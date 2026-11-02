Что изменится в жизни казахстанцев с ноября 2026 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в ноябре 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Платежи и переводы денег

С 8 ноября в Казахстане меняются правила использования электронных денег

После осуществления платежа с использованием электронных денег их владельцу выдается торговый чек в форме электронного сообщения либо на бумажном носителе (торговый чек).

Торговый чек содержит следующие реквизиты:

сумма платежа;

время и дата совершения платежа;

порядковый номер торгового чека;

наименование (код) и индивидуальный идентификационный номер, бизнес-идентификационный номер ИП или юридического лица;

код транзакции или другой код, идентифицирующий платеж в системе электронных денег;

идентификационный код электронного кошелька отправителя и получателя электронных денег (уникальный идентификатор, статус идентификации владельца электронных денег);

контактные номера телефонов оператора, в том числе сотовой связи;

сведения об отправителе электронных денег (в случае наличия);

сведения о получателе электронных денег (поставщик товаров или услуг);

код назначения операции;

наименование поставщика платежных услуг (платежный посредник), в том числе иностранного, в пользу которого осуществляется перевод электронных денег от отправителя за оплату услуг третьих лиц, не представленных в системе электронных денег в качестве поставщиков услуг;

сведения о погашении электронных денег (банк, номер банковского счета).

Допускается отражение в торговом чеке дополнительных реквизитов.

При осуществлении перевода электронных денег от отправителя в пользу поставщика платежных услуг (платежный посредник), в том числе иностранного, за оплату услуг третьих лиц, не представленных в системе электронных денег в качестве поставщиков услуг, платежная организация обязана обеспечить отображение полной цепочки участников операции в платежном документе (чеке, квитанции, детализации).

Также расширяются реквизиты документа, выдаваемого платежными организациями. В частности, теперь он должен содержать:

время выписки;

идентификатор транзакции внутри системы платежной организации;

уникальный 12-значный идентификатор операции (Reference Retrieval Number или Receiver Reference Number) и иные технические реквизиты.

Маркировка товаров

С 14 ноября вводятся в действие Правила маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности

Документ определяет порядок нанесения кодов DataMatrix и отслеживания товаров по всей товаропроводящей цепи.

Маркировке подлежат изделия, классифицируемые по ряду кодов ТН ВЭД ЕАЭС (одежда, белье, аксессуары и другие товары лёгкой промышленности).

Производители, импортеры и комиссионеры обязаны маркировать товары легкой промышленности средствами идентификации (двумерный код DataMatrix).

Маркировка проводится:

производителями – до передачи товара новому собственнику;

импортерами – до ввоза в страну или помещения под таможенные процедуры;

комиссионерами – до выставления в продажу.

Остатки товаров нужно промаркировать не позднее 1 января 2028 года.

Участники оборота регистрируются в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров (ЦС МПТ), передают сведения о нанесении кодов, вводе в оборот, обороте и выводе из оборота. Для розницы обязательно наличие кассы с функцией сканирования кодов и договора с ОФД.

Оператор предоставляет потребителям бесплатное мобильное приложение для проверки подлинности товаров и сообщения о нарушениях.

Обновлены правила выдачи и учета контрольных марок на алкоголь

Министерство финансов РК обновило порядок получения, учета, хранения и выдачи учетно-контрольных марок (УКМ), а также представления обязательств и отчетов производителями и импортерами алкоголя.

Заявки на изготовление марок подаются через цифровую систему на портале Qoldau.kz.

Общий срок подачи заявок – не позднее чем за 30 календарных дней до начала соответствующего периода. Для новых участников установлены отдельные сроки.

Для согласования заявки на импорт необходима копия внешнеторгового договора. Также учитываются наличие налоговой задолженности, социальных платежей и неисполненных уведомлений.

Срок выдачи марок для отечественной продукции — 2 рабочих дня после подтверждения заявления, для импортируемой – 60 календарных дней.

Производители представляют отчет об уплате акциза ежемесячно, не позднее 10-го числа следующего месяца. Импортеры отчитываются об использовании УКМ в течение 6 месяцев после завершения фактического импорта.

Транспорт

В Казахстане утвердили порядок оценки соответствия единичных транспортных средств

В Правила оценки соответствия внесены изменения, касающиеся единичных транспортных средств и процедуры идентификации продукции.

Введено понятие "единичное транспортное средство". К ним относятся автомобили, изготовленные в индивидуальном порядке или с изменениями конструкции, а также ввозимые физическими лицами для собственных нужд (включая покупки через электронную торговлю) и транспортные средства старше трех лет, ранее участвовавшие в дорожном движении в странах, не входящих в ЕАЭС.

Добавлен новый порядок идентификации продукции. Орган по подтверждению соответствия по обращению заявителя проводит анализ технической документации и визуальный осмотр (в том числе дистанционно по фото- и видеоматериалам). По итогам в течение пяти рабочих дней оформляется акт идентификации, который действует 12 месяцев. Акт не является обязательным условием для начала работ по подтверждению соответствия.

Усилены требования к проверке единичных транспортных средств. Испытания проводят не менее двух специалистов аккредитованной лаборатории. Обязательна непрерывная видеозапись проверки устройства вызова экстренных служб с фиксацией VIN, общего вида автомобиля и тестового звонка оператору. Материалы хранятся не менее трех лет.

Результатом работы лаборатории становится свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Для легковых автомобилей, ввозимых физлицами из третьих стран для личного пользования, такое свидетельство оформляется не чаще одного раза в календарный год.

Одновременно допускается оформление свидетельства на один прицеп (при соблюдении условий).

Изменения в Правилах перевозок пассажиров и багажа на внутреннем водном транспорте

Перевозка пассажиров в зависимости от ее условий, продолжительности, протяженности и качества, представляемых внутренним водным транспортом, подразделяется на: транспортные, туристские, экскурсионные, по обслуживанию мероприятий.

Внутриреспубликанские перевозки подразделяются на:

межобластные – перевозки, осуществляемые между пунктами отправления и назначения, находящимися в разных областях, или соединяющие населенные пункты со столицей, городами республиканского значения;

– перевозки, осуществляемые между пунктами отправления и назначения, находящимися в разных областях, или соединяющие населенные пункты со столицей, городами республиканского значения; межрайонные (междугородные внутриобластные) – перевозки в пределах одной области, осуществляемые между населенными пунктами, находящимися в разных районах, или соединяющие населенные пункты с городами областного значения;

(междугородные внутриобластные) – перевозки в пределах одной области, осуществляемые между населенными пунктами, находящимися в разных районах, или соединяющие населенные пункты с городами областного значения; внутрирайонные – перевозки между населенными пунктами в пределах одного района;

– перевозки между населенными пунктами в пределах одного района; пригородные – перевозки по маршрутам, соединяющим населенный пункт с пригородной зоной протяженностью до пятидесяти километров, измеряемых от установленных границ населенного пункта;

– перевозки по маршрутам, соединяющим населенный пункт с пригородной зоной протяженностью до пятидесяти километров, измеряемых от установленных границ населенного пункта; городские – перевозки в пределах установленных границ города.

Обновлены Правила сертификации типа воздушных судов

Уполномоченная организация в сфере гражданской авиации утвердила Правила сертификации и выдачи сертификата типа гражданского воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования, двигателя и воздушного винта.

Документ определяет порядок проведения сертификации типа на соответствие Нормам лётной годности. Процедура включает заводские, государственные и эксплуатационные испытания, установление сертификационного базиса, сертификационное обследование и выдачу сертификата типа.

Заявка подаётся через портал "цифрового правительства". Срок оказания государственной услуги – 15 рабочих дней. Сертификат типа выдается на неограниченный срок.

За сертификацию взимается плата.

Сертификация типа включает следующие основные этапы:

прием и рассмотрение заявки;

установление сертификационного базиса;

согласование программы сертификационных работ и методов подтверждения соответствия;

проведение анализов, испытаний, проверок и сертификационных оценок;

подтверждение соответствия сертификационному базису;

проведение сертификационного обследования;

устранение выявленных несоответствий;

утверждение типовой конструкции, эксплуатационных ограничений и документации по поддержанию летной годности;

выдача сертификата типа и карты данных сертификата типа либо мотивированный отказ.

Правила также регулируют приостановление и возобновление действия сертификата, хранение данных типовой конструкции и обязанности разработчика по поддержанию лётной годности.

Обновлены Правила технической эксплуатации и ремонта гражданских воздушных судов

Эксплуатант обязан обеспечивать поддержание воздушного судна в состоянии, пригодном для полётов, выполнять техническое обслуживание по утверждённой программе, соблюдать директивы по лётной годности и устранять все неисправности, влияющие на безопасность.

Правила устанавливают требования к программе технического обслуживания, контролю массы и центровки, системе учёта данных по поддержанию летной годности, ведению технического бортового журнала, а также к выполнению ремонта, модификаций и установке компонентов.

Техническое обслуживание и ремонт выполняются только сертифицированными организациями. Особое внимание уделено операциям по встрече и обеспечению стоянки воздушных судов, заправке, противообледенительной обработке, буксировке, погрузочно-разгрузочным работам и контрольным полетам.

Изменения в Правилах выдачи свидетельства о страховании за ущерб от загрязнения нефтью

Собственник судна для получения Свидетельства направляет в Морскую администрацию портов РК через канцелярию заявление на выдачу Свидетельства.

Общий срок рассмотрения документов, освидетельствования и выдачи Свидетельства составляет 3 рабочих дня со дня получения документов.

При соответствии документов услугодатель формирует Свидетельство, при наличии оснований для отказа в оказании государственной услуги, формирует мотивированный отказ.

В случае утраты или порчи судовладельцем или собственником судна Свидетельства, услугодатель по заявлению о выдаче дубликата Свидетельства, составленному в произвольной форме, выдает ему дубликат в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления.

Изменились правила выдачи удостоверений личности моряка Республики Казахстан

Заключение о результатах проверки наличия оснований для оформления и выдачи УЛМ вместе с документами услугополучателя передается на рассмотрение руководителю услугодателя для принятия решения о выдаче УЛМ и, в случае положительного решения, передачи документов сотруднику услугодателя, ответственному за внесение данных в цифровую систему изготовления, выдачи и контроля удостоверений личности моряка (ИС УЛМ).

Анкета-заявление после внесения в нее данных о выданном УЛМ сканируется и хранится в цифровой базе данных системы УЛМ услугодателя, а оригинал анкеты-заявления – в специальном деле услугодателя.

Информация о выданном УЛМ вводится в цифровую базу данных системы УЛМ услугодателя и направляется в координационный центр.

Справка об оформлении УЛМ выдается услугополучателю под роспись в журнале учета выдачи УЛМ. Данные об оформлении УЛМ и выдаче справки об оформлении УЛМ хранятся в цифровой базе данных системы УЛМ услугодателя.

Связь

Обновлен предельный уровень цен на субсидируемые универсальные услуги связи в сельских населенных пунктах

Услуги индивидуального доступа к сети Интернет со скоростью соединения от 2 Мбит/с до 50 Мбит/с – 1 964,29 теңге в месяц;

Услуги индивидуального доступа к сети Интернет по технологии волоконно-оптических линий связи, со скоростью соединения более 50 Мбит/с – 1 964,29 теңге в месяц;

Услуги местной телефонной связи, за исключением абонентов субсидируемых по услуге индивидуального доступа к сети Интернет – 596,59 теңге в месяц.

Экология, животный и растительный мир, сельское хозяйство

Как зарегистрировать разведенных в неволе редких животных

Для регистрации разведенных в неволе или полувольных условиях редких и исчезающих животных нужно подать заявку.

К заявке прилагаются копии:

учредительных документов и справка о госрегистрации для ЮЛ, свидетельство о государственной регистрации (для ИП), документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

документов, подтверждающих происхождение вида животного.

Индивидуальная идентификация потомства проводится путем маркировки каждого животного микрочипом, несъемным идентификационным кольцом или биркой с уникальным серийным номером.

Административный орган рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы и в течение 3 рабочих дней оформляет свидетельство о регистрации.

Свидетельство оформляется на фирменном бланке и выдается заявителю.

Минсельхоз изменил Правила ведения количественно-качественного учета зерна

Все операции с зерном (приемка, взвешивание, сушка, очистка, хранение, отгрузка), количественно-качественный учет и оформление соответствующих документов ведутся в физическом весе с точностью до 1 килограмма. При выпуске зерновой расписки и ее формировании в государственном цифровом реестре держателей зерновых расписок (ГЭРДЗР) указывается зачтенный физический вес.

При проведении Комиссией замеров зерна используются специальные измерительные приборы (рулетка – точно градуированная, измерительная лента с износостойким покрытием либо лазерный дальномер – прибор для измерения расстояний с применением лазерного луча), прошедшие поверку.

Внесены изменения в Правила проведения экспертизы сортовых и посевных качеств семян

Экспертиза качества семян проводится по показателям всхожести или жизнеспособности, влажности, массы 1000 семян, чистоты, зараженности болезнями, заселенности вредителями (полный анализ), либо по одному или нескольким из указанных показателей (неполный анализ). Экспертиза качества семян хлопчатника проводится по следующим показателям: всхожесть, влажность, зрелость, механическая поврежденность, масса 1000 семян, засоренность, зараженность амбарными вредителями, горелость, остаточная волокнистость, остаточная опушенность.

