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Право

Маркировку бытовых газовых баллонов введут в Казахстане

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 08:52 Фото: freepik
Министерство энергетики разработало проект приказа "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средств идентификации, применяемых в маркировке сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, введение обязательной маркировки сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах, ожидается с 1 марта 2027 года.

Приказом будет закреплен предельный размер стоимости средства идентификации (кода маркировки) на уровне, обеспечивающем баланс интересов государства, бизнеса и населения. Помимо этого, будут созданы экономические условия для цифровой прослеживаемости оборота сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах.

Сама стоимость маркировки при этом в пояснительной таблице не приводится.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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