Схему движения изменит важный автобусный маршрут, соединяющий Алматы и область
Фото: Zakon.kz
1 ноября 2026 года схему движения изменит важный и востребованный автобусный маршрут №237, конечными пунктами которого являются Городская больница №7 в Алматы и поселок Каратобе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Причина – ремонт дороги.
"В связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия в рамках капитального ремонта автомобильной дороги областного значения на участке между селами Улан и Кольди (дорога "Алмалыбак (КИЗ) – Жетысу" – "Алматы-1 – станция Шамалган – Узынагаш"), исключающим возможность проезда общественного транспорта, 1 ноября с 08:00 до 20:00 будет временно изменена схема движения маршрута №237", – проинформировали в Транспортном холдинге Алматы сегодня, 30 октября.
Так, согласно предоставленной информации, маршрут №237 будет ходить:
- В северном направлении – улица Сулусай – улица Достык – Проезд через село Улан – Трасса М-36 – Съезд с моста – Сорбулакский тракт – улица Шобалова – далее по схеме.
- В обратном направлении – улица Шобалова – Сорбулакский тракт – Заезд на мост – Трасса М-36 – улица Достык – улица Сулусай – далее по схеме.
Материал по теме
Сократили днем: в Алматы изменили расписания движения автобусов
Ранее сообщалось, что в Алматы объяснили изменение расписания автобусов и обратились к пассажирам с предупреждением.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript