Обновлены правила проведения конкурса по земельным участкам для сельхозпроизводства

Министр сельского хозяйства приказом от 29 октября 2026 года внес изменения в Правила организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельхозпроизводства, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что предоставление земельных участков для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства на праве землепользования иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с международным участием, гражданам РК, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, а также кандасам не допускается.

Организация и проведение конкурса осуществляются местными исполнительными органами районов, городов областного значения.

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, на праве временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства осуществляется на основе конкурса с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме.

В случае отказа в предоставлении права на земельный участок для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства по причине необходимости осуществления такого предоставления на конкурсах, местным исполнительным органом конкурсы по испрашиваемому земельному участку проводятся не позднее 90 календарных дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении права на земельный участок.

Перечень земельных участков, выставляемых на конкурс, формируется уполномоченным органом с учетом ранее поступивших заявок на предоставление таких земельных участков и согласовывается с общественными советами, негосударственными организациями в области агропромышленного комплекса, филиалом региональной палаты предпринимателей и органами местного самоуправления.

Включение пастбищ в перечень осуществляется с учетом Плана по управлению пастбищами и их использованию.

Согласующие органы и организации в течение пяти рабочих дней со дня поступления перечня представляют заключения с мотивированным обоснованием своей позиции.

Перечень считается согласованным в случае положительного заключения не менее трех четвертых от общего количества согласующих органов и организаций.

Предусмотрено, что в случае отсутствия положительного заключения не менее трех четвертых от общего количества согласующих органов и организаций, перечень подлежит повторному формированию с учетом заключений и направлению на согласование в течение пяти рабочих дней со дня поступления заключений.

Согласованный перечень утверждается местным исполнительным органом в течение трех рабочих дней со дня согласования.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня утверждения перечня направляет соответствующий перечень в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения, созданное по решению правительства, для проведения предварительных работ по составлению паспорта земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки, включенные в перечень, выставляются на конкурс после проведения землеустроительных работ, срок которых не должен превышать 35 рабочих дней со дня утверждения перечня.

Максимальные размеры земельных участков, выставляемых на конкурс, определяются совместными решениями местных представительных и исполнительных органов районов, городов областного значения в зависимости от местных условий и особенностей. При этом указанные размеры не должны превышать предельные (максимальные) размеры земельных участков.

Конкурс проводится по следующим категориям лиц:

граждане Республики Казахстан.

Для лиц, относящихся к настоящей категории, на конкурс выставляются земельные участки площадью не более 300 гектаров. Указанные лица участвуют в конкурсе при условии, что ранее им земельные участки для ведения крестьянского или фермерского хозяйства либо сельскохозяйственного производства не предоставлялись.

граждане РК и негосударственные юридические лица РК без иностранного участия.

Категория лиц, для которой земельный участок выставляется на конкурс, определяется местным исполнительным органом и указывается в извещении о проведении конкурса.

Земельный участок на конкурс выставляется после:

ежегодного, в срок до 20 января соответствующего года, формирования, согласования и утверждения перечня (в случае наличия свободных земельных участков), с учетом указанной категории лиц;

соответствующего года, формирования, согласования и утверждения перечня (в случае наличия свободных земельных участков), с учетом указанной категории лиц; проведения землеустроительных работ в отношении земельных участков, включенных в перечень;

публикации извещения о проведении конкурса на веб-портале и интернет-ресурсе местного исполнительного органа, а также направления извещения местным исполнительным органам других районов, городов областного значения в пределах соответствующей области.

Дальнейшее формирование, согласование и утверждение перечня проводятся не реже двух раз в год (в случае наличия свободных земельных участков), включая земельные участки, по которым конкурсы проводятся в срок не позднее 90 календарных дней в связи с ранее принятыми решениями об отказе в их предоставлении вне конкурса.

Общее количество земельных участков составляет не менее 30% от общего количества земельных участков, включенных в перечень.

Для организации конкурса местный исполнительный орган на веб-портале не менее чем за 15 рабочих дней до проведения конкурса размещает извещение о проведении конкурса, а также обеспечивает публикацию извещения на своем интернет-ресурсе и направление его другим местным исполнительным органам районов, городов областного значения в пределах соответствующей области для размещения на их интернет-ресурсах.

Для участия в конкурсе участник подает заявку на веб-портале путем подписания электронной цифровой подписью.

Регистрация заявок участников конкурса начинается за пять рабочих дней до начала конкурса и заканчивается за два часа до начала конкурса.

По результатам проверки заявки на основании сведений, полученных в автоматическом режиме из государственных цифровых систем, веб-портал направляет по адресу электронной почты заявителя, указанному на веб-портале, уведомление о принятии заявки либо о ее отклонении с указанием причин.

Участнику, заявка которого зарегистрирована и принята, веб-портал присваивает конкурсный номер. До момента вскрытия заявок веб-порталом обеспечивается конфиденциальность сведений об участниках и их заявках.

Конкурс, за исключением повторного конкурса, на котором допускается предоставление права временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок единственному участнику, признается несостоявшимся в случаях:

поступления менее двух заявок на участие в конкурсе по каждому земельному участку, выставленному на конкурс;

если к участию в конкурсе по каждому земельному участку, выставленному на конкурс, допущено менее двух участников.

Участник, набравший наиболее высокий балл, признается победителем.

При равенстве баллов двух или более участников победителем конкурса признается участник, первым подавший заявку на участие в конкурсе на веб-портале.

Итоги конкурса оформляются протоколом. Протокол об итогах конкурса может быть обжалован в суд.

Протокол об итогах конкурса содержит сведения об объекте конкурса, дате и времени подачи заявок, участнике, результатах сопоставления баллов и победителе конкурса.

Победитель и участники конкурса после окончания конкурса уведомляются о его результатах по адресу электронной почты, указанному на веб-портале.

Местный исполнительный орган размещает сведения об итогах конкурса на веб-портале, а также обеспечивает их публикацию на своем интернет-ресурсе в течение одного рабочего дня со дня формирования протокола об итогах конкурса.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.