реализацию целей, возложенных на министерство;
  • организует, координирует и контролирует деятельность структурных подразделений министерства в пределах своей компетенции;
  • организует материально-техническое, организационно-правовое и финансовое обеспечение деятельности министерства и его ведомств;
  • после согласования с первым руководителем министерства утверждает штатную численность и штатное расписание министерства в пределах лимита штатной численности министерства, утвержденного соответствующими нормативными правовыми актами;
  • организует работу по реализации плана развития министерства;
  • по согласованию с первым руководителем министерства назначает на должности и освобождает от должностей руководителей департаментов и самостоятельных управлений министерства, курируемых первым руководителем министерства или его заместителями, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • назначает на должности и освобождает от должностей государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий министерства;
  • осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;
  • решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, выплаты надбавок государственным служащим аппарата министерства, за исключением государственных служащих, вопросы трудовых отношений которых в соответствии с законами РК отнесены к компетенции вышестоящих должностных лиц (органов);
  • осуществляет общее руководство в сфере государственных закупок министерства;
  • обеспечивает подготовку бюджетного запроса министерства, представляет бюджетный запрос первому руководителю министерства, а также выполняет иные процедуры бюджетного процесса;
  • контролирует ход исполнения решений, принятых первым руководителем министерства и его заместителями;
  • принимает правовые акты индивидуального применения;
  • утверждает квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы на основе типовых квалификационных требований к административным государственным должностям;
  • принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с законодательством республики.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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