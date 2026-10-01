Утверждены правила подготовки егерей

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 25 сентября 2026 года утвердил Правила проведения соответствующей подготовки егерей, сообщает Zakon.kz.

Егерь – специальное уполномоченное лицо субъекта охотничьего или рыбного хозяйства, получившее соответствующую подготовку и осуществляющее охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях или рыбохозяйственных водоемах, или участках.

Проведение соответствующей подготовки егерей осуществляется аккредитованными республиканскими ассоциациями общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства.

Для прохождения подготовки лицо, желающее пройти соответствующую подготовку егеря, либо субъект охотничьего хозяйства представляет в Ассоциацию заявку с приложением следующих документов:

копии документа, удостоверяющего личность;

копии документа о среднем образовании;

медицинских справок по формам № 075/у и № 076/у.

Подготовка проводится по программе соответствующей подготовки егерей, разрабатываемой Ассоциациями и согласованной с ведомством.

Ведомство согласовывает программу в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления.

Программа предусматривает теоретическую и практическую части общей продолжительностью 100 академических часов, в том числе 80 академических часов теоретической подготовки и 20 академических часов практической подготовки.

Теоретическая подготовка проводится в очной или дистанционной форме по следующим направлениям:

законодательство РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;

основы биологии и экологии охотничьих животных;

организация охраны животного мира и противодействие браконьерству;

проведение биотехнических мероприятий;

методы учета и мониторинга животных;

применение цифровых технологий в охотничьем хозяйстве;

организация и проведение охоты;

правила безопасного обращения с оружием;

оказание первой помощи.

Практическая подготовка проводится в очной форме на базе охотничьих хозяйств, учебных полигонов и включает участие лиц, проходящих соответствующую подготовку егеря, в одном или нескольких следующих мероприятиях:

рейды, включая мероприятия по выявлению и фиксации нарушений законодательства РК;

учет животных;

использование средств фото- и видеофиксации, применении навигационного оборудования;

организации подкормочных площадок, проведении биотехнических мероприятий.

Лицам, завершившим подготовку, выдается свидетельство о прохождении подготовки егеря. Срок действия свидетельства является бессрочным.

Ассоциации ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в ведомство информацию о проведенной подготовке егерей, содержащую:

количество лиц, прошедших подготовку, и количество выданных свидетельств;

сведения о проведенных курсах подготовки;

предложения по совершенствованию системы подготовки егерей (при наличии).

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.