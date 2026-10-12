Конституционный суд рассмотрел норму УПК, регулирующую выемку документов, содержащих охраняемую тайну

Конституционный суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции ч.1 ст.254 УПК, регулирующей порядок выемки документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, сообщает Zakon.kz.

Поводом для обращения стало уголовное дело, по которому заявитель была признана виновной в использовании заведомо подложного документа. Заявитель не согласилась с выводом суда о том, что лист о временной нетрудоспособности не содержит сведений, составляющих охраняемую законом тайну.

По мнению заявителя, неопределенность понятия "иная охраняемая законом тайна" в оспариваемой норме не позволяет однозначно определить необходимость санкции следственного судьи при выемке соответствующих документов.

Конституционный суд отметил, что Конституция гарантирует неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также защиту персональных данных. Законодательство предусматривает различные виды охраняемой законом тайны, включая тайну медицинского работника, и устанавливает процессуальные гарантии при выемке документов, содержащих такие сведения.

В частности, было отмечено, что выемка документов, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, производится с санкции следственного судьи. Сведения, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона, не могут использоваться в качестве доказательств.

Вопрос о том, содержит ли конкретный документ охраняемую законом тайну и требовалась ли санкция следственного судьи при его выемке, связан с оценкой обстоятельств конкретного уголовного дела и относится к компетенции суда, рассматривающего дело, заключили в Конституционном суде.