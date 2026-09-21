В Казахстане снизят тариф на маркировку табачных изделий

Министерство финансов подготовило поправки в определение предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается установление предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака и средства идентификации, применяемых для маркировки табачных изделий, в размере 2,66 тенге за единицу вместо ранее установленного размера 2,68 тенге.

В Минфине пояснили, что цель принятия проекта – снижение тарифной нагрузки на участников оборота табачной продукции, оптимизация их затрат, связанных с маркировкой, а также создание более благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, отмечается, что указанный тариф более обоснованный на услуги Единого оператора маркировки для участников оборота табачной продукции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября.