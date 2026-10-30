На продавцов могут ввести штрафы за некачественный товар в пользу покупателей

В РК планируют лучше защитить права потребителей, внедрив новый алгоритм. Если продавец добровольно не компенсирует ущерб от негодного товара, и дело доходит до суда, то продавец не только возмещает вред, но еще платит штраф в пользу потребителя в размере 10 до 50% от иска, пишет Zakon.kz.

Данный порядок изложен в проекте нового закона "О защите прав потребителей", который рассматривается в Курултае. Причина, по которой понадобились новые механизмы, очевидна: существующий Закон РК от 4 мая 2010 года № 274-IV "О защите прав потребителей" так и не заработал в полной мере, несмотря на многочисленные в него поправки.

И это еще дипломатично сказано. На самом деле, если вам продали товар не того качества и характеристик, на которые вы вправе рассчитывать, и продавец не желает признать это и добровольно компенсировать ущерб, призвать его к ответу весьма проблематично. Почему?

Если коротко, то долго. В Казахстане, напомним, внедрен трехступенчатый алгоритм рассмотрения жалоб потребителей – лично или через представителей, например, общественных объединений потребителей, ООП:

1 этап – урегулирование спора с продавцом или изготовителем;

на 2 этапе, если те добровольно не возмещают вред, подключаются уполномоченные государственные органы;

и только 3 этап – суд (согласно статьям главы 6-1 Закона).

Именно в такой последовательности, а не в какой-либо другой. Иначе, если не соблюден установленный досудебный порядок, судья просто не примет иск (согласно нормам Гражданского процессуального кодекса).

Все это, понятное дело, нескоро. А если у кого-то все же хватило упорства довести дело до суда – еще и недешево. Бороться-то за справедливость придется простому физическому лицу с профессиональным участником рынка, сопровождаемым бригадой юристов...

Так вот, ситуацию планируют исправить. Правда, сам по себе досудебный порядок (согласно законопроекту, пункт 2 статьи 4) остается: возмещение причиненного убытка (ущерба, вреда), в том числе вследствие недостатков товара (работы, услуги) судом" возможно лишь "в случае неразрешения частного потребительского спора в досудебном порядке".

Но вот что касается другого тормоза – материального вопроса – тут намечаются серьезные изменения. Итак, приводим статью 54 законопроекта – "Особенности судебной защиты прав потребителей". Если потребитель-истец выигрывает суд, тот взыскивает с продавца (изготовителя, исполнителя) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в пользу потребителя в размере:

50% от удовлетворенной части иска имущественного характера на сумму до 20 МРП (в 2026 году – 86 500 тенге);

40% – соответственно, от иска на сумму от 21 до 40 МРП;

30% – от иска на сумму от 41 до 60 МРП;

20% – от иска на сумму от 61 до 80 МРП;

15% – от иска на сумму от 81 до 90 МРП;

до 10% от удовлетворенной части иска на сумму свыше 90 МРП (389 250 тенге).

Что это значит? Обманутый потребитель, если доводит дело до суда, получает не только компенсацию за некачественную купленную вещь, но и возмещение морального вреда, оплату проигравшей стороны судебных расходов, а главное – вот этот необыкновенный штраф. Т.е. не тот привычный административный или уголовный штраф, который поступает в бюджет, а именно в его – потребителя – карман.

Однако на практике это, скорее всего, будет выглядеть так. У обыкновенного покупателя, которому продали пропавшие консервы или дефектный смартфон, маловато силенок бороться с маркетинговыми гигантами. И упомянутые ранее общественные объединения потребителей – это, по сути, юридические конторы, которые специализируются как раз на потребительских кейсах.

В принципе, это мировая практика. Благодаря штрафу такого рода конторы могут позволить себе брать с небогатых клиентов (каковыми и являются рядовые покупатели) символическую плату за услуги. Поскольку основную часть за их юридическую работу заплатит проигравший суд продавец или изготовитель.

Вопрос лишь в том, как это оформить. Можно так, как предлагается в казахстанском законопроекте: формально штраф взимается с продавца в пользу потребителя, а тот затем платит этими деньгами юристам.

Но возможен и другой вариант: прямо в законе определяется, что штрафы взимаются в пользу общественных объединений потребителей (ООП), которые представляют интересы последнего. Между прочим, такая возможность была предусмотрена и в казахстанском законопроекте (и, кстати, также в размере от 10 до 50%, но только без подробной градации ставок) – в его раннем варианте, разработанном в сентябре 2022 (!) года.

Что неудивительно: это распространенный в мире порядок, а с некоторых пор существует в законодательстве наших партнеров по ЕАЭС: где ставка штрафа в пользу ООП составляет в зависимости от страны от 10 до 50 процентов (отсюда, к слову, и порядок цифр).

Но в Мажилис в июне 2023 года проект нового казахстанского закона "О защите прав потребителей" поступил уже без этой нормы – вместо нее была предложена упомянутая выше статья 54 законопроекта.

Впрочем, закон тогда не был принят. 10 ноября 2023 года состоялось заседание Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК VIII созыва по итогам обсуждения проекта закона "О защите прав потребителей". По результатам заседания участники, отметив "высокую актуальность рассматриваемого вопроса", рекомендовали его доработать "совместно с уполномоченными государственными органами". Разумеется, и с разработчиком – Министерством торговли и интеграции, куда входит Комитет по защите прав потребителей.

И вот проект вновь поступил на рассмотрение законодателей. Будем следить за судьбой документа. К слову, это уже третий на очереди соответствующий закон. До принятия ныне действующего закона двадцать лет эту сферу регулировал Закон КазССР от 5 июня 1991 года "О защите прав потребителей". И, между прочим, система, о которой идет речь – штрафы с продавца в пользу потребителей – в нем уже была предусмотрена (в пункте 10 статьи 14). Правда, не детализирована.

Все новое – не совсем хорошо забытое старое.