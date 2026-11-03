Какие организации оказывают научно-техническую поддержку при использовании атомной энергии

Приказом и. о. председателя Агентства по атомной энергии от 29 октября 2026 года утверждены Правила определения организаций научно-технической поддержки в области использования атомной энергии, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок определения организаций научно-технической поддержки в области использования атомной энергии для развития атомной отрасли и государственного регулирования в области использования атомной энергии.

В качестве организации научно-технической поддержки для целей развития атомной отрасли определяется юридическое лицо, одновременно соответствующее следующим критериям:

осуществляет деятельность в области использования атомной энергии;

имеет в составе работников – специалистов с образованием, квалификацией и опытом работы по направлениям деятельности в области использования атомной энергии;

располагает организационными, финансовыми, материально-техническими ресурсами для выполнения возлагаемых функций;

имеет документально подтвержденный опыт выполнения экспертных либо аналитических работ в области использования атомной энергии;

имеет внутренние организационные документы, устанавливающие меры по обеспечению объективности выполняемых работ и предотвращению конфликта интересов.

Для определения организации научно-технической поддержки для развития атомной отрасли юридическое лицо представляет сведения и документы, подтверждающие соответствие критериям, а также подтверждающие возможность выполнения функций, предусмотренных пунктом 8 статьи 25-1 Закона.

В качестве организации научно-технической поддержки для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии определяется юридическое лицо, одновременно соответствующее следующим критериям:

осуществляет деятельность в области использования атомной энергии или обращения с радиоактивными отходами на всех этапах жизненного цикла;

имеет в составе работников специалистов с образованием, квалификацией и опытом работы по направлениям деятельности в области использования атомной энергии или обращения с радиоактивными отходами;

располагает материально-технической базой для выполнения возлагаемых функций;

имеет документально подтвержденный опыт выполнения научно-исследовательских, научно-технических, экспертных либо аналитических работ в области использования атомной энергии или обращения с радиоактивными отходами;

имеет свидетельство об аккредитации организации, осуществляющей экспертизу ядерной безопасности или радиационной безопасности, или ядерной физической безопасности;

имеет внутренние организационные документы, устанавливающие меры по обеспечению объективности выполняемых работ и предотвращению конфликта интересов.

Для определения организации научно-технической поддержки для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии юридическое лицо представляет сведения и документы, подтверждающие соответствие критериям, для выполнения им функций, предусмотренных пунктом 4 статьи 25-1 Закона.

Функции организации научно-технической поддержки, предусмотренные Законом и приказом о ее определении, осуществляются непосредственно юридическим лицом, определенным организацией научно-технической поддержки.

При наличии обстоятельств, создающих либо способных создать конфликт интересов при осуществлении функций, организация научно-технической поддержки для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии незамедлительно уведомляет орган контроля и надзора с указанием характера таких обстоятельств.

До принятия органом контроля и надзора решения по указанному вопросу организация научно-технической поддержки для целей государственного регулирования в области использования атомной энергии не осуществляет функции в отношении материалов, документов, организаций или вопросов, при рассмотрении которых имеется конфликт интересов.

При наличии конфликта интересов, способного повлиять на объективность осуществления функции организации научно-технической поддержки, соответствующий государственный орган незамедлительно принимает меры по урегулированию такого конфликта интересов.

Определение организации научно-технической поддержки осуществляется соответствующим государственным органом по результатам рассмотрения заявления юридического лица, поступившего по форме, в период приема заявлений, объявленного соответствующим государственным органом.

При возникновении потребности в определении организации научно-технической поддержки соответствующий государственный орган размещает на своем интернет-ресурсе объявление о приеме заявлений юридических лиц для определения в качестве организацией научно-технической поддержки.

В объявлении указываются:

цель определения организации научно-технической поддержки;

дата начала и окончания приема заявлений;

способ и место представления документов;

иная информация.

Срок приема заявлений составляет пять рабочих дней со дня начала приема заявлений, указанного в объявлении.

Заявления, поступившие до начала либо после окончания срока приема заявлений, возвращаются юридическому лицу без рассмотрения с указанием причины возврата.

К заявлению прилагаются сведения и документы, подтверждающие соответствие юридического лица критериям, установленным настоящей главой.

Срок рассмотрения заявлений, поступивших в период приема, составляет 20 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений.

В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений соответствующий государственный орган проверяет полноту представленных документов и сведений.

При установлении неполноты представленных документов и сведений или несоответствия заявления форме, соответствующий государственный орган направляет юридическому лицу уведомление о представлении недостающих документов и сведений или приведения в соответствие заявления.

В уведомлении указываются перечень недостающих документов и сведений, а также срок их представления.

По результатам рассмотрения заявления и представленных сведений и документов соответствующим государственным органом подготавливаются материалы, содержащие результаты оценки соответствия организации критериям, для рассмотрения Комиссией по определению организаций научно-технической поддержки.

Комиссия рассматривает заявление, представленные юридическим лицом, документы и сведения, а также материалы, подготовленные соответствующим государственным органом.

По результатам рассмотрения Комиссия путем голосования принимает одну из следующих рекомендаций:

рекомендовать определить организацию организацией научно-технической поддержки;

рекомендовать отказать в определении организации организацией научно-технической поддержки.

По результатам рассмотрения заявления и с учетом рекомендации Комиссии соответствующий государственный орган принимает решение об определении либо об отказе в определении юридического лица организацией научно-технической поддержки.

Решение об определении юридического лица организацией научно-технической поддержки оформляется приказом руководителя соответствующего государственного органа.

Приказ вводится в действие с 13 ноября 2026 года.