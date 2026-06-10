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Право

Определен лицензиар в сфере использования атомной энергии

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 10:32 Фото: pixabay
Постановлением правительства РК от 5 июня 2026 года внесены изменения в постановление "Об определении лицензиара в сфере использования атомной энергии", сообщает Zakon.kz.

"Определить лицензиаром в сфере использования атомной энергии Комитет атомного надзора и контроля Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 10 августа 2026 года.

Ранее лицензиаром в сфере использования атомной энергии был определен Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.


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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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