Скорректирована площадь земельных участков, которые могут находиться у фермеров во временном пользовании

Постановлением правительства внесены изменения в предельные размеры земельных участков с/х назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у гражданина РК.

Так, в предельных (максимальных) размерах земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства, раздел "Жамбылская область" изложен в следующей редакции:

Фото: скриншот документа

Где по Жамбылской области:

50 550 га – это площадь сельскохозяйственных угодий;

500 га – пашня, 150 га – в том числе орошаемая;

100 га – сенокосы;

50 000 га – пастбища.

Также в новой редакции изложена площадь земельных участков в целом по Казахстану:

150 000 га – площадь сельскохозяйственных угодий;

130 000 га – пашня, 22 556 га – в том числе орошаемая;

18 000 га – сенокосы;

56 000 г – пастбища.

Постановление вводится в действие с 9 ноября 2026 года.