Условия отбывания наказания и порядок зачета времени содержания под стражей рассмотрели в КС

В Конституционный суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции пункта 2 части 5-й статьи 46, статей 48 и 62 Уголовного кодекса, сообщает Zakon.kz.

Статьи регулируют определение вида учреждения уголовно-исполнительной системы, конфискацию имущества и зачет времени содержания под стражей в срок наказания.

Поводом для обращения стало осуждение заявителя за присвоение или растрату вверенного чужого имущества и мошенничество с назначением наказания в виде лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

По мнению заявителя, законодательство предусматривает различия в условиях отбывания наказания и порядке зачета времени содержания под стражей для лиц, совершивших преступления сопоставимой тяжести, что, как он полагает, нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом.

Конституционный суд отметил, что Уголовный кодекс определяет виды наказаний, условия их отбывания, а также правила исчисления сроков и зачета времени содержания под стражей. Эти правила применяются с учетом установленных законом категорий преступлений и видов учреждений уголовно-исполнительной системы.

Так, в соответствии со статьей 62 УК время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы с учетом вида учреждения:

один день за один день — в учреждениях максимальной, чрезвычайной и полной безопасности;

один день за полтора дня — в учреждениях средней безопасности;

один день за два дня — в учреждениях минимальной безопасности.

Конституционный суд подчеркнул, что определение видов учреждений уголовно-исполнительной системы и установление порядка исчисления сроков наказания и зачета времени содержания под стражей относятся к компетенции законодателя. Соответствующие правила закреплены в уголовном законодательстве.

В части оспаривания статьи 48 УК, регулирующей конфискацию имущества, заявитель не привел правовых доводов, обосновывающих ее противоречие Конституции, и не раскрыл, каким образом данная норма была применена в его деле. Поэтому указанная статья не получила оценки Конституционного суда.