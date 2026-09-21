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Право

В Казахстане снизят тариф на маркировку табачных изделий

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 09:35 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило поправки в определение предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака, средства идентификации, применяемых в маркировке табачных изделий, сообщает Zakon.kz.

Проектом предусматривается установление предельного размера стоимости контрольного (идентификационного) знака и средства идентификации, применяемых для маркировки табачных изделий, в размере 2,66 тенге за единицу вместо ранее установленного размера 2,68 тенге.

В Минфине пояснили, что цель принятия проекта – снижение тарифной нагрузки на участников оборота табачной продукции, оптимизация их затрат, связанных с маркировкой, а также создание более благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, отмечается, что указанный тариф более обоснованный на услуги Единого оператора маркировки для участников оборота табачной продукции.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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