Мониторинг за поставщиками товаров на портале соцуслуг: утверждены правила

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 20 октября 2026 года утвердил правила осуществления мониторинга местными исполнительными органами за деятельностью поставщиков товаров или услуг на портале социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Портал социальных услуг – цифровой объект, представляющий собой единую точку доступа к товарам и услугам, услугам по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, предоставляемым поставщиками для лиц с инвалидностью на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости в пределах гарантированной суммы в соответствии с Кодексом.

Согласно правилам мониторинг проводится местными исполнительными органами не реже одного раза в квартал.

Мониторинг осуществляется по следующим направлениям:

заявленных поставщиком характеристик товаров или услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью через портал социальных услуг, на соответствие классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, а также на соответствие индивидуальным программам абилитации и реабилитации и требованиям, установленным законодательством о социальной защите;

фактического предоставления поставщиками товаров и услуг лицам с инвалидностью, исполнения поставщиками обязательств, принятых посредством портала;

услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси требованиям, предусмотренным Правилами оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом и государственным стандартам, регулирующим деятельность такси.

В рамках мониторинга осуществляется:

анализ сведений, содержащихся на портале;

анализ результатов опросов получателей товаров и услуг, проведенных посредством портала;

выборочный опрос получателей посредством телефонной связи для подтверждения факта получения товара или услуги, соблюдения сроков их предоставления;

анализ обращений и жалоб получателей;

анализ случаев отказа от товара или услуги, возврата или замены товара, а также претензий относительно качества.

Результаты мониторинга составляются в виде отчета об итогах мониторинга местными исполнительными органами за деятельностью поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг.

Результаты мониторинга в течение двух рабочих дней со дня завершения мониторинга направляются в Комиссию по вопросам портала социальных услуг для учета при принятии решений.

Комиссия по вопросам портала социальных услуг составляет план действий по устранению несоответствий и доводит до сведения местный исполнительный орган, проводивший мониторинг.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2026 года.