Определен лицензиар в сфере использования атомной энергии
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Постановлением правительства РК от 5 июня 2026 года внесены изменения в постановление "Об определении лицензиара в сфере использования атомной энергии", сообщает Zakon.kz.
"Определить лицензиаром в сфере использования атомной энергии Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", – говорится в документе.
Постановление вводится в действие с 10 августа 2026 года.
Ранее лицензиаром в сфере использования атомной энергии был определен Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
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