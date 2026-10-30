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Право

Скорректирована площадь земельных участков, которые могут находиться у фермеров во временном пользовании

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 12:13 Фото: pexels
Постановлением правительства внесены изменения в предельные размеры земельных участков с/х назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у гражданина РК.

Так, в предельных (максимальных) размерах земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства, раздел "Жамбылская область" изложен в следующей редакции:

площадь земельных участков в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 12:13

Фото: скриншот документа

Где по Жамбылской области:

  • 50 550 га – это площадь сельскохозяйственных угодий;
  • 500 га – пашня, 150 га – в том числе орошаемая;
  • 100 га – сенокосы;
  • 50 000 га – пастбища.

Также в новой редакции изложена площадь земельных участков в целом по Казахстану:

  • 150 000 га – площадь сельскохозяйственных угодий;
  • 130 000 га – пашня, 22 556 га – в том числе орошаемая;
  • 18 000 га – сенокосы;
  • 56 000 г – пастбища.

Постановление вводится в действие с 9 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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