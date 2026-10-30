Мониторинг за поставщиками товаров на портале соцуслуг: утверждены правила
Портал социальных услуг – цифровой объект, представляющий собой единую точку доступа к товарам и услугам, услугам по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, предоставляемым поставщиками для лиц с инвалидностью на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости в пределах гарантированной суммы в соответствии с Кодексом.
Согласно правилам мониторинг проводится местными исполнительными органами не реже одного раза в квартал.
Мониторинг осуществляется по следующим направлениям:
- заявленных поставщиком характеристик товаров или услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью через портал социальных услуг, на соответствие классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, а также на соответствие индивидуальным программам абилитации и реабилитации и требованиям, установленным законодательством о социальной защите;
- фактического предоставления поставщиками товаров и услуг лицам с инвалидностью, исполнения поставщиками обязательств, принятых посредством портала;
- услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси требованиям, предусмотренным Правилами оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом и государственным стандартам, регулирующим деятельность такси.
В рамках мониторинга осуществляется:
- анализ сведений, содержащихся на портале;
- анализ результатов опросов получателей товаров и услуг, проведенных посредством портала;
- выборочный опрос получателей посредством телефонной связи для подтверждения факта получения товара или услуги, соблюдения сроков их предоставления;
- анализ обращений и жалоб получателей;
- анализ случаев отказа от товара или услуги, возврата или замены товара, а также претензий относительно качества.
Результаты мониторинга составляются в виде отчета об итогах мониторинга местными исполнительными органами за деятельностью поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг.
Результаты мониторинга в течение двух рабочих дней со дня завершения мониторинга направляются в Комиссию по вопросам портала социальных услуг для учета при принятии решений.
Комиссия по вопросам портала социальных услуг составляет план действий по устранению несоответствий и доводит до сведения местный исполнительный орган, проводивший мониторинг.
Приказ вводится в действие с 9 ноября 2026 года.