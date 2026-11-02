В Казахстане повысили порог выявления предпринимательских доходов на личных счетах

Приказом министра финансов внесены изменения в Правила представления в орган госдоходов сведений о наличии у налогоплательщиков, осуществляющих электронную торговлю товарами, банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денег на этих счетах, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменены критерии отнесения поступлений на личные счета физических лиц к операциям с признаками предпринимательского дохода.

Стоимостный порог повышен с 12 МЗП до 360 МРП (с 1 020 000 до 1 557 000 тенге в 2026 году). При этом сохраняется условие: физлицо должно получать деньги от 100 и более разных лиц в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев, а общая сумма поступлений за этот период должна превышать установленный порог.

Также обновлены формы банковских сведений о счетах, остатках и движении денег, предоставленных кредитах.

Кроме того, уточнен порядок передачи информации через Smart Data Finance (SDF). При технических сбоях сведения можно представить на CD-диске с сопроводительным письмом. Срок продлевается на 5 рабочих дней, а факт сбоя подтверждается пресс-релизом КГД в день его возникновения.

Приказ вводится в действие с 10 ноября 2026 года.