Продлен запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана

И. о. министра промышленности и строительства подписал приказ от 29 октября 2026 года о некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана всеми видами транспорта таких позиций, как:

отходы и лом медные, отходы и лом алюминиевые, отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы, прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть, и др.;

отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, в том числе части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, за исключением бывших в употреблении элементов подвижного состава, ввозимых на территорию РК для ремонта и вывозимых обратно, а также вывозимых с территории республики Казахстан для ремонта и ввозимых обратно автомобильным видом транспорта.

При этом указывается, что по товарам, указанным во втором абзаце, участники внешнеэкономической деятельности за пять рабочих дней до предполагаемой даты перемещения товаров через государственную границу РК представляют в Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства РК договоры (контракты) на проведение ремонта элементов подвижного состава, декларацию на товары (при ее наличии), а также акты выполненных работ в течение пяти рабочих дней после ввоза указанных товаров на территорию Казахстана.

Представление документов сопровождается с указанием даты и наименования пункта пропуска на государственной границе РК, через который планируется перемещение товаров.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2026 года.

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