При поступлении на экспертизу семян сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза, соя, рапс, хлопчатник и сахарная свекла, требуется предоставление протокола испытаний (в бумажном формате) выданного лабораториями, аккредитованными на обнаружение генно-инженерного материала, либо документ, выданный компетентными органами страны-отправителя об отсутствии генетически модифицированных объектов в соответствующих партиях семян.

Исследование на наличие ГМО в семенах может проводиться аккредитованной лабораторией, проводящей экспертизу качества семян, самостоятельно, в случае наличия аккредитации на обнаружение генно-инженерного материала, зарегистрированного органом по аккредитации "Национального центра аккредитации" либо компетентными органами страны-отправителя.

В Казахстане будут вести государственный цифровой реестр держателей зерновых расписок

Реестр формируется и ведется регистратором на основе данных правового и земельного кадастров, сведений центральных исполнительных органов в сфере разрешений и уведомлений, регистрации физических и юридических лиц, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, других центральных и местных исполнительных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан", путем организации доступа к ведомственным цифровым системам для интеграции с цифровой системой.

Утверждены Правила присвоения почетных званий, нагрудных знаков и почетных грамот в области охраны, воспроизводства и использования животного мира

Почетное звание "Аңшылық шаруашылығы саласында еңбек сіңірген қызметкер" (почетное звание), нагрудной знак "Жануарлар дүниесін қорғаудағы мінсіз қызметі үшін" (нагрудной знак) и почетные грамоты присваиваются:

сотрудникам республиканского государственного учреждения "Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК и его территориальных подразделений;

работникам подведомственных организаций, находящихся в ведении Комитета;

работникам органов местного государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

работникам госучреждений и республиканских госпредприятий по обеспечению охраны, воспроизводства и устойчивого использования животного мира;

научным работникам в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

работникам субъектов охотничьих хозяйств;

работникам республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства;

лицам, внесшим вклад в развитие охотничьего хозяйства, за активное сотрудничество и внедрение научных разработок в области охотничьего хозяйства, безупречно проработавших на должностях в данной отрасли.

К присвоению почетного звания представляются кандидатуры – высококвалифицированные специалисты, внесшие значительный вклад в развитие отрасли охотничьего хозяйства, в сбережение и увеличение объектов животного мира, в сохранение животного мира, за активное сотрудничество и внедрение в производство научных разработок в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также безупречно проработавшие на должностях не менее 15 лет.

К присвоению нагрудного знака представляются кандидатуры, добившиеся успехов в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, в обеспечении сохранения и приумножения биологического разнообразия, за активное сотрудничество и внедрение в производство разработок в области охотничьего хозяйства, а также безупречно проработавшие на должностях не менее 10 лет.

Промышленная безопасность

МЧС изменил правила оказания ряда государственных услуг в области промышленной безопасности

Поправки внесли в:

Правила выдачи разрешений на производство взрывных работ;

Правила сдачи экзаменов руководителями юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также членами постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц;

Правила аттестации юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;

Правила оказания государственной услуги "Регистрация деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта";

Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешений на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств";

Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе";

Правила согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект;

Правила аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности;

Правила постановки на учет и снятия с учета опасных производственных объектов и опасных технических устройств.

В частности, теперь в случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию либо представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявления посредством цифрового листа ожидания.

При этом услугополучателю устанавливается 2 рабочих дня для устранения выявленных недостатков, которые не включаются в общий срок оказания соответствующей государственной услуги.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения услугополучателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок услугодатель отказывает в оказании государственной услуги.

Актуализирован порядок оказания ряда госуслуг в сфере лицензирования и выдачи разрешений:

Выдача лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации горных и химических производств;

Выдача лицензии на импорт и (или) экспорт отдельных видов товаров;

Выдача лицензии на осуществление деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов;

Выдача заключения об идентификации специфических товаров;

Правила выдачи разрешения на передачу третьим лицам на территории РК импортированных специфических товаров;

Правила выдачи разрешений на оказание экстерриториальных посреднических услуг или технической помощи и квалификационные требования;

Правила выдачи разрешения на транзит специфических товаров и квалификационных требований;

Правила оформления и выдачи сертификата конечного пользователя РК и международного импортного сертификата РК и квалификационные требования;

Правила выдачи разрешения на экстерриториальный реэкспорт и квалификационные требования;

Правила лицензирования экспорта и импорта специфических товаров.

ЖКХ, недвижимость

С 16 ноября ОСИ, КСК и управляющие компании смогут получать выплаты за сортировку и вывоз отходов

Для приобретения статуса получателя выплат необходимо:

обладать правоспособностью (для юрлиц) и гражданской дееспособностью (для ИП) и осуществлять свою деятельность на территории РК;

не подлежать процедуре банкротства, ликвидации и приостановлению финансово-хозяйственной деятельности;

состоять в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

Помимо этого, нужно иметь не менее 2 контейнеров для раздельного сбора или 1 оборудованное место временного складирования.

Также требуется документ, подтверждающий положительные результаты голосования жителей многоквартирного жилого дома.

Регистрация проходит в информационной системе. После одобрения документов заключается типовой договор, и организация приобретает статус получателя выплат.

Выплаты производятся только за отходы, реализованные на переработку, и не распространяются на отходы из полигонов и централизованной системы сбора ТБО.

Строительство, архитектура, снос зданий

Изменились правила признания строительного объекта аварийным

Теперь Межведомственная комиссия для признания строительного объекта аварийным формируется из представителей уполномоченного государственного органа, местного исполнительного органа, а также при необходимости представителей уполномоченных органов в сфере гражданской защиты, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иных государственных органов в пределах их компетенции.

Уточнено, что принятый административный акт о признании строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции направляется собственнику (собственникам) строительного объекта, в письменной форме одним из следующих способов:

вручение под подпись;

отправка почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

направление в форме электронного документа через официальные государственные информационные системы;

размещение на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа или местного исполнительного органа.

Водоснабжение, учет водопотребления

С 9 ноября меняются правила монтажа и эксплуатации приборов учета воды

В случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 107 Водного кодекса, устанавливаются приборы учета воды с дистанционной передачей данных.

