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Культура и шоу-бизнес

"Через несколько дней я буду...": Димаш показал кадры своего шоу в Испании и раскрыл, куда отправится дальше

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 15:55 Фото: ru.dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген показал, как прошел его концерт в испанском Мадриде 30 октября 2026 года в рамках нового мирового тура DIMENSIONS. 32-летний народный артист РК раскрыл, куда дальше держит путь, и обратился к фанатам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Димаш опубликовал в своем Instagram.

"Огромное спасибо, Испания. Благодаря вам этот концерт получился просто потрясающим. Через несколько дней я буду в Латинской Америке. Люблю вас всех", – написал Кудайберген сегодня, 2 ноября.

В ответ многомиллионная армия поклонников буквально осыпала Димаша восторженными комплиментами и словами благодарности. Без похвалы не осталась и команда артиста, которая вместе с ним гастролирует по миру. Dears из Испании назвали шоу потрясающим. Большинство фанатов в очередной раз призналось Кудайбергену в любви:

  • "Мы тебя очень любим, Димаш".
  • "Увидимся в Чили и Перу! Люблю тебя".
  • "Ты и твоя команда – просто потрясающие!"
  • "Невероятно все, что ты делаешь! Люблю и восхищаюсь".
  • "Отличный концерт! Спасибо всем за то, что сделали его таким потрясающим".
  • "Потрясающий концерт. С нетерпением жду выступлений в Латинской Америке".
  • "Это было потрясающе! Поздравляю Dears из Испании! Как же хотелось бы быть там!"
  • "Мне понравилась каждая минута этого потрясающего шоу! С нетерпением жду новой встречи с вами в Лиме".
  • "Это был потрясающий концерт! Мне очень понравилась твоя черная футболка... Кстати, тебе очень идет повседневный стиль, тебе стоит чаще появляться на сцене в таких нарядах".

Отметим, что у Димаша запланированы целых пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 15:55
"Это и представить было невозможно!": Димаш показал, что произошло после концерта в Мадриде

Ранее мы писали об особенном моменте, который произошел на концерте Димаша в Мадриде. Речь – о 16-летней казахстанке, ее мечте и простом артисте. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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