Конституционный суд рассмотрел норму о жилищных выплатах для приобретения жилья

В Конституционный cуд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 10 статьи 101-1 Закона "О жилищных отношениях" (в редакции, действовавшей на момент обращения; в новой редакции — пункт 7 статьи 101-1), сообщает Zakon.kz.

Эта норма предусматривает однократное использование жилищных выплат для приобретения жилья в собственность.

Поводом для обращения стал отказ в повторном назначении жилищных выплат сотруднику правоохранительного органа. Ранее заявитель приобрел однокомнатную квартиру с использованием ипотечного займа и жилищных выплат. После полного погашения займа выплаты были прекращены. При оформлении нового ипотечного займа для приобретения двухкомнатной квартиры в их назначении отказали.

Суды первой и апелляционной инстанций признали отказ правомерным.

Заявитель полагал, что запрет на повторное использование жилищных выплат нарушает конституционные гарантии обеспечения жильем и принцип равенства перед законом и судом.

Конституционный суд отметил, что государство создает условия для обеспечения граждан жильем, а порядок предоставления жилищной поддержки отдельным категориям граждан определяется законом с учетом экономических и финансовых возможностей государства.

Суд разъяснил, что жилищные выплаты предоставляются за счет бюджетных средств взамен служебного жилья и могут использоваться для приобретения жилья в собственность. Законом предусмотрена однократная реализация данного права.

Казахстанец воспользовался этой возможностью, приобретя квартиру с использованием жилищных выплат. После полного погашения ипотечного займа выплаты были прекращены, а не приостановлены. Законодательство не предусматривает их возобновления для повторного приобретения жилья в собственность в том же населенном пункте.

Вместе с тем за заявителем сохраняется возможность получения служебного жилья с учетом состава семьи либо жилищных выплат на оплату аренды жилья в другом регионе при переводе по службе.

Конституционный суд подчеркнул, что установление законом условий предоставления жилищных выплат и однократности их использования само по себе не свидетельствует о нарушении конституционных прав заявителя.