В данной норме говорится:

В проектах строительства, реконструкции, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта многоквартирных жилых домов (жилых зданий) и иных объектов для организации коммерческого учета воды предусматривается обязательная установка общедомовых и индивидуальных приборов учета воды, имеющих высокий метрологический класс с динамической характеристикой R не ниже 100 для холодной воды и динамической характеристикой R не ниже 50 (метрологический класс B) для горячей воды, с порогом чувствительности не более половины минимального расхода и дистанционной передачей данных.

Данное требование распространяется на случаи замены неработающих или с истекшим сроком эксплуатации приборов учета воды.

Конкретная технология дистанционной передачи данных настоящими Правилами не устанавливается.

Ранее установленные исправные приборы учета воды продолжают эксплуатацию до наступления оснований для их замены, предусмотренных законодательством РК об обеспечении единства измерений.

Прибор учета воды обеспечивает:

непрерывное измерение и индикацию объема потребленной воды;

дистанционную передачу данных в случаях, предусмотренных РК;

регистрацию событий (низкий уровень элемента питания, обратный поток, внешнее воздействие);

возможность локального считывания данных для контрольного снятия показаний, диагностики и технического обслуживания.

Эксплуатация, надлежащее техническое обслуживание, ремонт, организация поверки и обеспечение дистанционной передачи данных узлов учета воды осуществляются:

по приборам и узлам учета воды, находящимся на балансе поставщика, – поставщиком;

по приборам учета воды, находящимся в собственности водопотребителей, – водопотребителем;

на объектах незавершенного строительства – заказчиком или застройщиком до момента ввода объекта в эксплуатацию;

по общедомовым приборам учета воды, не находящимся на балансе поставщика, – органом управления объектом кондоминиума.

Энергетика, ВИЭ

Со 2 ноября в Казахстане меняют порядок проведения аукционных торгов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии

Уполномоченный орган не менее чем за 1 месяц до предполагаемой даты проведения соответствующего вида аукционных торгов разрабатывает и публикует на своем интернет-ресурсе графики (объявление) проведения аукционных торгов. Информация, указанная в Графике, не подлежит корректировке.

При этом График проведения аукционных торгов публикуется не более 1 раза в течение шести месяцев.

Аукционные торги проводятся согласно информации о возможности подключения к точкам электрических сетей и зарезервированных земельных участках для планируемых к строительству объектов, указанных в Графике.

При этом по проектам строительства объектов, использующих энергию солнечного излучения, энергию ветра объемом установленной мощности до 499 МВт и свыше 499 МВт, допускается использование собственного земельного участка и точки подключения к электрической сети, согласно выданным техническим условиям на подключение к электрической сети.

Победитель аукционных торгов по проектам строительства объектов по использованию ВИЭ, использующих энергию солнечного излучения и энергию ветра объемом установленной мощности до 499 МВт и свыше 499 МВт, обеспечивает одновременно c объектом по использованию ВИЭ строительство и ввод в эксплуатацию системы хранения электрической энергии:

для ветровых электростанций — мощностью не менее 30% от установленной мощности объекта и емкостью, обеспечивающей выдачу мощности в течение не менее двух часов;

— мощностью не менее 30% от установленной мощности объекта и емкостью, обеспечивающей выдачу мощности в течение не менее двух часов; для солнечных электростанций — мощностью не менее 30% от установленной мощности объекта и емкостью, обеспечивающей выдачу мощности в течение не менее четырех часов.

Срок эксплуатации систем хранения энергии должен соответствовать сроку действия договора покупки, учитывая необходимость компенсировать деградацию системы накопления.

При этом проекты свыше 499 МВт реализуются без переуступки прав и обязательств по договору покупки.

Изменения в Правилах организации и функционирования оптового рынка электроэнергии

В правила добавили понятие: изолированная административно-территориальная единица – административно-территориальная единица, не имеющая техническую связь (подключение) с единой электроэнергетической системой РК, энергоснабжение которой осуществляется энергопроизводящими организациями, находящимися на данной территории, или в рамках заключенных договоров купли-продажи электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств.

В целях энергоснабжения потребителей, находящихся на территории изолированной административно-территориальной единицы, энергоснабжающие организации приобретают электроэнергию у энергопроизводящих организаций, в том числе использующих возобновляемые источники энергии, находящихся на территории данной изолированной административно-территориальной единицы, а также у поставщиков электрической энергии, реализующих электрическую энергию на территории РК непосредственно от имени иностранного производителя.

Энергоснабжающие организации, осуществляющие энергоснабжение на территории изолированной административно-территориальной единицы, самостоятельно осуществляют урегулирование вопросов поставки (экспорта) электрической энергии уполномоченной организации сопредельного государства.

Если субъект оптового рынка не оплачивает электроэнергию единому закупщику, тот направляет письменное уведомление:

самому субъекту;

организации, к чьим сетям он подключен.

В уведомлении указываются дата, время и объем ограничений (в процентах). Субъект должен получить уведомление не менее чем за 72 часа.

Организация-сетевик на основании уведомления ограничивает или прекращает подачу электроэнергии и в течение одного рабочего дня сообщает об этом единому закупщику (или о невозможности введения ограничений с указанием причин). После исполнения уведомления сетевая организация освобождается от ответственности за последствия.

После погашения задолженности и предоставления подтверждающих документов единый закупщик в течение одного рабочего дня направляет письма о снятии ограничений.

Если субъект прекратил участие на оптовом рынке, но остался должен, ограничение вводится в том же порядке.

При наличии просроченной задолженности за приобретенные у единого закупщика объемы электрической энергии, единый закупщик отклоняет заявки на покупку электрической энергии на каждый час предстоящих суток до полного погашения просроченной задолженности.

Внесены поправки в Правила пользования электрической энергией

Технические условия на присоединение к электросетям будут выдаваться на год для проектирования. Срок действия техусловий для проектирования продлевается не более одного раза.

В случае, если по истечении срока действия технических условий работы по проектированию не завершены, техусловия считаются недействительными.

Если проектирование завершилось в указанные сроки, технические условия продлеваются на два года для строительства.

Для потребителей в составе кондоминиума акт разграничения ответственности за электросети составляется совместно: энергопередающей организацией, председателем ОСИ, советом дома или управляющей организацией – в зависимости от выбранной формы управления.

Если не восстановлен коммерческий учет по истечении 30 календарных дней с момента обнаружения нарушения, энергопередающая организация прекращает подачу потребителю электроэнергии или производит расчет по разрешенной мощности, при наличии письменного согласия от потребителя, согласно техническим условиям. А при отсутствии техусловий – по номинальному току вводного коммутационного аппарата с учетом времени использования – 24 часа в сутки.

Обновлен Порядок оценки износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций

Документ разработан с целью обеспечения единого методологического подхода к определению уровня износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций и носит рекомендательный характер.

