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Общество

Схему движения изменит важный автобусный маршрут, соединяющий Алматы и область

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 10:27 Фото: Zakon.kz
1 ноября 2026 года схему движения изменит важный и востребованный автобусный маршрут №237, конечными пунктами которого являются Городская больница №7 в Алматы и поселок Каратобе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Причина – ремонт дороги.

"В связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия в рамках капитального ремонта автомобильной дороги областного значения на участке между селами Улан и Кольди (дорога "Алмалыбак (КИЗ) – Жетысу" – "Алматы-1 – станция Шамалган – Узынагаш"), исключающим возможность проезда общественного транспорта, 1 ноября с 08:00 до 20:00 будет временно изменена схема движения маршрута №237", – проинформировали в Транспортном холдинге Алматы сегодня, 30 октября.

Так, согласно предоставленной информации, маршрут №237 будет ходить:

  • В северном направлении – улица Сулусай – улица Достык – Проезд через село Улан – Трасса М-36 – Съезд с моста – Сорбулакский тракт – улица Шобалова – далее по схеме.
  • В обратном направлении – улица Шобалова – Сорбулакский тракт – Заезд на мост – Трасса М-36 – улица Достык – улица Сулусай – далее по схеме.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 10:27
Сократили днем: в Алматы изменили расписания движения автобусов

Ранее сообщалось, что в Алматы объяснили изменение расписания автобусов и обратились к пассажирам с предупреждением.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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