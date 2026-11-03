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Общество

Телевидение и радио не будут работать по всему Казахстану: названы дата и время

Казахстан, телевидение, нет сигнала, пульт, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 09:23 Фото: Zakon.kz
В предстоящую среду, 4 ноября 2026 года, по всему Казахстану из-за плановых профилактических работ временно отключат телевидение и радио, сообщает Zakon.kz.

О проведении плановых профилактических работ за четвертый квартал текущего года предупредило АО "Казтелерадио".

"В связи с этим с 03:00 до 17:00 (по времени Астаны) будет временно приостановлено вещание телеканалов и радиостанций на сетях спутникового, цифрового эфирного, аналогового телевидения и радиовещания по всей стране", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram АО накануне, 2 ноября.

Проведение этих работ, как пояснили в "Казтелерадио", необходимо для обеспечения стабильного и качественного вещания в будущем.

"Приносим извинения за временные неудобства!"АО "Казтелерадио"

Ранее телевидение и радио отключали в Алматы и Алматинской области на два дня – 21 и 22 октября 2026 года с 07:00 до 17:00. Причина – внеплановые работы на радиотелевизионной станции (РТС) "Кок-Тобе".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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