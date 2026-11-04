#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+12°
$
453.26
506.7
5.58
Право

Условия отбывания наказания и порядок зачета времени содержания под стражей рассмотрели в КС

Конституционный Суд, здание Конституционного суда, Конституционный Суд РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 10:22 Фото: akorda.kz
В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 2 части 5-й статьи 46, статей 48 и 62 Уголовного кодекса, сообщает Zakon.kz.

Статьи регулируют определение вида учреждения уголовно-исполнительной системы, конфискацию имущества и зачет времени содержания под стражей в срок наказания.

Поводом для обращения стало осуждение заявителя за присвоение или растрату вверенного чужого имущества и мошенничество с назначением наказания в виде лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

По мнению заявителя, законодательство предусматривает различия в условиях отбывания наказания и порядке зачета времени содержания под стражей для лиц, совершивших преступления сопоставимой тяжести, что, как он полагает, нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом.

Конституционный суд отметил, что Уголовный кодекс определяет виды наказаний, условия их отбывания, а также правила исчисления сроков и зачета времени содержания под стражей. Эти правила применяются с учетом установленных законом категорий преступлений и видов учреждений уголовно-исполнительной системы.

Так, в соответствии со статьей 62 УК время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы с учетом вида учреждения:

  • один день за один день — в учреждениях максимальной, чрезвычайной и полной безопасности;
  • один день за полтора дня — в учреждениях средней безопасности;
  • один день за два дня — в учреждениях минимальной безопасности.

Конституционный суд подчеркнул, что определение видов учреждений уголовно-исполнительной системы и установление порядка исчисления сроков наказания и зачета времени содержания под стражей относятся к компетенции законодателя. Соответствующие правила закреплены в уголовном законодательстве.

В части оспаривания статьи 48 УК, регулирующей конфискацию имущества, заявитель не привел правовых доводов, обосновывающих ее противоречие Конституции, и не раскрыл, каким образом данная норма была применена в его деле. Поэтому указанная статья не получила оценки Конституционного суда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК
11:52, 06 мая 2026
Конституционный суд: отмена условного осуждения не является повторным наказанием
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
10:49, 14 мая 2026
В Конституционном суде высказались о гражданско-правовых спорах
Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон
10:51, 31 марта 2026
КС: Конституционный контроль не является механизмом пересмотра судебных решений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Австрийская бригада арбитров обслужит матч &quot;Аталанта&quot; - &quot;Кайрат&quot; в Лиге конференций
10:19, Сегодня
Австрийская бригада арбитров обслужит матч "Аталанта" - "Кайрат" в Лиге конференций
Елена Рыбакина радуется победе
10:01, Сегодня
"Не отдала ни единого сета": история встреч Рыбакина – Носкова перед стартом WTA Finals
Мераб Двалишвили примет участие в турнире борцовской лиги RAF в Абу-Даби
09:28, Сегодня
Мераб Двалишвили примет участие в турнире борцовской лиги RAF в Абу-Даби
Елена Рыбакина приветствует болельщиков на корте в Токио
09:08, Сегодня
Стала известна первая соперница Рыбакиной на старте Итогового турнира WTA в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: