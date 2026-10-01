Утверждены правила подготовки егерей
Егерь – специальное уполномоченное лицо субъекта охотничьего или рыбного хозяйства, получившее соответствующую подготовку и осуществляющее охрану животного мира на закрепленных охотничьих угодьях или рыбохозяйственных водоемах, или участках.
Проведение соответствующей подготовки егерей осуществляется аккредитованными республиканскими ассоциациями общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства.
Для прохождения подготовки лицо, желающее пройти соответствующую подготовку егеря, либо субъект охотничьего хозяйства представляет в Ассоциацию заявку с приложением следующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность;
- копии документа о среднем образовании;
- медицинских справок по формам № 075/у и № 076/у.
Подготовка проводится по программе соответствующей подготовки егерей, разрабатываемой Ассоциациями и согласованной с ведомством.
Ведомство согласовывает программу в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления.
Программа предусматривает теоретическую и практическую части общей продолжительностью 100 академических часов, в том числе 80 академических часов теоретической подготовки и 20 академических часов практической подготовки.
Теоретическая подготовка проводится в очной или дистанционной форме по следующим направлениям:
- законодательство РК в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
- основы биологии и экологии охотничьих животных;
- организация охраны животного мира и противодействие браконьерству;
- проведение биотехнических мероприятий;
- методы учета и мониторинга животных;
- применение цифровых технологий в охотничьем хозяйстве;
- организация и проведение охоты;
- правила безопасного обращения с оружием;
- оказание первой помощи.
Практическая подготовка проводится в очной форме на базе охотничьих хозяйств, учебных полигонов и включает участие лиц, проходящих соответствующую подготовку егеря, в одном или нескольких следующих мероприятиях:
- рейды, включая мероприятия по выявлению и фиксации нарушений законодательства РК;
- учет животных;
- использование средств фото- и видеофиксации, применении навигационного оборудования;
- организации подкормочных площадок, проведении биотехнических мероприятий.
Лицам, завершившим подготовку, выдается свидетельство о прохождении подготовки егеря. Срок действия свидетельства является бессрочным.
Ассоциации ежегодно не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в ведомство информацию о проведенной подготовке егерей, содержащую:
- количество лиц, прошедших подготовку, и количество выданных свидетельств;
- сведения о проведенных курсах подготовки;
- предложения по совершенствованию системы подготовки егерей (при наличии).
Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.