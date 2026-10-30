Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Правительство обновило ряд мер господдержки частного предпринимательства: изменились правила субсидирования, предоставления гарантий и подведения инженерной инфраструктуры.
- Как госорганы будут заполнять и вести Цифровую карту семьи: утверждены правила.
- Уточнен порядок выделения средств из резервов правительства и местных исполнительных органов на неотложные затраты.
- Какие расходы бюджета исполняются в цифровом тенге: правительство утвердило перечень.
- Методику оценки баланса производственных мощностей приняли в Казахстане.
- Как оформить долю в общей долевой собственности на земельный участок.
- Минздрав обновил правила приема на обучение медицинских кадров в резидентуре.
- Как получить разрешение на вырубку деревьев: новый перечень требований к оказанию госуслуги.
- Правила пользования электрической энергией изменились в Казахстане.
- Заявления для оказания ряда госуслуг в сфере семьи и детей будут принимать через цифровой лист ожидания при обнаружении ошибок в документах.
- Порядок формирования типовых штатов работников колледжей изменили в Министерстве просвещения.
- Читайте также полный текст Послания Президента народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".
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