#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.3
538.07
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.3
538.07
5.41
Политика

Правительство Казахстана ушло в отставку – президент подписал указ

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:02 Фото: akorda.kz
Главой государства Касым-Жомартом Токаевым сегодня, 28 августа 2026 года, подписан указ "О Правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Текст документа опубликовали на сайте Акорды.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Курултаем Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан", – говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 11:02
Токаев примет участие в открытии первой сессии Курултая

Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Глава государства также анонсировал изменения в составе правительства.

25 августа в ЦИК объявили итоги голосования на выборах депутатов Курултая. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Әділет" (71,17% голосов), "Ауыл" (6,26%), Respublica (5,56%), ОСДП (5,11%), "Ак жол" (5,21%). Не набрали необходимое количество голосов две партии: НПК (3,11%) и "Байтак" (1,07%). За вариант "против всех" проголосовали 2,51% избирателей.

26 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва". Из него следует, что первая сессия Курултая РК первого созыва состоится 28 августа в 11:00 в Астане.

Четыре партии ("Ауыл", "Ак жол", ОСДП и Respublica) 26 августа вечером опубликовали списки кандидатов, получивших депутатские мандаты в новом однопалатном Парламенте РК – Курултае.

Утром 27 августа стало известно, кто войдет в Курултай от партии "Әділет".

На XVI заседании Центральной избирательной комиссии 145 депутатов Курултая РК были зарегистрированы. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров вручил им удостоверения и нагрудные знаки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев подписал указ о либерализации экономики
17:46, 10 мая 2024
Токаев подписал указ о либерализации экономики
Алатау меняет стратегию развития
20:57, 08 июля 2026
Алатау меняет стратегию развития: Токаев подписал важный указ
Касым-Жомарт Токаев, подписание
15:12, 13 декабря 2024
Токаев подписал указ о награждении работников энергетической отрасли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
11:22, Сегодня
Нурмагомедов придумал новое прозвище для Двалишвили
&quot;Выглядел слабо&quot;: бельгийское Sporza раскритиковало игру &quot;Кайрата&quot; в матче с &quot;Андерлехтом&quot;
10:55, Сегодня
"Выглядел слабо": бельгийское Sporza раскритиковало игру "Кайрата" в матче с "Андерлехтом"
Мовсар Евлоев
10:31, Сегодня
Волкановски видит единственный путь к победе над Евлоевым в бою за титул
&quot;Ничего не изменилось&quot;: &quot;Спорт-Экспресс&quot; отреагировал на вылет &quot;Кайрата&quot; из ЛЕ
10:04, Сегодня
"Ничего не изменилось": "Спорт-Экспресс" отреагировал на вылет "Кайрата" из ЛЕ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: