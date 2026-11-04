Минимальный уровень цен: порядок применения хотят усовершенствовать

Министерство финансов разработало проект поправок в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также в Правила определения минимального уровня цен, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в целях совершенствования порядка применения минимального уровня цен с учетом особенностей ценообразования при приобретении товаров, пояснили в министерстве.

Целью проекта является приведение в соответствии с Налоговым кодексом. Кроме того, планируется обеспечить возможность применения фактической цены на товар ниже установленного минимального уровня цен, при наличии документально подтвержденных оснований.

В результате разработчики ожидают:

обеспечение учета объективно сложившейся фактической стоимости приобретения товаров при применении минимального уровня цен;

снижение риска применения минимального уровня цен к добросовестным сделкам;

предотвращение искусственного занижения стоимости импортируемых товаров посредством формальных скидок и иных договорных условий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.