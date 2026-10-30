Скорректирована площадь земельных участков, которые могут находиться у фермеров во временном пользовании
Фото: pexels
Постановлением правительства внесены изменения в предельные размеры земельных участков с/х назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у гражданина РК.
Так, в предельных (максимальных) размерах земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства, раздел "Жамбылская область" изложен в следующей редакции:
Фото: скриншот документа
Где по Жамбылской области:
- 50 550 га – это площадь сельскохозяйственных угодий;
- 500 га – пашня, 150 га – в том числе орошаемая;
- 100 га – сенокосы;
- 50 000 га – пастбища.
Также в новой редакции изложена площадь земельных участков в целом по Казахстану:
- 150 000 га – площадь сельскохозяйственных угодий;
- 130 000 га – пашня, 22 556 га – в том числе орошаемая;
- 18 000 га – сенокосы;
- 56 000 г – пастбища.
Постановление вводится в действие с 9 ноября 2026 года.
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