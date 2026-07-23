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Право

Перечень товаров с минимальным уровнем цен обновят

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 09:33 Фото: Zakon.kz
Министерство финансов подготовило проект изменений в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия проекта является приведение наименования национальной валюты в соответствие с новой Конституцией. По тексту документа слова "тенге" заменят на "теңге".

Помимо этого, в соответствии с Налоговым кодексом документом предлагается новый расширенный перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен.

В результате разработчики ожидают обеспечение достоверной стоимости импортируемых товаров, исключение неуплаты налогов по импортированным товарам из государств – членов Евразийского экономического союза, а также создание конкурентных условий для добросовестных импортеров и отечественных производителей.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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