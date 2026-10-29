Госуслуги в сфере недропользования: что изменилось

Министр промышленности и строительства приказом от 19 октября 2026 года внес изменения в Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на старательство, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что срок оказания государственной услуги приостанавливается в случаях, установленных данными Правилами и Законом "О государственных и социально ответственных услугах".

При этом не допускается продление сроков оказания государственной услуги.

Приостановление срока оказания государственной услуги начинается со дня направления услугополучателю уведомления услугодателем о приостановлении процесса оказания государственной услуги, в том числе на основании решения соуслугодателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется со дня вынесения решения услугодателем или соуслугодателем о возобновлении процесса оказания государственной услуги.

Перечень требований к оказанию госуслуги изложен в новой редакции.

Госуслугу оказывают местные исполнительные органы областей через "Единую платформу недропользования" (ЕПН) в электронном виде бесплатно.

Услугодатель в течение семи рабочих дней проверяет достоверность и соответствие представленных документов Кодексу и выдает следующий результат госуслуги:

выдача лицензии, переоформленной лицензии на старательство;

мотивированный отказ по форме.

Предусмотрено, что услугодатель или соуслугодатель приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов до устранения выявленных недостатков в течение трех рабочих дней.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

Услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги, услугодатель формирует в ЕПН уведомление о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги.

В случае отказа в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

При наличии оснований для отказа в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, услугодатель формирует мотивированный отказ и направляет его на согласование прокурору области, города республиканского значения или столицы посредством ЕПН.

Прокурор в течение трех рабочих дней с момента поступления согласовывает либо отказывает в согласовании принятого решения.

О принятом по итогам согласования с прокурором решения услугодатель уведомляет услугополучателя, включенного в реестр инвесторов, в течение одного рабочего дня, с момента поступления ответа прокурора.

Также внесены изменения в Правила подачи и рассмотрения заявлений на выдачу лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.

Услугополучатель для получения государственной услуги также подает посредством Единой платформы недропользования (ЕПН) заявление о выдаче лицензий на разведку твердых полезных ископаемых, с предусмотренными документами.

Принято дополнение, как и в правилах выше.

При этом уточняется, что услугодатель рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней со дня его поступления и, при отсутствии оснований для отказа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, направляет услугополучателю уведомление о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых, предусмотренного статьей 198 Кодекса.

Услугополучатель ознакамливается с уведомлениями услугодателя в личном кабинете ЕПН.

Услугодатель или соуслугодатель приостановливает процесс оказания государственной услуги в случае обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному настоящими правилами, до устранения выявленных недостатков в течение трех рабочих дней.

Повторное представление документов осуществляется услугополучателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

Услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в приеме заявления и документов.

При отказе в оказании государственной услуги заслушивание с услугополучателем не проводится.

При наличии оснований для отказа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых в отношении инвесторов, включенных в реестр инвесторов, услугодатель формирует мотивированный отказ и направляет его на согласование в Генеральную прокуратуру РК посредством ЕПН.

Генеральная прокуратура в течение трех рабочих дней с момента поступления согласовывает либо отказывает в согласовании принятого решения.

О принятом по итогам согласования с Генеральной прокуратурой решении услугодатель уведомляет услугополучателя, включенного в реестр инвесторов, в течение одного рабочего дня, с момента поступления ответа Генеральной прокуратуры.

Указывается, что наличие грамматических или арифметических ошибок, опечаток в сведениях, указанных в заявлении (кроме сведений о блоке (блоках), которые не влияют на принятие решения о выдаче лицензии по существу и выявляются, а также проверяются путем сверки с прилагаемыми к заявлению документами, не является основанием для отказа в выдаче лицензии.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления услугополучателем неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному Правилами, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

В соответствии с Законом "О государственных и социально ответственных услугах" основанием для отказа в оказании государственной услуги не могут быть требования, не связанные с возникновением права на получение данной услуги.

Изменения внесены и в правила оказания других госуслуг в сфере недропользования.

Приказ вводится в действие с 29 декабря 2026 года.



