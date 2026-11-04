Маркировку бытовых газовых баллонов введут в Казахстане

Министерство энергетики разработало проект приказа "Об определении предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средств идентификации, применяемых в маркировке сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах", сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, введение обязательной маркировки сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах, ожидается с 1 марта 2027 года.

Приказом будет закреплен предельный размер стоимости средства идентификации (кода маркировки) на уровне, обеспечивающем баланс интересов государства, бизнеса и населения. Помимо этого, будут созданы экономические условия для цифровой прослеживаемости оборота сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах.

Сама стоимость маркировки при этом в пояснительной таблице не приводится.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.