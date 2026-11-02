"Через несколько дней я буду...": Димаш показал кадры своего шоу в Испании и раскрыл, куда отправится дальше

Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген показал, как прошел его концерт в испанском Мадриде 30 октября 2026 года в рамках нового мирового тура DIMENSIONS. 32-летний народный артист РК раскрыл, куда дальше держит путь, и обратился к фанатам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Димаш опубликовал в своем Instagram.

"Огромное спасибо, Испания. Благодаря вам этот концерт получился просто потрясающим. Через несколько дней я буду в Латинской Америке. Люблю вас всех", – написал Кудайберген сегодня, 2 ноября.

В ответ многомиллионная армия поклонников буквально осыпала Димаша восторженными комплиментами и словами благодарности. Без похвалы не осталась и команда артиста, которая вместе с ним гастролирует по миру. Dears из Испании назвали шоу потрясающим. Большинство фанатов в очередной раз призналось Кудайбергену в любви:

"Мы тебя очень любим, Димаш".

"Увидимся в Чили и Перу! Люблю тебя".

"Ты и твоя команда – просто потрясающие!"

"Невероятно все, что ты делаешь! Люблю и восхищаюсь".

"Отличный концерт! Спасибо всем за то, что сделали его таким потрясающим".

"Потрясающий концерт. С нетерпением жду выступлений в Латинской Америке".

"Это было потрясающе! Поздравляю Dears из Испании! Как же хотелось бы быть там!"

"Мне понравилась каждая минута этого потрясающего шоу! С нетерпением жду новой встречи с вами в Лиме".

"Это был потрясающий концерт! Мне очень понравилась твоя черная футболка... Кстати, тебе очень идет повседневный стиль, тебе стоит чаще появляться на сцене в таких нарядах".

Отметим, что у Димаша запланированы целых пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.

Ранее мы писали об особенном моменте, который произошел на концерте Димаша в Мадриде. Речь – о 16-летней казахстанке, ее мечте и простом артисте. Подробнее – здесь.