Крупный центр для сотен гимнастов построят в Алматы

Проект строительства Центра Казахстанской федерации гимнастики в Алатауском районе Алматы получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом Zakon.kz стало известно 29 октября 2026 года из заявления Министерства промышленности и строительства РК.

Специализированный спортивный комплекс планируется возвести в микрорайоне № 13, на участке 3/1.

Также, по данным министерства, в состав центра войдут залы для спортивной и художественной гимнастики, батутной и аэробной гимнастики, спортивной акробатики, а также универсальный зал для проведения соревнований.

Кроме того, проектом предусмотрены залы для хореографии и детской гимнастики, медицинский и восстановительный центр, административные помещения и общежитие.

Согласно проектным материалам, комплекс рассчитан на подготовку более 670 спортсменов основной, молодежной и юниорской категорий.

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