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Право

Утверждены правила подготовки егерей

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 12:12 Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов приказом от 25 сентября 2026 года утвердил Правила проведения соответствующей подготовки егерей, сообщает Zakon.kz.

Егерь – специальное уполномоченное лицо субъекта охотничьего или рыбного хозяйства, получившее соответствующую подготовку и осуществляющее охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях или рыбохозяйственных водоемах, или участках.

Проведение соответствующей подготовки егерей осуществляется аккредитованными республиканскими ассоциациями общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства.

Для прохождения подготовки лицо, желающее пройти соответствующую подготовку егеря, либо субъект охотничьего хозяйства представляет в Ассоциацию заявку с приложением следующих документов:

  • копии документа, удостоверяющего личность;
  • копии документа о среднем образовании;
  • медицинских справок по формам № 075/у и № 076/у.

Подготовка проводится по программе соответствующей подготовки егерей, разрабатываемой Ассоциациями и согласованной с ведомством.

Ведомство согласовывает программу в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления.

Программа предусматривает теоретическую и практическую части общей продолжительностью 100 академических часов, в том числе 80 академических часов теоретической подготовки и 20 академических часов практической подготовки.

Теоретическая подготовка проводится в очной или дистанционной форме по следующим направлениям:

  • законодательство РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
  • основы биологии и экологии охотничьих животных;
  • организация охраны животного мира и противодействие браконьерству;
  • проведение биотехнических мероприятий;
  • методы учета и мониторинга животных;
  • применение цифровых технологий в охотничьем хозяйстве;
  • организация и проведение охоты;
  • правила безопасного обращения с оружием;
  • оказание первой помощи.

Практическая подготовка проводится в очной форме на базе охотничьих хозяйств, учебных полигонов и включает участие лиц, проходящих соответствующую подготовку егеря, в одном или нескольких следующих мероприятиях:

  • рейды, включая мероприятия по выявлению и фиксации нарушений законодательства РК;
  • учет животных;
  • использование средств фото- и видеофиксации, применении навигационного оборудования;
  • организации подкормочных площадок, проведении биотехнических мероприятий.

Лицам, завершившим подготовку, выдается свидетельство о прохождении подготовки егеря. Срок действия свидетельства является бессрочным.

Ассоциации ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в ведомство информацию о проведенной подготовке егерей, содержащую:

  • количество лиц, прошедших подготовку, и количество выданных свидетельств;
  • сведения о проведенных курсах подготовки;
  • предложения по совершенствованию системы подготовки егерей (при наличии).

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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