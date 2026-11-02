Вернули исковое заявление: что сказали по этому поводу в Конституционном суде

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пп. 3 ч. 1 ст. 152 ГПК, регулирующего основания возвращения искового заявления, а также ст. 616 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, устанавливавшей льготы по уплате госпошлины, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стало возвращение судом искового заявления к организациям здравоохранения, образования и госорганам о признании их действий незаконными и возмещении вреда в связи с несоблюдением процессуальных требований. Апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменения.

По мнению зявителя, оспариваемая норма ГПК не определяет четких оснований для возвращения иска, а отсутствие льготы по уплате госпошлины по требованиям о возмещении вреда здоровью несовершеннолетнего ограничивает доступ к правосудию.

Конституционный суд отметил, что право на судебную защиту гарантировано Конституцией, а порядок его реализации определяется законом. Предусмотренные процессуальные требования призваны обеспечивать надлежащее осуществление правосудия и не должны создавать необоснованных препятствий для обращения в суд.

"Несоблюдение установленных требований, в том числе отсутствие документа об уплате госпошлины, может повлечь возвращение искового заявления. При этом гражданин вправе повторно обратиться в суд после устранения допущенных недостатков. Следовательно, согласно действующему ГПК возвращение заявления не исключает возможности судебной защиты", – пояснили в КС.

Что касается нормы Налогового кодекса, то суд указал, что он утратил силу. По общему правилу обращение в отношении утративших силу НПА не принимается к конституционному производству.