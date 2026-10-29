Крупный центр для сотен гимнастов построят в Алматы
Фото: gov.kz
Проект строительства Центра Казахстанской федерации гимнастики в Алатауском районе Алматы получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом Zakon.kz стало известно 29 октября 2026 года из заявления Министерства промышленности и строительства РК.
Специализированный спортивный комплекс планируется возвести в микрорайоне № 13, на участке 3/1.
Также, по данным министерства, в состав центра войдут залы для спортивной и художественной гимнастики, батутной и аэробной гимнастики, спортивной акробатики, а также универсальный зал для проведения соревнований.
Кроме того, проектом предусмотрены залы для хореографии и детской гимнастики, медицинский и восстановительный центр, административные помещения и общежитие.
Согласно проектным материалам, комплекс рассчитан на подготовку более 670 спортсменов основной, молодежной и юниорской категорий.
Материал по теме
В центре Алматы появится непрерывный пешеходный маршрут
Чуть ранее было опубликовано видео о том, каким будет новый роддом №1 в Алматы. Подробности – тут.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript