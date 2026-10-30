#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
453.71
505.8
5.63
Право

Мониторинг за поставщиками товаров на портале соцуслуг: утверждены правила

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 13:59 Фото: freepik
Министр труда и социальной защиты населения приказом от 20 октября 2026 года утвердил правила осуществления мониторинга местными исполнительными органами за деятельностью поставщиков товаров или услуг на портале социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Портал социальных услуг – цифровой объект, представляющий собой единую точку доступа к товарам и услугам, услугам по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси, предоставляемым поставщиками для лиц с инвалидностью на условиях возмещения местными исполнительными органами их стоимости в пределах гарантированной суммы в соответствии с Кодексом.

Согласно правилам мониторинг проводится местными исполнительными органами не реже одного раза в квартал.

Мониторинг осуществляется по следующим направлениям:

  • заявленных поставщиком характеристик товаров или услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью через портал социальных услуг, на соответствие классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, а также на соответствие индивидуальным программам абилитации и реабилитации и требованиям, установленным законодательством о социальной защите;
  • фактического предоставления поставщиками товаров и услуг лицам с инвалидностью, исполнения поставщиками обязательств, принятых посредством портала;
  • услуг по перевозке лиц с инвалидностью на инватакси требованиям, предусмотренным Правилами оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью автомобильным транспортом и государственным стандартам, регулирующим деятельность такси.

В рамках мониторинга осуществляется:

  • анализ сведений, содержащихся на портале;
  • анализ результатов опросов получателей товаров и услуг, проведенных посредством портала;
  • выборочный опрос получателей посредством телефонной связи для подтверждения факта получения товара или услуги, соблюдения сроков их предоставления;
  • анализ обращений и жалоб получателей;
  • анализ случаев отказа от товара или услуги, возврата или замены товара, а также претензий относительно качества.

Результаты мониторинга составляются в виде отчета об итогах мониторинга местными исполнительными органами за деятельностью поставщиков товаров и услуг на портале социальных услуг.

Результаты мониторинга в течение двух рабочих дней со дня завершения мониторинга направляются в Комиссию по вопросам портала социальных услуг для учета при принятии решений.

Комиссия по вопросам портала социальных услуг составляет план действий по устранению несоответствий и доводит до сведения местный исполнительный орган, проводивший мониторинг.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Счетчик воды, счетчики воды, водяной счетчик, водяные счетчики, водомер
14:46, Сегодня
Выбор и установка счетчиков в системах водоснабжения: что изменилось
Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло
10:32, 08 октября 2026
Регистрация поставщиков на портале социальных услуг: что изменилось
Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
14:18, 08 октября 2024
В Казахстане усилят требования к поставщикам товаров и услуг через портал соцуслуг
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Джейк Пол объявил дату возвращения на боксёрский ринг
14:26, Сегодня
Джейк Пол объявил дату возвращения на боксёрский ринг
Чемпионат мира по борьбе
13:55, Сегодня
Суперзвезда американской борьбы не пустил Болата Сакаева в четвертьфинал чемпионата мира
Голкипер &quot;Барыса&quot; Андрей Шутов
13:50, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ перед матчем "Шанхайские Драконы" - "Барыс"
Чемпионат мира по борьбе
13:49, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: казах Санжар Досжанов проиграл монголу Тулге Тимуру Очиру
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: