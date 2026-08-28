Правительство Казахстана ушло в отставку – президент подписал указ

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым сегодня, 28 августа 2026 года, подписан указ "О Правительстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Текст документа опубликовали на сайте Акорды.

"В соответствии с пунктом 1 статьи 69 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", в связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Курултаем Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан", – говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ Касым-Жомарт Токаев рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Глава государства также анонсировал изменения в составе правительства.

25 августа в ЦИК объявили итоги голосования на выборах депутатов Курултая. Пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Әділет" (71,17% голосов), "Ауыл" (6,26%), Respublica (5,56%), ОСДП (5,11%), "Ак жол" (5,21%). Не набрали необходимое количество голосов две партии: НПК (3,11%) и "Байтак" (1,07%). За вариант "против всех" проголосовали 2,51% избирателей.

26 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О созыве первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва". Из него следует, что первая сессия Курултая РК первого созыва состоится 28 августа в 11:00 в Астане.

Четыре партии ("Ауыл", "Ак жол", ОСДП и Respublica) 26 августа вечером опубликовали списки кандидатов, получивших депутатские мандаты в новом однопалатном Парламенте РК – Курултае.

Утром 27 августа стало известно, кто войдет в Курултай от партии "Әділет".

На XVI заседании Центральной избирательной комиссии 145 депутатов Курултая РК были зарегистрированы. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров вручил им удостоверения и нагрудные знаки.