Износ рассчитывается на основе фактического и нормативного сроков службы элементов сетей. Для воздушных линий учитываются опорный, проводниковый и изоляторный компоненты, для кабельных линий и оборудования подстанций — соответствующие нормативные сроки.

При достижении износа 80% энергопредприятиям рекомендуется заблаговременно (не менее чем за 3 года) разрабатывать меры по замене или обновлению оборудования. Техническое освидетельствование проводится не реже одного раза в 5 лет, а продление срока службы — только после полной диагностики.

Порядок предназначен для специалистов энергопередающих, энергопроизводящих организаций, имеющих линии электропередачи или трансформаторные подстанций и потребителей электрической энергии, осуществляющих расчет физического износа основного электросетевого оборудования.

Недропользование

Утверждены правила представления отчетов по разведке и добыче урана

Недропользователь ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в компетентный орган следующие отчеты:

об исполнении контрактных обязательств на разведку урана;

об исполнении контрактных условий на добычу урана;

о произведенных операциях по опытно-промышленной добыче урана, расходах на них;

о произведенных операциях по добыче урана, расходах на них.

Недропользователь ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в уполномоченный орган в области урана следующие отчеты:

о внутристрановой ценности в кадрах;

о расходах по финансированию обучения казахстанских кадров;

о расходах на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы;

по добыче урана;

о приобретенных товарах, работах и услугах, а также объеме внутристрановой ценности в них.

Недропользователь ежегодно не позднее 25 января года, следующего за отчетным периодом, представляет в уполномоченный орган в области урана отчет о составе лиц и организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя.

В Казахстане утвержден типовой контракт на разведку урана

Документ определяет границы участка недр, права и обязанности недропользователя и компетентного органа, условия проведения операций по недропользованию, порядок осуществления контроля за соблюдением условий контракта и др.

С 3 ноября вводятся Правила проведения комплексной экспертизы проектов работ государственного геологического изучения недр

Комплексная экспертиза проводится до утверждения проекта и направлена на проверку:

научной (геологической) и экономической обоснованности целей, задач, объёмов и методов работ;

полноты и достоверности обоснований;

достоверности расчётов стоимости и эффективности использования бюджетных средств;

соответствия проектных решений нормативным требованиям и современным методам исследований;

рационального использования бюджетных средств.

Экспертизе подлежат проекты:

тематических работ и интерпретации данных дистанционного зондирования Земли;

регионального геологического картирования;

поисковых и оценочных работ;

региональных геолого-геофизических исследований малоизученных осадочных бассейнов.

Экспертиза включает научную (геологическую) и экономическую части. Ее проводят эксперты из специального реестра, которых выбирают автоматически с учетом специализации и отсутствия конфликта интересов.

Срок экспертизы — не более 30 рабочих дней.

Вознаграждение экспертам составляет:

100 МРП — за тематические работы и интерпретацию данных дистанционного зондирования;

200 МРП — за поисковые и оценочные работы;

300 МРП — за региональное геологическое картирование и геолого-геофизические исследования малоизученных бассейнов.

Оплата не зависит от положительного или отрицательного характера заключения.

Утилизация отдходов

Утверждены правила направления средств от утилизации отходов на финансирование рекламной деятельности, образовательных, маркетинговых мероприятий в сфере обращения с отходами

Средства могут направляться на:

организационно-техническое и информационное обеспечение системы сбора, транспортировки, сортировки, переработки и утилизации отходов и вторичных ресурсов;

финансирование рекламы, образовательных и маркетинговых мероприятий в сфере обращения с отходами.

Финансирование проводится в пределах бюджета оператора на соответствующий год и с соблюдением законодательства о государственных закупках. Необходимость каждого мероприятия должна быть документально обоснована. Ориентировочная стоимость определяется на основании не менее трех коммерческих предложений. Технические спецификации и квалификационные требования согласовываются с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. После выполнения работ оператор проверяет отчеты, принимает результаты и передает итоговые материалы уполномоченному органу.

Специальные экономические зоны

Со 2 ноября вводится новый Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон (СЭЗ)

Документ устанавливает виды деятельности для 17 СЭЗ:

"Астана – новый город";

"Национальный индустриальный нефтехимический технопарк";

"Морпорт Актау";

"Парк инновационных технологий";

"Оңтүстік";

"Сарыарқа";

"Хоргос – Восточные ворота";

"Павлодар";

"Jibek Joly";

"Астана – Технополис";

"TURAN";

"Qyzyljar";

"Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос";

"Alatau";

"Ақтөбе";

"Коркыт Ата";

"Атырау".

Предпринимательская деятельность

С 7 ноября Правила государственной поддержки предпринимательства обновлены

В Казахстане обновили правила предоставления субсидий, гарантий, грантов и финансирования инженерной инфраструктуры.

Что изменилось:

Субсидии. Правила изложены в новой редакции. Предусмотрены субсидирование банковских кредитов и наценок исламских банков. Заявки проверяются через двухуровневую цифровую систему на соответствие базовым требованиям.

Гарантии. Уточнены ограничения для получателей поддержки. При превышении установленного порога выплаченных требований свыше 7% выдача гарантий кредитору приостанавливается. После выплаты по гарантии прекращается начисление вознаграждения на просроченную задолженность.

Государственные гранты для субъектов социального предпринимательства. Обязательное софинансирование составляет не менее 20% от суммы гранта. Денежная часть должна быть использована в течение 60 календарных дней после получения средств. Участие в конкурсе допускается по одному бизнес-проекту.

Инженерная инфраструктура. Заявки переводятся на цифровую проверку, а отчет о выполненных работах и освоении бюджетных средств необходимо загрузить в систему в течение двух рабочих дней после его принятия.

Акиматы будут мониторить работу поставщиков на портале социальных услуг

Мониторинг проводится акиматами не реже 1 раза в квартал.

Что проверяют:

соответствие заявленных поставщиком характеристик товаров и услуг требованиям законодательства;

фактическое предоставление поставщиками товаров и (или) услуг лицам с инвалидностью и исполнение обязательств;

соответствие услуг инватакси требованиям;

При этом используют следующие методы: опрос получателей услуг через портал или по телефону, анализ жалоб и обращений, анализ сведений на портале, случаи отказа от товаров и услуг.

Результаты мониторинга представляются в виде отчета в Комиссию по вопросам портала социальных услуг.

Комиссия составляет план действий по устранению несоответствий.

Игорные заведения, азартные игры

Со 2 ноября меняются типовые правила работы игорных заведений

Организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность казино, зала игровых автоматов, отказывают в допуске к участию в азартных играх физическим лицам, которым установлен запрет на участие в азартных играх.

В казино и залы игровых автоматов, размещенные на отдельных территориях, утвержденных правительством РК, допускаются только иностранные граждане, лица без гражданства, работники игорного заведения и иные лица, находящиеся в игорном заведении в связи с выполнением трудовых (служебных) обязанностей.

Уточнен порядок оказания госуслуг в сфере игорного бизнеса

Поправки внесли в правила оказания следующих государственных услуг:

Выдача лицензии на занятие деятельностью казино;

Выдача лицензии на занятие деятельностью зала игровых автоматов;

Выдача лицензии на занятие деятельностью букмекерской конторы;

Выдача лицензии на занятие деятельностью тотализатора.

В случаях обнаружения ошибок или неточностей в заявлении и документах, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов, услугодатель принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с направлением уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

При этом устанавливается срок для устранения выявленных недостатков, не превышающий 2 рабочих дня. Данный срок не включается в общий срок оказания государственной услуги и не должен превышать его.

Промышленность

Изменения в Правилах взаимодействия с Евразийской экономической комиссией по вопросам формирования и ведения евразийского реестра промышленных товаров с учетом законодательства РК

Со 2 ноября для включения в реестр сведений о товаре и его производителе заявители направляют в уполномоченный орган заявление о включении сведений о промышленном товаре государства – члена Евразийского экономического союза и его производителе в евразийский реестр промышленных товаров государств – членов Евразийского экономического союза, с приложением электронной копии акта экспертизы или сертификата о происхождении товара СТ-1.

Акт экспертизы выдается уполномоченной организацией в порядке, определенном Правилами проведения экспертизы по определению страны происхождения товара, выдачи акта экспертизы о происхождении товара и отмены его действия.

Сертификат о происхождении товара СТ-1 выдается уполномоченной организацией в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товаров, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлению форм сертификата о происхождении товаров.

Министерство промышленности и строительства утвердило два новых профессиональных стандарта в сфере горно-металлургической промышленности:

"Производство редких, редкоземельных металлов и полупроводниковых материалов";

"Литье чугуна, помимо производства труб".

Документы устанавливают требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления и персоналом в организациях и на предприятиях.

Каждый стандарт устанавливает требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работников, определяет основную цель деятельности, трудовые функции, необходимые навыки и знания, а также требования к уровню образования и квалификации по профессии в целях обеспечения единых квалификационных требований к работникам данной специальности на предприятиях горно-металлургического комплекса.

В Казахстане с 1 ноября вводится Стандарт верблюжьего молока

Министерство торговли приняло СТ РК 4050-2026 "Молоко верблюжье пастеризованное. Технические условия"

Документ распространяется на верблюжье молоко пастеризованное, изготовленное из сырого верблюжьего молока, упакованное в потребительскую тару и предназначенное для непосредственного употребления в пищу.

Стандартом определены требования к сырью, упаковке, маркировке, безопасности продукции, его транспортировке, гарантиям производителя и др.

Методику оценки баланса производственных мощностей утвердили в Министерстве промышленности

Методика направлена на:

обеспечение сбалансированного развития промышленности;

предотвращение появления избыточных производственных мощностей;

повышение эффективности господдержки. Оценка проводится при реализации промышленно-инновационных проектов и занимает не более 20 рабочих дней. Ключевой показатель – индекс баланса производственных мощностей. Он показывает соотношение общих проектных мощностей (действующих, строящихся и планируемых) к прогнозному объему внутреннего потребления.

Помимо индекса проводится отраслевой анализ.

Эксперты оценивают:

доступность сырья, энергии и технических условий;

влияние на системообразующие и градообразующие предприятия;

риски для действующих производителей и их обязательств;

экспортный потенциал проекта.

К негативным факторам относят отсутствие сырьевой базы, технических условий, подтвержденного экспортного спроса, а также угрозу снижения загрузки существующих предприятий.

По итогам формируется заключение. Положительное заключение дает право на меры господдержки, но только в пределах одобренной мощности и номенклатуры продукции. Оно действует 6 месяцев.

Присвоение ПИН-кодов на алкогольную продукцию переводят в цифровой формат

Минфин с 3 ноября обновил порядок присвоения ПИН-кодов на этиловый спирт, вино наливом и алкогольную продукцию (кроме пивоваренной продукции).

Теперь заявления и результаты государственной услуги будут оформляться через цифровую систему на портале Qoldau.kz вместо обращения в "Правительство для граждан".

Срок рассмотрения заявления – 2 рабочих дня со дня поступления.

Заявление на этиловый спирт и вино наливом необходимо подать минимум за 3 рабочих дня до начала производства или импорта.

При техническом сбое системы услугодатель должен обратиться в службу поддержки в течение 30 минут.

При этом основания для отказа в присвоении ПИН-кода не изменились: отсутствие необходимого регистрационного учета налогоплательщика или наличие ранее присвоенного кода.

Утверждена Методика определения тарифа на переработку медного концентрата

Методика разработана в целях формирования единого и прозрачного механизма определения тарифов на переработку сырья на перерабатывающих предприятиях РК.

Документ определяет:

порядок определения тарифа;

состав затрат, учитываемых при расчете тарифа;

перечень исходных данных;

порядок установления и опубликования тарифа.

Для определения тарифа используются следующие исходные данные:

годовой объем переработки сырья и годовой объем выпуска катодной меди;

общие затраты на переработку сырья;

инвестиционные составляющие;

документы, являющиеся основанием для расчета тарифа.

Медицина, здравоохранение

Изменились правила проведения медико-социальной экспертизы

Основанием для проведения МСЭ является согласие на сбор и обработку персональных данных в соответствии с Законом "О персональных данных и их защите" и сведений, составляющих тайну медицинского работника.

Медицинские организации после проведения комплекса диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами направляют на МСЭ лиц не ранее четырех месяцев с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза детям и неработающим лицам, за исключением лиц с необратимыми дефектами, с трисоми́ей по хромосоме 21 (синдром Дауна), неизлечимых больных со значительными или резко выраженными нарушениями функций организма и отсутствием реабилитационного потенциала, получающих паллиативную помощь.

При ухудшении здоровья по инвалидизирующему заболеванию, лица с инвалидностью направляются на МСЭ не ранее двух месяцев со дня временной нетрудоспособности или установления диагноза детям и неработающим лицам.

При профессиональных заболеваниях с незначительно выраженными нарушениями функций организма, освидетельствуемое лицо с целью установления степени УПТ направляется на МСЭ без учета срока временной нетрудоспособности, при отсутствии показаний для проведения медицинской реабилитации.

