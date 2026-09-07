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Право

Обновлены правила выдачи сертификата на гражданское воздушное судно

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 09:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом и. о. министра транспорта от 31 августа 2026 года внесены изменения в Правила сертификации и выдачи сертификата типа, сообщает Zakon.kz.

В частности правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок сертификации и выдачи сертификата типа, а также порядок оказания государственной услуги "Выдача сертификата типа гражданского воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования, двигателя и воздушного винта".

Так, говорится, что гражданское воздушное судно, пункт дистанционного пилотирования, двигатель и воздушный винт новой конструкции (нового типа), предназначенные для серийного производства, подлежат сертификации уполномоченной организацией на соответствие Нормам летной годности и имеют выданный уполномоченной организацией сертификат типа после прохождения ими заводских, государственных и эксплуатационных испытаний.

Сертификация типа включает следующие основные этапы:

  • прием и рассмотрение заявки;
  • установление сертификационного базиса;
  • согласование программы сертификационных работ и методов подтверждения соответствия;
  • проведение анализов, испытаний, проверок и сертификационных оценок;
  • подтверждение соответствия сертификационному базису;
  • проведение сертификационного обследования;
  • устранение выявленных несоответствий;
  • утверждение типовой конструкции, эксплуатационных ограничений и документации по поддержанию летной годности;
  • выдача сертификата типа и карты данных сертификата типа либо мотивированный отказ.

Для получения сертификата типа разработчик направляет в уполномоченную организацию в сфере гражданской авиации через веб-портал "цифрового правительства" заявку и пакет документов по Перечню основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача сертификата типа гражданского воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования, двигателя и воздушного винта".

Заявка в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью (ЭЦП) разработчика или удостоверенного одноразовым паролем разработчика, направляется через шлюз портала в цифровую систему "Е-лицензирование" (ЕЛ) уполномоченной организации в день приема документов.

Обработка заявки осуществляется уполномоченной организацией с момента поступления заявления в ЕЛ.

При обращении через портал разработчику в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты получения результата оказания государственной услуги.

Справка о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя уполномоченная организация получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Уполномоченная организация осуществляет регистрацию документов, в день их поступления. Если заявка на оказание государственной услуги поступила за два часа до окончания рабочего дня уполномоченной организации, то срок начинается со следующего рабочего дня.

Срок рассмотрения документов и выдача результата оказания государственной услуги составляет 15 рабочих дней.

Истечение срока, указанного в настоящем пункте, не освобождает уполномоченную организацию от оказания государственной услуги.

Продление срока оказания государственной услуги не допускается.

Уполномоченная организация проверяет представленные документы на полноту согласно Перечню и на соответствие требованиям Норм летной годности и данных Правил с использованием инструктивного материала, разработанного в соответствии с законодательством РК, стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявке или документах, представленных заявителем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления разработчиком неполного пакета документов уполномоченная организация принимает заявки посредством цифрового листа ожидания.

Для устранения выявленных недостатков уполномоченная организация предоставляет заявителю 14 рабочих дней. Указанный срок не включается в общий срок оказания государственной услуги.

Повторное представление документов осуществляется разработчиком после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок уполномоченная организация отказывает в приеме заявки и документов.

Приказ вводится в действие с 5 ноября 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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