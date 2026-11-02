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Право

Правила управления профессиональными рисками хотят уточнить

Завод, производство, люди на производстве, рабочие, цех, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 08:57 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект изменений в Правила управления профессиональными рисками, сообщает Zakon.kz.

Проектом предложено внести изменения в подпункт 2) пункта 8 и часть третью пункта 9 Правил управления профессиональными рисками.

В частности, уточняются требования к составу специалистов специализированной организации: вместо требования о наличии не менее трех экспертов предусматривается наличие специалиста по условиям труда и ОПР в соответствии с профессиональным стандартом от 25 декабря 2024 года, работающего по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, а также специалиста в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и специалиста в области медицины труда (профессиональной патологии).

Соответственно корректируется порядок подтверждения наличия указанных специалистов через Единую систему учета трудовых договоров (ЕСУТД) и по договорам гражданско-правового характера.

В министерстве пояснили, что поправки вносятся в целях оптимизации порядка привлечения профильных специалистов.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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