Копии аудиовидеозаписей МСЭ предоставляются по запросу освидетельствуемого лица (законного представителя), за исключением материалов, касающихся процесса обсуждения и принятия решений.

При проведении МСЭ в ОМК МСЭ по обжалованию, при необходимости, в случаях разноречивых данных, указанных в форме № 031у, заключениях специалистов, выписках из истории болезни, проведенных обследованиях приглашаются консультанты (кардиологи, онкологи, офтальмологи, педиатры, психологи и другие профильные специалисты).

Также уточнен порядок обжалования экспертных заключений.

Минздрав определил биофармацевтическую продукцию, предназначенную для обеспечения потребности государства

Всего в перечне 44 наименования, среди которых вакцина чумная, диагностикумы чумной, холерный, туляремийный, листериозный, сибиреязвенный, псевдотуберкулезный, бруцеллезный, сальмонеллезный, набор реагентов для выявления вируса клещевого энцефалита и др.

Образование

Программы микроквалификаций включат в реестр образовательных программ вузов

Микроквалификация – объем знаний, навыков и компетенций, достаточный для выполнения одной отдельной трудовой функции по профессиональному стандарту (или в рамках соответствующей профессии), полученный за период краткосрочного обучения.

Включение в Реестр программ микроквалификаций осуществляется в следующем порядке:

представление организацией образования заявки;

проверка заявки администратором в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);

включение программы микроквалификации в Реестр либо отклонение заявки администратором на основании решения Комиссии.

Рассмотрение заявок по программам микроквалификаций осуществляется Комиссией. Доработанная заявка по программе микроквалификации повторно рассматривается администратором.

Заявки по программам микроквалификаций рассматриваются без направления на экспертизу эксперту.

Обновление программ микроквалификаций, включенных в Реестр, осуществляется администратором без направления на экспертизу эксперту.

Программа подлежит автоматическому исключению из Реестра при отсутствии лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по соответствующему направлению подготовки в течение 12 месяцев после включения программы в Реестр.

Информирование заявителя о предстоящем автоматическом исключении программы из Реестра осуществляется посредством цифровой системы в автоматическом режиме не менее чем за 30 календарных дней до даты исключения.

МНВО изменило правила присуждения образовательных грантов для бакалавров и магистров

Поправками уточняется, что филиалы зарубежных организаций высшего и (или) послевузовского образования, международные и иностранные учебные заведения в РК, созданные на основе международных договоров РК или по решению уполномоченного органа в области науки и высшего образования, самостоятельно присуждают образовательные гранты на конкурсной основе по образовательным программам, заявленным поступающими.

Минздрав обновил правила подготовки врачей-интернов

Интернатура – форма подготовки обучающихся по медицинским специальностям для получения допуска к клинической или санитарно-эпидемиологической практике в рамках интегрированного медицинского образования.

Обучение проходит под руководством наставника — специалиста со стажем не менее пяти лет.

Подготовка осуществляется:

за счет государственного образовательного заказа;

на договорной основе (сверх госзаказа) с полным возмещением затрат.

Зачисление в интернатуру и формирование групп проводится приказом руководителя организации образования не позднее 28 августа. Информация направляется в уполномоченный орган до 1 сентября.

Обучение проходит на клинических базах, базах санитарно-эпидемиологической практики, в клиниках организаций образования и университетских больницах по индивидуальному плану.

Врач-интерн:

курирует пациентов;

участвует в диагностике, лечении и профилактике;

ведет документацию и санитарно-просветительную работу;

участвует в обходах, консилиумах, конференциях;

дежурит не менее 4 раз в месяц (дежурства не входят в учебную нагрузку);

присутствует на патологоанатомических вскрытиях.

Обучающимся по госзаказу выплачивается стипендия.

Каникулы составляют не менее семи недель в учебном году (кроме выпускного курса).

Качество подготовки контролируется через текущий, рубежный контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. Успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается документ об образовании государственного образца.

Утверждена типовая форма договора об обучении по программе интернатуры

Договор содержит права и обязанности врача-интерна, базы интернатуры, а также организации образования. Установлены нормы по охране труда.

Также Минздрав утвердил в новой редакции Правила приема на обучение медицинских кадров в резидентуре

Прием в резидентуру организаций образования осуществляется на конкурсной основе по результатам автоматического ранжирования в цифровой системе "Цифровая платформа резидентуры".

Прием иностранных граждан в резидентуру осуществляется на платной основе по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями организации образования в течение календарного года.

Прием заявлений, поступающих в резидентуру, организациями образования, проводится через ЦС ЦПР в личном кабинете и согласуется приемными комиссиями организации образования с 15 июля по 5 августа календарного года.

Лица, поступающие в резидентуру, проходят ранжирование через ЦС ЦПР по профилю специальности, региону и организации образования с 8 по 16 августа календарного года.

Ранжирование проводится в порядке убывания конкурсного балла, который автоматически рассчитывается системой.

Зачисление осуществляется с 20 по 28 августа календарного года.

В резидентуру принимаются лица, имеющие документ, указывающий квалификацию "врач", а также завершившие программу базового медицинского образования Назарбаев университета.

После зачисления организации образования в течение 10 дней направляют отчеты в уполномоченный орган и заказчику. С выпускниками, обучавшимися по госзаказу, заключается трехсторонний договор с обязательной отработкой.

Этим же приказом внесены изменения в правила размещения государственного заказа на подготовку медицинских кадров в резидентуре и в правила подготовки медицинских кадров в резидентуре.

Из перечня медицинских специальностей программ резидентуры исключили онкологию химиотерапевтическую.

Изменился порядок формирования типовых штатов работников колледжей

При определении штатных единиц в организациях технического и профессионального, послесреднего образования за основу берется количество обучающихся по списочному составу на 1 сентября учебного года.

При внедрении в учебный процесс системы онлайн-обучения или при подготовке специалистов по областям применения информационной системы дополнительно устанавливается штатная единица должности заместителя директора по информационным технологиям независимо от количества обучающихся.

При количестве обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования не менее 150 человек по одной или нескольким специальностям, а по специальностям технического и технологического профиля – не менее 120 человек дополнительно устанавливаются штатные единицы заведующего отделением по соответствующей группе специальностей.

В организациях технического и профессионального, послесреднего образования штатная единица должности воспитателя по общежитию дополнительно вводится на каждые 75 обучающихся и каждые 25 детей-сирот, проживающих в общежитии.

