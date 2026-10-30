Схему движения изменит важный автобусный маршрут, соединяющий Алматы и область

Фото: Zakon.kz

1 ноября 2026 года схему движения изменит важный и востребованный автобусный маршрут №237, конечными пунктами которого являются Городская больница №7 в Алматы и поселок Каратобе в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Причина – ремонт дороги. "В связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия в рамках капитального ремонта автомобильной дороги областного значения на участке между селами Улан и Кольди (дорога "Алмалыбак (КИЗ) – Жетысу" – "Алматы-1 – станция Шамалган – Узынагаш"), исключающим возможность проезда общественного транспорта, 1 ноября с 08:00 до 20:00 будет временно изменена схема движения маршрута №237", – проинформировали в Транспортном холдинге Алматы сегодня, 30 октября. Так, согласно предоставленной информации, маршрут №237 будет ходить: В северном направлении – улица Сулусай – улица Достык – Проезд через село Улан – Трасса М-36 – Съезд с моста – Сорбулакский тракт – улица Шобалова – далее по схеме.

– улица Сулусай – улица Достык – Проезд через село Улан – Трасса М-36 – Съезд с моста – Сорбулакский тракт – улица Шобалова – далее по схеме. В обратном направлении – улица Шобалова – Сорбулакский тракт – Заезд на мост – Трасса М-36 – улица Достык – улица Сулусай – далее по схеме. Материал по теме Сократили днем: в Алматы изменили расписания движения автобусов Ранее сообщалось, что в Алматы объяснили изменение расписания автобусов и обратились к пассажирам с предупреждением.

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