Определен лицензиар в сфере использования атомной энергии

Постановлением правительства РК от 5 июня 2026 года внесены изменения в постановление "Об определении лицензиара в сфере использования атомной энергии", сообщает Zakon.kz.

"Определить лицензиаром в сфере использования атомной энергии Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 10 августа 2026 года.

Ранее лицензиаром в сфере использования атомной энергии был определен Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.



