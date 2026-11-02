"Через несколько дней я буду...": Димаш показал кадры своего шоу в Испании и раскрыл, куда отправится дальше
Соответствующий пост Димаш опубликовал в своем Instagram.
"Огромное спасибо, Испания. Благодаря вам этот концерт получился просто потрясающим. Через несколько дней я буду в Латинской Америке. Люблю вас всех", – написал Кудайберген сегодня, 2 ноября.
В ответ многомиллионная армия поклонников буквально осыпала Димаша восторженными комплиментами и словами благодарности. Без похвалы не осталась и команда артиста, которая вместе с ним гастролирует по миру. Dears из Испании назвали шоу потрясающим. Большинство фанатов в очередной раз призналось Кудайбергену в любви:
- "Мы тебя очень любим, Димаш".
- "Увидимся в Чили и Перу! Люблю тебя".
- "Ты и твоя команда – просто потрясающие!"
- "Невероятно все, что ты делаешь! Люблю и восхищаюсь".
- "Отличный концерт! Спасибо всем за то, что сделали его таким потрясающим".
- "Потрясающий концерт. С нетерпением жду выступлений в Латинской Америке".
- "Это было потрясающе! Поздравляю Dears из Испании! Как же хотелось бы быть там!"
- "Мне понравилась каждая минута этого потрясающего шоу! С нетерпением жду новой встречи с вами в Лиме".
- "Это был потрясающий концерт! Мне очень понравилась твоя черная футболка... Кстати, тебе очень идет повседневный стиль, тебе стоит чаще появляться на сцене в таких нарядах".
Отметим, что у Димаша запланированы целых пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.
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