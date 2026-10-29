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События

Крупный центр для сотен гимнастов построят в Алматы

центра гимнастики, Алматы, эскиз, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 14:42 Фото: gov.kz
Проект строительства Центра Казахстанской федерации гимнастики в Алатауском районе Алматы получил положительное заключение государственной экспертизы. Об этом Zakon.kz стало известно 29 октября 2026 года из заявления Министерства промышленности и строительства РК.

Специализированный спортивный комплекс планируется возвести в микрорайоне № 13, на участке 3/1.

Также, по данным министерства, в состав центра войдут залы для спортивной и художественной гимнастики, батутной и аэробной гимнастики, спортивной акробатики, а также универсальный зал для проведения соревнований.

Кроме того, проектом предусмотрены залы для хореографии и детской гимнастики, медицинский и восстановительный центр, административные помещения и общежитие.

центра гимнастики, Алматы, эскиз, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 14:42

Фото: gov.kz

Согласно проектным материалам, комплекс рассчитан на подготовку более 670 спортсменов основной, молодежной и юниорской категорий.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 14:42
В центре Алматы появится непрерывный пешеходный маршрут

Чуть ранее было опубликовано видео о том, каким будет новый роддом №1 в Алматы. Подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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