Конституционный суд рассмотрел норму об уголовном наказании за создание и руководство финпирамидой

Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции ч. 1 ст. 217 и ч. 1 ст. 217-1 Уголовного кодекса во взаимосвязи с пунктом 18-1 нормативного постановления Верховного суда, сообщает Zakon.kz.

Указанные нормы предусматривают ответственность за создание и руководство финансовой пирамидой, а также ее рекламирование с вовлечением лиц в соответствующую деятельность.

Поводом для обращения стало осуждение заявителя за руководство финансовой пирамидой и ее рекламирование. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

По мнению заявителя, законодательство не разграничивает ответственность за руководство финансовой пирамидой и ее структурным подразделением, а также не устанавливает достаточно четких критериев разграничения руководства пирамидой и вовлечения лиц в ее деятельность.

Конституционный суд отметил, что установление уголовной ответственности и определение санкций относятся к компетенции законодателя. Нормативное постановление Верховного суда раскрывает содержание понятия руководства финансовой пирамидой, включая принятие управленческих решений, координацию деятельности, распределение обязанностей и привлечение вкладчиков.

"В то же время статья 217-1 УК предусматривает самостоятельный состав уголовного правонарушения, связанный с рекламированием финансовой пирамиды, в том числе распространением соответствующей информации и вовлечением лиц в ее деятельность", - отметили в КС.

Конституционный суд подчеркнул, что квалификация деяния по нескольким статьям УК допустима лишь при установлении всех признаков каждого вменяемого уголовного правонарушения. Уголовно-правовые нормы должны быть сформулированы ясно и однозначно, исключая произвольное или расширительное толкование.

Вместе с тем, поскольку обоснования в обращении фактически выражали несогласие с квалификацией судами действий заявителя и принятыми по его делу судебными актами, Конституционный суд отказал в проверке оспариваемых гражданином норм.

В суде напомнили, что проверка правильности квалификации конкретного деяния и пересмотр судебных решений не входят в компетенцию Конституционного суда.