Бюджет, резервы правительства и МИО

Изменения в Правилах распределения и использования резервов правительства РК и местных исполнительных органов

Подготовка постановления правительства РК и местных исполнительных органов о выделении бюджетных средств соответственно из резервов правительства РК и местных исполнительных органов на неотложные затраты осуществляется, помимо прочего:

для субсидирования за счет резерва местных исполнительных органов столицы, областей и городов республиканского значения убытков (долгов) энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, в отношении которых применена процедура реабилитации, осуществляющих одновременно деятельность по производству электрической и тепловой энергии и имеющих на балансе более 20 тепловых источников.

Администраторы бюджетных программ по итогам финансового года предоставляют отчеты об использовании резервов соответственно в центральный или местные уполномоченные органы по исполнению бюджета.

Отчеты об использовании резервов формируются по их видам с указанием причин выделения средств, достигнутых конечных результатов, предусмотренных паспортами соответствующих бюджетных программ, и должны содержать информацию об отсутствии альтернативных источников в бюджете на соответствующие затраты и причинах невозможности их планирования при разработке бюджета.

Налоги, аудит, бухгалтерия

С 3 ноября обновлены требования к оформлению аудиторского заключения по налогам

Минфин изменил правила проведения аудита по налогам и предоставления аудиторского заключения.

Установлено требование заверять заключение личной печатью аудитора-исполнителя и печатью аудиторской организации. Документ, как и прежде, подписывается аудитором и утверждается подписью руководителя организации.

Утверждена новая форма аудиторского заключения.

Переработана структура разделов и перенумерованы сведения об аудируемом субъекте и результатах аудита.

Исключены отдельные поля, в частности сведения о свидетельстве налогоплательщика, регистрации в качестве электронного налогоплательщика и регистрационных данных терминалов оплаты.

Обновлены таблицы для отражения результатов аудита, в том числе расчета налогооблагаемого дохода, перенесенных убытков и корректировок.

Изменения в Правилах аккредитации профессиональных аудиторских организаций

При ошибках или неполном пакете документов заявление будет приниматься через цифровой лист ожидания. На устранение недостатков отводится до двух рабочих дней, не включаемых в общий срок оказания услуги. Если замечания не исправлены, последует отказ.

Уточнено, что при поступлении заявления менее чем за два часа до окончания рабочего дня срок начинает исчисляться со следующего рабочего дня.

Органы управления и рабочие органы аудиторских организаций должны формироваться из аудиторов – членов организации. Требуются не менее трех аудиторов с опытом работы в аудите три года из последних пяти. Совмещение членства в органах организации запрещено.

Для аккредитации также необходимо представить сканированные копии документов об опыте работы аудиторов и копию устава организации.

Срок оказания услуги остается прежним – три рабочих дня.

В Казахстане обновили перечень товаров "виртуального склада"

Документом прямо закреплена обязанность оформления СНТ для включенных в перечень товаров. Одновременно приложение изложено полностью в новой редакции.

В обновленном перечне предусмотрено девять категорий товаров:

биотопливо;

этиловый спирт и алкогольная продукция;

отдельные виды нефтепродуктов;

газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо;

сжиженный нефтяной газ;

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры;

товары, подлежащие прослеживаемости в рамках соответствующего соглашения ЕАЭС;

товары, в отношении которых применяется минимальный уровень цен при ввозе;

отдельные виды сельскохозяйственной продукции.

Семья и дети

Министерство просвещения изменило ряд правил оказания государственных услуг в сфере семьи и детей:

Выдача справок по опеке и попечительству;

Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних;

Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей;

Назначение и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;

Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание, назначение и размер выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям;

Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание;

Назначение, возврат и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей;

Выдача разрешения на свидания с ребенком родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка негативного влияния;

Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах;

Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах;

Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования;

Выдача решения органа опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста;

Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования;

Передача ребенка (детей) в гостевую семью.

В частности, обновлены перечни документов, необходимых для оказания некоторых госуслуг, основания для отказа в оказании госуслуг.

Кроме того, теперь при выявлении неточностей и ошибок в документах заявление на предоставление госуслуги будут принимать через цифровой лист ожидания. При этом оказание госуслуги приостанавливается и предоставляется время на устранение выявленных недостатков, которое не входит в срок оказания госуслуги.

Земельные отношения

Увеличен размер арендуемых земельных участков для фермеров Жамбылской области

С 9 ноября предельные размеры предоставляемых в аренду фермерам земельных участков в Жамбылской области составляют:

50 550 га – площадь сельскохозяйственных угодий (было 28 460 га);

500 га – пашня (было 2 230 га),

150 га – в том числе орошаемая (было 820 га);

100 га – сенокосы (было 730 га);

50 000 га – пастбища (было 25 500 га).

Соответственно, увеличены размеры предоставляемых в аренду земель по отдельным районам области.

Также скорректированы предельные размеры земельных участков для фермеров по Казахстану:

150 000 га – площадь сельскохозяйственных угодий;

130 000 га – пашня,

22 556 га – в том числе орошаемая;

18 000 га – сенокосы;

56 000 г – пастбища.

Административные процедуры

Как формируется единообразие административной практики при осуществлении упрощенной административной процедуры

В целях формирования единообразия административной практики при рассмотрении сообщений, предложений, откликов и запросов административные органы принимают одно из решений о предоставлении ответа, принятии к сведению либо прекращении упрощенной административной процедуры.

При осуществлении упрощенной административной процедуры:

по сообщению предоставляется ответ, содержащий сведения:

о принятых или предпринимаемых мерах по факту нарушения законов и иных НПА, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц;

о неподтверждении фактов, изложенных в сообщении, с приведением мотивированных обоснований, аргументов и иных доводов;

по предложению оценивается целесообразность его дальнейшей проработки и учета в работе, о чем указывается в ответе заявителю;

отклик принимается к сведению либо по нему предоставляется ответ;

рассмотрение запросов, связанных с разъяснением законодательства, осуществляется с учетом требований статьи 60 Закона РК "О правовых актах".

При перенаправлении обращения либо одного или нескольких ходатайств, требований, которые ранее были перенаправлены три и более раза, административный орган, должностное лицо, осуществляющие очередное перенаправление, в сопроводительном письме обосновывают отсутствие у них полномочий на рассмотрение соответствующих вопросов, а также выбор административного органа, должностного лица, которым они перенаправляются.

Персональные данные

Обновлен проверочный лист за соблюдением законодательства РК о персональных данных и их защите в отношении собственников или операторов, а также третьих лиц.

Уточнен заголовок: Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса РК в отношении собственников или операторов, а также третьих лиц

В тексте заменены понятия: объекты информатизации на цифровые объекты, электронные ресурсы на цифровые ресурсы.

Уточнено, что хранение персональных данных осуществляется в базе и (или) цифровом объекте, находящейся на территории Республики Казахстан.