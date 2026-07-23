Перечень товаров с минимальным уровнем цен обновят

Министерство финансов подготовило проект изменений в Перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен, сообщает Zakon.kz.

Целью принятия проекта является приведение наименования национальной валюты в соответствие с новой Конституцией. По тексту документа слова "тенге" заменят на "теңге".

Помимо этого, в соответствии с Налоговым кодексом документом предлагается новый расширенный перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется минимальный уровень цен.

В результате разработчики ожидают обеспечение достоверной стоимости импортируемых товаров, исключение неуплаты налогов по импортированным товарам из государств – членов Евразийского экономического союза, а также создание конкурентных условий для добросовестных импортеров и отечественных производителей.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа.