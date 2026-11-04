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Право

Минимальный уровень цен: порядок применения хотят усовершенствовать

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 09:09 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов разработало проект поправок в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, а также в Правила определения минимального уровня цен, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан в целях совершенствования порядка применения минимального уровня цен с учетом особенностей ценообразования при приобретении товаров, пояснили в министерстве.

Целью проекта является приведение в соответствии с Налоговым кодексом. Кроме того, планируется обеспечить возможность применения фактической цены на товар ниже установленного минимального уровня цен, при наличии документально подтвержденных оснований.

В результате разработчики ожидают:

  • обеспечение учета объективно сложившейся фактической стоимости приобретения товаров при применении минимального уровня цен;
  • снижение риска применения минимального уровня цен к добросовестным сделкам;
  • предотвращение искусственного занижения стоимости импортируемых товаров посредством формальных скидок и иных договорных условий.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 ноября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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09:33, 23 июля 2026
Перечень товаров с минимальным уровнем цен обновят
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16:24, 31 июля 2025
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